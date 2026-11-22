Bruce Willis (71 de ani) nu a mai fost văzut în public de când familia a anunțat, în februarie 2023, că actorul suferă de demență frontotemporală. De atunci, fanii au aflat noutăți despre starul din „Greu de ucis” mai ales din fotografiile și mesajele publicate de cei apropiați. Cea mai recentă imagine a fost distribuită de fiica sa, Tallulah Willis (32 de ani), care a surprins un moment tandru alături de tatăl ei.

Cea mai recentă fotografie cu Bruce Willis îl surprinde alături de fiica lui, Tallulah Foto: Instagram

În fotografie, Tallulah stă lângă tatăl său pe un leagăn și îl ține de mână. Bruce poartă un cardigan gri peste o cămașă polo roz și pantaloni bleumarin, iar fiica sa este îmbrăcată într-un pulover roșu și blugi. Imaginea a fost publicată la trei luni după nunta lui Tallulah cu muzicianul Justin Acee, la care Bruce a fost prezent.

Recent, o sursă citată de tabloidul britanic Daily Mail a oferit detalii îngrijorătoare despre evoluția bolii lui Bruce Willis. Potrivit acesteia, starea mintală a actorului s-a deteriorat considerabil, iar Bruce „trăiește în propria lume”.

Sursa a susținut că, uneori, el privește obiectele cu „o curiozitate asemănătoare celei a unui copil, deși, la exterior, pare un bărbat sănătos”. „Bruce e în lumea lui. Starea lui s-a deteriorat mult”, a spus sursa.

Soția lui Bruce Willis: „Suntem ca într-o stare constantă de doliu!”

Bruce Willis este îngrijit de soția sa, Emma Foto: Instagram

Soția actorului, Emma Heming Willis (50 de ani), a vorbit în septembrie despre felul în care familia face față bolii. Într-un interviu pentru revista Hello!, ea a descris situația drept „o stare constantă de doliu” și a spus că demența frontotemporală este o afecțiune devastatoare, care le răpește treptat celor dragi persoana pe care o cunosc. Emma a subliniat că Bruce rămâne totuși „foarte prezent” și că familia încă trăiește alături de el momente de bucurie.

Primele probleme de sănătate au devenit publice în martie 2022, când familia a anunțat că Bruce suferă de afazie, o tulburare care afectează vorbirea și înțelegerea limbajului. Actorul s-a retras atunci din actorie. În februarie 2023, apropiații au precizat că diagnosticul este demență frontotemporală (FTD), o boală neurologică progresivă care poate afecta limbajul, comportamentul și personalitatea. Nu există un tratament care să vindece boala sau să îi oprească evoluția.

Bruce are cinci fiice: Rumer (38 de ani), Scout (35 de ani) și Tallulah, din căsnicia cu Demi Moore (64 de ani), și Mabel (14 ani) și Evelyn (12 ani), alături de Emma.

Din 2025, starul, care deține o avere de 250 de milioane de dolari, locuiește într-o casă separată, în apropierea familiei, unde beneficiază de îngrijire permanentă. Decizia a fost luată pentru a-i asigura un mediu liniștit, dar și pentru ca fiicele lor să își poată păstra rutina zilnică.