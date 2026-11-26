După un deceniu întreg de acuzații, procese și tensiuni, cei doi foști soți au un mesaj de transmis întregii lumi.

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Potrivit reprezentanților celor două vedete, Brad Pitt și Angelina Jolie au renunțat la pretențiile din procesul care tărăgănează de ani buni, evitând astfel un nou scandal public și un proces de amploare, care urma să aibă loc anul viitor la Los Angeles. Înțelegerea a fost încheiată în afara instanței, iar termenii acordului nu au fost dezvăluiți.

Mesajul transmis de cei doi actori a fost scurt, dar cu o semnificație importantă, având în vedere istoricul conflictului dintre ei.

„Am ajuns la o înțelegere în afara instanței, în interesul familiei noastre, și nu vom mai face alte comentarii”, au transmis reprezentanții lui Brad Pitt și Angelina Jolie.

În același comunicat, cei doi au ținut să clarifice și informațiile apărute în presă, precizând că declarațiile atribuite unor presupuse surse apropiate lor nu provin de la ei și nici de la persoane din anturajul lor.

Disputa dintre Brad Pitt și Angelina Jolie a avut în centrul său Château Miraval, domeniul viticol din sudul Franței, pe care cei doi l-au cumpărat în 2008 în schimbul sumei de 28,4 milioane de dolari. Proprietatea a fost unul dintre cele mai importante simboluri ale relației lor, acolo s-au căsătorit în 2014, într-o ceremonie discretă, alături de cei șase copii ai lor.

Conflictul a izbucnit în 2022, când Brad Pitt a dat-o în judecată pe Angelina Jolie, după ce aceasta și-a vândut acțiunile către un grup de investitori din domeniul vinurilor. Actorul susținea că între ei exista o înțelegere potrivit căreia niciunul nu putea vinde partea sa fără acordul celuilalt.

Angelina Jolie a contestat însă această versiune și a susținut, prin intermediul avocaților, că negocierile pentru vânzarea părții ei au fost blocate după ce Pitt i-a cerut să semneze un acord de confidențialitate care a împiedicat-o să vorbească despre presupusele abuzuri asupra ei și asupra copiilor. Acuzațiile au fost negate de actor.