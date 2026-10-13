Momente grele pentru Mara Bănică. Cu ce probleme de sănătate se confruntă prezentatoarea TV. „Îmi plesnește capul”

Mara Bănică nu este într-o formă prea bună și a spus câte ceva despre problemele de sănătate pe care le-a avut recent. Prezentatoarea TV se simte rău. A avut gripă și tocmai când credea că a scăpat, s-a ales cu o nouă problemă.

Mara Bănică, după o criză de sinuzită. Foto: Instagram

Vedeta a anunțat recent că se confruntă cu o răceală puternică ce nu îi dă pace. Cu toate acestea, ea se prezintă în fața telespectatorilor ca și cum nimic nu s-ar întâmpla. Mara Bănică este cunoscută pentru profesionalismul ei.

Ce probleme are Mara Bănică

Mara Bănică încearcă să-și revină. Încă de săptămâna trecută, prezentatoarea spunea că o încearcă o răceală. Lucrurile nu s-au îmbunătățit. Deși a scăpat de gripă, aceasta a făcut o criză de sinuzită, în această dimineață.

De asemenea, vedeta le-a spus urmăritorilor săi că a avut dureri îngrozitoare de cap, dar a aplicat un remediu băbesc. A explicat că și-a pus sare caldă pe cap și se va odihni în pat până vine ora la care trebuie să plece la emisiune.

„Mi-a trecut gripa, nu gripă, răceală, dar m-am trezit dimineață cu o criză de sinuzită. Ceva...n-am mai făcut cred că de doi-trei ani la nivelul ăsta. Adică îmi plesnește capul. Mi-am pus sare caldă (...) Sunt în pat și aici o să stau până când plec la emisiune”, a transmis Mara Bănică, pe Instagram.

Prezentatoarea TV, pusă la pat de Gripa A

Mara Bănică a dezvăluit faptul că a făcut un test de gripă și a ieșit pozitivă la Gripa A. Prezentatoarea susținea că simptomele au fost mult mai rele decât în perioada în care suferea de Covid.

„Am ieșit pozitiv la Gripa de tip A. N-am mai avut niciodată. E mai rău decât la Covid. Mă dor toți mușchii, capul zici că-i lovit cu ciocanul, febră mare“, a scris Mara Bănică, pe Facebook.

Cum s-a tratat vedeta

În urmă cu câteva zile, Mara Bănică susținea că stă destul de bine cu imunitatea și nu obișnuiește să răcească. De această dată a fost luată prin surprindere și a trebuit să se folosească de orice remediu pe care îl are în casă.

„Răcesc rar. Și, în general, mă tratez corect: vitamina C, baie extrem de fierbinte cu sare, iau un paracetamol și mă bag în pat. Ieri am făcut asta după-amiază și seara am plecat la emisiune. Din păcate, am greșit-o”, a scris ea pe Facebook în urmă cu trei zile.