Fiica lui Bruce Willis, videoclip tulburător care a stârnit controverse: „Păstrați aceste amintiri private”

O fotografie publicată recent de una dintre fiicele lui Bruce Willis a generat numeroase reacții pe rețelele sociale. Imaginea, în care actorul apare într-un moment petrecut alături de familie, i-a emoționat pe mulți fani, însă a atras și critici din partea celor care consideră că astfel de momente ar trebui să rămână private.

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Videoclipul care a stârnit reacții

În postarea de pe Instagram, Tallulah Willis îl ține de mână pe tatăl ei în timp ce actorul stă la masă și privește pe geam, liniștit. Descrierea este simplă și de efect: „Unele momente înseamnă mai mult decât cuvintele”.

În secțiunea de comentarii, mai mulți utilizatori au susținut că fotografiile cu actorul, care se confruntă cu probleme grave de sănătate, nu ar trebui publicate online.

„De ce ai posta asta?”, a scris un internaut, în timp ce altul a comentat: „Nu ar fi trebuit să publice această fotografie”.

Alte persoane au invocat dreptul la intimitate al actorului.

„Păstrați aceste amintiri private! Nu este corect față de Bruce ca parcursul lui să fie făcut public”, a fost unul dintre mesajele care au atras atenția.

În schimb, numeroși fani au sărit în apărarea familiei Willis și au apreciat gestul fiicei actorului.

„Îl iubim. Aveți grijă de el! Vă trimit o îmbrățișare”, a scris o admiratoare.

Unele persoane cred că videoclipul este făcut cu AI

Fotografia a generat inclusiv speculații privind autenticitatea ei. Unii utilizatori au sugerat că imaginea ar putea fi realizată cu ajutorul inteligenței artificiale. „Hai, oameni buni! Este AI”, a comentat cineva, în timp ce altă persoană a adăugat: „Și eu cred că este creată cu inteligență artificială”.

Au existat însă și voci care au considerat că fotografia transmite dragoste și apropiere familială. „Arată iubire, este un lucru frumos, dar cred că ar trebui să ni-l amintim pe Bruce Willis așa cum era”, a scris un fan.

Publicarea imaginii a reaprins astfel discuțiile despre limitele dintre viața publică și cea privată a vedetelor, mai ales atunci când este vorba despre persoane care se confruntă cu afecțiuni grave și sunt tot mai rar văzute în spațiul public.

Bruce Willis a participat la nunta fiicei sale

În luna august, Bruce Willis a participat la nunta fiicei sale cu Justin Acee, eveniment la care au luat parte și cei apropiați.

Demi Moore, actrița și mama Tallulhei, a publicat imagini de la nunta fiicei sale, în care a împărtășit și câteva gânduri despre semnificația evenimentului.

„Există momente în viață care par aproape prea frumoase ca să fie adevărate — iar faptul că am putut să o văd pe Tallulah devenind mireasă, înconjurată de atâta dragoste, a fost unul dintre ele. Inima mi-e plină de amintiri și recunoștință în timp ce te privesc pășind în acest nou și frumos capitol al vieții tale.