Situația lui Gabi Tamaș s-a complicat după scandalul violent din Centrul Vechi al Capitalei. Fostul internațional român a fost reținut pentru 24 de ore, joi seară, după ce cei doi bărbați implicați în altercație au decis să depună plângere penală. Polițiștii l-au adus din Brașov la București în baza unui mandat de aducere, iar vineri urmează să ajungă în fața magistraților.

Gabi Tamaș, reținut pentru 24 de ore după bătaia din Centrul Vechi! Foto: Instagram

Gabi Tamaș, în vârstă de 43 de ani, în prezent manager executiv la ASA Târgu Mureș, a ajuns din nou în atenția polițiștilor, la scurt timp după incidentul petrecut în Centrul Vechi. Joi seară, fostul fotbalist a fost transportat de la Brașov la București și dus la Secția 27 de Poliție, unde anchetatorii au decis să îl rețină pentru 24 de ore.

Deplasarea s-a desfășurat sub escorta poliției, într-un convoi de mai multe autoturisme. Mașina în care se afla Tamaș a fost însoțită de alte două vehicule, unul în față și celălalt în spate.

La intrarea în sediul poliției, fostul internațional avea mâinile încătușate și gluga trasă peste cap. Agenții au ales să îl introducă în clădire pe o intrare din spate, evitând accesul principal.

Poliția Capitalei a confirmat măsura dispusă în cazul său printr-un comunicat oficial:

„În urma probatoriului administrat în cauză, inclusiv a plângerilor penale formulate de cele două persoane vătămate, bărbatul în vârstă de 43 de ani a fost condus la sediul Secției 27 Poliție, în baza unui mandat de aducere. Față de acesta a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, urmând ca bărbatul să fie prezentat magistraților, cu propunere legală”, a transmis Poliția Capitalei.

Este a doua prezentare a lui Gabi Tamaș la Secția 27 de Poliție în mai puțin de 48 de ore, după incidentul care a declanșat ancheta.

Scandalul din Centrul Vechi a avut loc în toiul nopții. De ce a fost lăsat inițial să plece Gabi Tamaș

Incidentul pentru care este cercetat fostul fotbalist s-a petrecut miercuri, 18 noiembrie, în jurul orei 03:30, într-o zonă din Centrul Vechi al Bucureștiului. Polițiștii au fost alertați printr-un apel la 112, după izbucnirea unui conflict în care au fost implicate trei persoane.

Conform informațiilor transmise de Poliția Capitalei, Gabi Tamaș ar fi lovit doi bărbați, în vârstă de 33, respectiv 38 de ani.

Situația ar fi escaladat și după sosirea echipajelor de poliție. Fostul sportiv ar fi devenit recalcitrant și nu ar fi respectat indicațiile agenților, astfel că oamenii legii au decis să îl încătușeze și să îl ducă la secție pentru verificări și audieri.

Inițial, cei doi bărbați implicați în altercație au declarat că nu intenționează să depună plângere penală. În aceste condiții, Tamaș a primit o amendă contravențională în valoare de 2.000 de lei, pentru încălcarea prevederilor referitoare la ordinea și liniștea publică, după care a fost lăsat să plece.

Fostul internațional s-a întors ulterior la Brașov. Lucrurile s-au schimbat însă după ce cei doi bărbați au revenit asupra deciziei și au formulat plângeri penale împotriva sa.

Noile declarații au determinat continuarea demersurilor judiciare, emiterea mandatului de aducere și, în cele din urmă, reținerea pentru 24 de ore.

Ce urmează pentru Gabi Tamaș. Vineri ar putea fi propus pentru arestare preventivă

Dosarul este instrumentat pentru infracțiunea de lovire sau alte violențe, cercetările fiind desfășurate sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3.

Vineri, 20 noiembrie, Gabi Tamaș urmează să fie prezentat în fața magistraților. Anchetatorii ar putea solicita arestarea preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.

Judecătorul de drepturi și libertăți va analiza probele administrate până în acest moment și va hotărî dacă fostul fotbalist va fi arestat preventiv sau dacă se impune o altă măsură preventivă.