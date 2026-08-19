Adevărul șocant despre acordul prenupțial dintre Cristiano Ronaldo și proaspăta sa soție, Georgina Rodriguez

Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez, partenera sa de aproape un deceniu, s-au căsătorit marți, 11 august, în Portugalia, alegând o ceremonie civilă discretă, departe de fastul la care se aștepta presa internațională. Cei doi au semnat și un contract prenupțial, cu mai multe clauze semnate.

Adevărul despre contractul prenupțial

La scurt timp după ce și-au confirmat căsătoria printr-o fotografie cu verighetele postată pe rețelele sociale, s-a anunțat că cei doi au semnat un acord prenupțial. Pe lângă „separarea bunurilor”, contractul prenupțial, făcut public de ziarul portughez „Jornal de Noticias”, a dezvăluit că cei doi nu și-au schimbat numele de familie după ce și-au spus „da”, potrivit publicației Hello!.

Rhianna Manani, avocată specializată în dreptul familiei, explică pentru Hello! că acordul dintre Cristiano Ronaldo și Georgina Rodríguez „nu este neapărat un semn de neîncredere”.

Potrivit acesteia, decizia cuplului de a păstra separat bunurile dobândite înainte de căsătorie este perfect justificată din punct de vedere juridic: „După zece ani de relație, ambii au acumulat avere și proprietăți înainte de a deveni soț și soție. Astfel de înțelegeri oferă claritate asupra contribuției fiecăruia și asupra bunurilor pe care doresc să le păstreze individual”.

Manani subliniază că, deși unii ar putea considera surprinzător faptul că, după un deceniu împreună, cei doi aleg să mențină separarea patrimoniilor anterioare, din perspectiva dreptului familiei aceasta este o abordare logică și pragmatică: „Nu este vorba neapărat despre lipsă de încredere, ci despre faptul că ambii parteneri intră în căsătorie având o imagine clară și ordonată a situației lor financiare”.

Este obligatoriu un contract prenupțial?

Ronaldo și Georgina s-au căsătorit pe 11 august într-o ceremonie privată în Cascais, la casa lor de familie de lângă Lisabona. La nuntă au participat cei cinci copii ai cuplului și patru martori, inclusiv Ivana Rodríguez, sora Georginei. Miguel José, un prieten apropiat al lui Ronaldo, a fost de asemenea trecut ca martor la cununie.

Rhianna explică faptul că momentul încheierii unui prenupțiu este „important” și ar trebui ideal stabilit cu 28 de zile înainte de ceremonie. Între timp, cuplurile deja căsătorite pot opta pentru un postnupțiu.

Deși cei doi s-au căsătorit în Portugalia, Rhianna a vorbit despre legalitatea contractelor prenupțiale în alte regiuni ale lumii. „În Anglia și Țara Galilor, prenupțiile nu sunt automat obligatorii din punct de vedere legal, dar sunt recunoscute de instanțe, iar un acord pregătit corespunzător poate avea o greutate semnificativă dacă mariajul se destramă ulterior”, a declarat avocata.

Cum s-au cunoscut Georgina Rodriguez și Cristiano Ronaldo

Georgina Rodriguez l-a cunoscut pe Cristiano Ronaldo în 2016, în magazinul Gucci din Madrid. Potrivit poveștii prezentate în serialul Netflix „I Am Georgina”, o colegă a rugat-o să rămână peste program pentru că urma să vină un client.

Cristiano Ronaldo a venit atunci împreună cu fiul său, Cristiano Jr., și cu mai mulți prieteni. Georgina a povestit că a fost impresionată de fotbalist, pe care l-a descris ca fiind foarte chipeș și înalt.

La rândul său, Ronaldo a spus că a fost atras de personalitatea ei și că a considerat-o o persoană interesantă și matură pentru vârsta sa. Cei doi s-au apropiat treptat, iar prima apariție publică importantă a cuplului a avut loc în 2017, la FIFA Football Awards.