Mara Bănică a avut parte de o surpriză neplăcută atunci când a verificat ultima factură la gaze. Prezentatoarea TV trebuie să scoată din buzunar 701 lei pentru consumul din luna trecută, iar comparația cu aceeași perioadă din 2025 a lăsat-o fără cuvinte. Vedeta se întreabă acum cât vor ajunge facturile în mijlocul iernii, când temperaturile vor scădea considerabil.

Mara Bănică, șocată de factura la gaz! Foto: Facebook

Creșterea costurilor la utilități continuă să le dea bătăi de cap românilor, mai ales odată cu venirea sezonului rece. Nici vedetele nu sunt ocolite de scumpiri, iar Mara Bănică a povestit recent experiența neplăcută pe care a avut-o după ce a primit factura la gaze. Prezentatoarea de la Antena Stars a constatat că suma pe care o are de achitat este considerabil mai mare decât cea înregistrată în aceeași perioadă a anului trecut.

Cât a ajuns să plătească Mara Bănică pentru factura la gaze

Mara Bănică a dezvăluit că factura la gaz pentru luna trecută a ajuns la 701 lei, o sumă care a surprins-o, mai ales că temperaturile nu au fost încă foarte scăzute. Vedeta a verificat și istoricul consumului prin intermediul aplicației în care își monitorizează facturile, iar diferența față de anul precedent a fost una semnificativă.

Mai exact, în aceeași perioadă din 2025, prezentatoarea TV avea de achitat 432 de lei. Prin urmare, în doar un an, valoarea facturii a crescut cu 269 de lei, ceea ce înseamnă o majorare de peste 62%.

Îngrijorarea vedetei este cu atât mai mare cu cât sezonul rece abia începe. Dacă pentru o perioadă în care nu s-au înregistrat temperaturi foarte scăzute factura a ajuns la această valoare, Mara Bănică se întreabă ce se va întâmpla atunci când temperaturile vor coborî sub zero grade.

„Mi-au venit gazele 701 lei. Și pentru că aplicatia mă lasă să compar cu anul trecut pe vremea asta, am comparat. E de necomparat: 432 cu 701, aproape dublu. Bă, și nici n-a fost frig în perioada asta, adica... ce vom face la minus 10 grade afară? Cât vor veni? Incredibil”, a declarat Mara Bănică.

Ce explicație a oferit Mara Bănică despre modul în care este calculată factura la gaz

După ce a făcut publică valoarea facturii, Mara Bănică a primit mai multe reacții din partea urmăritorilor săi. În secțiunea de comentarii de pe Facebook, prezentatoarea a venit și cu câteva explicații despre modul în care înțelege calculul costurilor pentru gazele naturale.

Vedeta susține că valoarea facturii nu este stabilită exclusiv în funcție de cantitatea de gaz consumată, ci și de caracteristicile acestuia. Sistemul de facturare i se pare neclar, motiv pentru care a criticat lipsa de transparență pe care o percepe în calcularea sumelor de plată.

„Gazele se platesc calitativ, cu cantitativ. E o găselniță imbecilă: ai gaz de calitate, platesti mai mult. In sfarsit, o enigma totală factura: nu plătim la metru cub”, a declarat Mara Bănică, pe Facebook.

Cu cât s-a scumpit gazul pentru consumatorii casnici

Nemulțumirea prezentatoarei vine într-un context în care cheltuielile cu utilitățile reprezintă o preocupare importantă pentru numeroase gospodării. Odată cu reluarea încălzirii locuințelor, consumul de gaze naturale poate crește, iar facturile devin o cheltuială tot mai apăsătoare pentru bugetele familiilor.

Potrivit datelor Institutului Național de Statistică (INS) menționate pentru luna septembrie 2026, prețul gazelor naturale pentru consumatorii casnici a înregistrat o creștere de aproximativ 4,63%.

În cazul Marei Bănică, diferența dintre facturile din 2025 și 2026 este însă mult mai mare decât acest procent, iar vedeta se teme că următoarele luni ar putea aduce costuri și mai ridicate. Rămâne de văzut cât va avea de plătit atunci când iarna își va intra cu adevărat în drepturi.