Mila Kunis a făcut o dezvăluire inedită despre începutul relației sale cu Ashton Kutcher. Actrița a povestit că relația lor ar fi putut să nu existe niciodată, deoarece actorul intenționa, inițial, să o prezinte unuia dintre cei mai buni prieteni ai săi.

Cum s-a îndrăgostit Mila Kunis de Ashton Kutcher Foto: getty images

Prietenul lui Ashton Kutcher a întârziat, iar totul s-a schimbat

Invitată în podcastul „Let’s Talk Off Camera”, realizat de Kelly Ripa, Mila Kunis și-a amintit momentul în care s-a reîntâlnit cu Ashton Kutcher la câțiva ani după încheierea serialului „That ’70s Show”, producția în care cei doi au interpretat un cuplu între 1998 și 2006.

Potrivit actriței, Ashton a invitat-o la petrecerea de inaugurare a noii sale locuințe, sub pretextul că își dorea să recupereze timpul pierdut.

„Mi-a spus: «Organizez o petrecere de casă nouă. Ar trebui să vii. Nu ne-am mai văzut de mult și ar fi frumos să mai stăm de vorbă». Fără să știu eu, încerca să mă cupleze cu cel mai bun prieten al lui”, a povestit Mila Kunis, potrivit publicației People.

Actrița a explicat că habar nu avea de planul pus la cale de viitorul ei soț și că a ajuns la petrecere însoțită de o prietenă. Însă persoana cu care Ashton intenționa să o combine a întârziat, iar seara a luat o cu totul altă direcție.

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În timp ce stătea de vorbă cu actorul, Mila a observat că acesta fuma. La acea vreme, ea renunțase recent la țigări, iar imaginea i-a stârnit o reacție neașteptată.

„Îl priveam fumând și tocmai mă lăsasem de fumat. Tot ce puteam să mă gândesc era cât de bine arăta. La un moment dat mi-am spus că mi-ar plăcea doar să simt mirosul fumului pentru câteva secunde”, a mărturisit vedeta.

Pe măsură ce seara avansa, cei doi au început să stea tot mai aproape unul de celălalt.

„Jur că, pe parcursul întregii seri, de fiecare dată când fuma, se apropia tot mai mult de mine până când nu mai aveam unde să ne apropiem”, a adăugat actrița.

Ashton Kutcher a confirmat povestea

De altfel, Ashton Kutcher a vorbit despre același moment într-un interviu acordat lui Howard Stern în 2017. Actorul și-a amintit că încă fuma în acea perioadă, în timp ce Mila renunțase la acest obicei.

„Voia să expir fumul către ea ca să-l poată inspira și am fost de acord. La un moment dat era destul de evident că se întâmpla ceva între noi”, a povestit actorul.

La scurt timp după acea seară, relația lor a devenit una romantică. Ambii erau singuri în acel moment, după despărțirile de Demi Moore, în cazul lui Ashton, și de Macaulay Culkin, în cazul Milei.

Cei doi sunt la fel de apropiați ca întotdeauna

Mila Kunis și Ashton Kutcher s-au căsătorit în 2015, iar astăzi formează unul dintre cele mai solide cupluri de la Hollywood. Cei doi au împreună doi copii, fiica Wyatt și fiul Dimitri.

Într-o apariție recentă la emisiunea lui Drew Barrymore, actrița a explicat că relația lor funcționează atât de bine și datorită faptului că s-au cunoscut în diferite etape ale vieții.

„M-am căsătorit cu cel mai bun prieten al meu. El m-a cunoscut în perioadele bune, rele și urâte ale vieții mele, iar eu l-am cunoscut la fel. Când ne-am reîntâlnit nu a mai fost nevoie să ne descoperim unul pe celălalt sau să ne spunem secrete. Știam deja cine suntem cu adevărat”, a declarat Mila Kunis.