Lumea filmului continuă să deplângă dispariția lui Patrick Stewart, actorul britanic cunoscut pentru rolurile emblematice din francizele Star Trek și X-Men. La câteva săptămâni după moartea sa, au fost făcute publice detalii despre cauza decesului, precum și despre problemele grave de sănătate cu care acesta s-a confruntat în ultimii ani.

Patrick Stewart s-a luptat cu o boală neurodegenerativă Foto: arhivă

Familia a păstrat discreția asupra stării sale de sănătate

Potrivit publicației The Sun, certificatul de deces indică drept cauză principală stopul cardio-respirator, pe fondul unei tulburări neurocognitive cu corpi Lewy, o formă progresivă de demență care afectează memoria, gândirea și capacitatea de mișcare. Diagnosticul a fost ținut departe de ochii publicului, iar amploarea problemelor sale de sănătate a devenit cunoscută abia după deces.

Patrick Stewart s-a stins din viață pe 29 octombrie, la vârsta de 86 de ani, în locuința sa din Los Angeles. Anunțul a fost făcut printr-un mesaj emoționant publicat pe conturile oficiale ale actorului.

Familia a transmis că artistul a fost înconjurat de cei dragi în ultimele sale zile și că a fost îngrijit cu devotament de soția sa, Sunny. În comunicatul publicat după deces, apropiații au descris lupta actorului cu boala Alzheimer și demența cu corpi Lewy drept o „călătorie scurtă, dar profundă”.

Cum a fost incinerat actorul

TMZ notează că certificatul de deces conține și detalii despre modul în care au fost gestionate rămășițele actorului. Pe 3 noiembrie, Patrick Stewart a fost incinerat prin hidroliză alcalină, procedură cunoscută drept „incinerare cu apă”. Starul din „Star Trek” a ales astfel o alternativă diferită de metodele funerare tradiționale.

Mesajul familiei a evidențiat faptul că actorul și-a petrecut ultimele momente în mijlocul rudelor și prietenilor apropiați, fiind înconjurat de muzică, rugăciuni și numeroase dovezi de afecțiune.

O carieră impresionantă, întinsă pe mai bine de șase decenii

Sir Patrick Stewart s-a născut în Mirfield, Anglia, pe data de 13 iulie 1940 și și-a început cariera în teatru. La vârsta de 26 de ani, actorul a devenit membru al prestigioasei Royal Shakespeare Company, iar vreme de zeci de ani a jucat în producții britanice.

Popularitatea sa la nivel mondial a explodat în 1987, odată cu interpretarea căpitanului Jean-Luc Picard în serialul Star Trek: The Next Generation. Ulterior, a cucerit publicul și în rolul profesorului Charles Xavier din seria X-Men, devenind una dintre figurile reprezentative ale universului Marvel.

De-a lungul carierei sale, actorul a colaborat timp de 16 ani cu Royal Shakespeare Company și a fost recompensat pentru contribuția sa în domeniul teatrului și filmului. În 2010, a fost înnobilat de Regina Elisabeta a II-a pentru serviciile aduse artei dramatice.

„Avengers: Doomsday” se va lansa pe data de 18 decembrie și va fi ultimul film în care faimosul actor britanic va juca.