 De ce s-a însurat miliardarul Cristiano Ronaldo în sufrageria lui, în cea mai mare discreție
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De ce s-a însurat miliardarul Cristiano Ronaldo în sufrageria lui, în cea mai mare discreție

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Cristiano Ronaldo și Georgina Rodríguez și-au unit destinele pe 10 august în cel mai surprinzător mod cu putință. De ce n-au făcut o nuntă mare?

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Cele două vedete au ales să-și transforme nunta într-un moment aparte, departe de fastul și opulența pe care averea și statutul lor și le-ar fi putut permite. Cei doi s-au căsătorit pe 10 august, chiar în sufrageria casei lor, într-o ceremonie intimă la care copiii au avut un rol important.

Georgina a explicat pentru „Vogue” că alegerea locului nu a fost întâmplătoare. Sufrageria este spațiul în care familia își trăiește viața de zi cu zi, unde ia micul dejun, prânzul și cina. Tocmai de aceea, modelul și-a dorit ca peste 30 de ani copiii lor să-și amintească faptul că acolo părinții lor și-au rostit jurămintele.

Pentru un cuplu obișnuit cu luxul, decizia este cu atât mai surprinzătoare. Georgina a recunoscut că, în copilărie, visa la un castel uriaș, o trăsură spectaculoasă, o rochie interminabilă și o coroană cu diamante, în ziua cea mare. Astăzi, însă, spune că tocmai aceste lucruri nu mai contează atât de mult pentru ea

„Castele, case, insule, cai, mașini sunt lucruri pe care le putem avea oricând”, a explicat ea. În schimb, o ceremonie simplă, alături de partener și copii, reprezintă ceva mult mai rar și mai valoros pentru ei.

Alegerea datei a avut, de asemenea, o puternică încărcătură sentimentală. Ronaldo și Rodríguez au spus „Da” pe 10 august, la exact zece ani după ziua în care s-au cunoscut, pe vremea când Georgina lucra într-un magazin Gucci din Madrid.

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Cuplul nu exclude însă o nuntă mult mai mare în viitor. Georgina a dezvăluit că își dorește ca, la un moment dat, să organizeze o petrecere alături de familie și prieteni. Ceremonia din sufragerie a avut însă un scop diferit: să fie un moment doar al lor, construit în jurul familiei.

După ceremonie, Georgina a mărturisit pentru „Vogue” că nunta a fost exact așa cum și-o imaginase: intimă, plină de iubire, iar familia a avut cel mai important rol. Lacrimile pe care nu și le-a putut stăpâni au fost, poate, cea mai sinceră confirmare că pentru ea nu decorul, luxul sau dimensiunea evenimentului au contat.

foto - Instagram, Vogue

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