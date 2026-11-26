Detalii uluitoare ies la iveală din referatul procurorilor în dosarul în care nouă membri și apropiați ai clanului Cămătaru au fost reținuți miercuri, în urma a zeci de percheziții.

Cum ar fi fost constrânși Florin Salam și alți maneliști de frații Cămătaru Foto: arhivă

Potrivit documentului citat de Antena 3 CNN, frații Nuțu și Sile Cămătaru, alături de gruparea condusă de aceștia, ar fi pus la punct un adevărat mecanism de control și exploatare prin care mai mulți maneliști celebri, printre care Florin Salam, Luis Gabriel, Costel Biju, Bogdan de la Ploiești, Franco și Alex Botea ar fi fost constrânși să cânte în cluburile controlate de ei fără bani sau pe onorarii mult sub nivelul pieței.

Amenințări directe la adresa lui Florin Salam și omul infiltrat în formația sa

Cea mai amplă parte a referatului îl vizează pe Florin Salam, despre care procurorii arată că ar fi fost ținut într-o stare constantă de subordonare și constrângere psihică în perioada septembrie 2025 – 30 august 2026.

În acest interval, între 12 aprilie și 30 august 2026, artistul ar fi fost determinat să cânte la aproximativ opt evenimente în București și județul Constanța, fără remunerație sau pentru onorarii diminuate (cum a fost cazul unui concert din 29 iulie 2026, unde a primit 5.000 de euro, mult sub tariful său obișnuit, pe motiv că „e vorba de Nuțu”).

Stenogramele redate de anchetatori arată tonul dur al amenințărilor transmise direct sau prin intermediari:

„Spune-i că dacă la mine vine la 8, n-o să îi dau niciun ban și într-una din astea o să-l bag în portbagaj și n-o să-l mai las să cânte.”

„Dacă cânți, tot vii! Tu să cânți... așa, că vreau eu!”

Totodată, procurorii notează că Radu-Giovani Tuțu s-ar fi infiltrat în formația lui Florin Salam, sub pretextul că îi asigură protecția, având în realitate misiunea de a raporta fraților Cămătaru programul, deplasările și încasările artistului, dar și de a-l intimida atunci când acesta refuza să meargă la concertele impuse.

Mai mult, și Sile Cămătaru (Balint Vasile) l-ar fi presat telefonic în repetate rânduri pe manelist, cerându-i inclusiv banii câștigați din alte evenimente, situație reclamată chiar de soția artistului, care s-a plâns că bărbatul ar fi fost „disperat” cu telefoanele. Într-o altă interceptare din dosar apare și replica: „Eu te scap de Nuțu, dar de mine cine te scapă?”.

Cum au fost amenințați Luis Gabriel, Bogdan de la Ploiești și Costel Biju

Presiunile nu s-au oprit la Florin Salam, anchetatorii documentând episoade grave și în cazul altor interpreți de top:

Luis Gabriel: Între 11 martie și 10 august 2026, Nuțu Cămătaru și Vladimir-Florin Șpac ar fi încercat să îl blocheze să cânte la un festival care făcea concurență cluburilor controlate de grupare pe litoral, amenințându-l explicit pe managerul său: „Vrei să-ți fac când ești pe datele alea acolo, când sunt afișate, vrei să te chem la mine, să te țin, să nu mai cânți nicăieri în seara aia? Să-ți fac cum i-am făcut lui Fane Spoitoru? Sunteți bulangii, mă?” .

. Bogdan de la Ploiești: Referatul menționează un episod în care Nuțu Cămătaru ar fi amenințat că îl va bate pe interpretul Aldea Bogdan.

Costel Biju: Procurorii îl acuză pe un apropiat al grupării, cunoscut drept Manu Bombardieru, că l-ar fi obligat pe Costel Biju și formația sa să cânte fără plată pe 6 iunie 2026, într-un club din Craiova, stenogramele surprinzând replici revoltătoare despre remunerația artistului: „500 euro”, „I-a dat să-și ia un parfum că l-a pus la o discotecă când suntem pe la Craiova pe-acolo”, „Nu-i dă leafă!”.

Anchetatorii susțin că gruparea urmărea să obțină monopolul pe acest segment de piață, blocând prin amenințări și intimidări participarea artiștilor la evenimente concurente și exercitând presiuni morale asupra impresarilor.