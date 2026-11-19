Gabi Tamas are probleme cu Poliția. Actualul manager executiv al celor de la ASA Târgu Mureș a ajuns pe mâna oamenilor legii după o bătaie în Centrul Vechi al Bucureștiului, cu alți doi bărbați. De la ce ar fi pornit totul.

Gabi Tamaș. Foto: captură video YouTube

Fostul internațional a ajuns la Poliție, după ce a fost implicat într-un scandal violent. De la o ceartă, situația a degenerat și s-a ajuns la bătaie. Cum s-a ajuns la o astfel de situație.

Gabi Tamaș, implicat într-o bătaie din Centrul Vechi al Capitalei

Incidentul în care a fost implicat Gabi Tamaș a avut loc în noaptea de marți spre miercuri, 18 noiembrie, în jurul orei 3.00, în Centrul Vechi al Capitalei, acolo unde se dă stratul petrecerilor. Fostul internațional a fost implicat într-o altercație, după care a fost condus la o secție de poliție pentru clarificarea situației.

Oamenii legii l-au luat la întrebări pe Gabi Tamaș și au demarat cercetări din oficiu pentru lovire. Ceilalți doi bărbați implicați în scandalul violent nu au depus plângere, momentan, împotriva fostului fotbalist.

„Într-adevăr, a fost o speță cu Tamaș implicat. A existat o altercație între el și alți doi bărbați, pe fondul consumului de alcool. Altercația a degenerat într-un conflict de natură fizică. Cei doi au refuzat să depună plângere la momentul respectiv, nu e clar dacă vor face ulterior plângere.

Au refuzat și transportul la spital. Tamaș a fost dus la secția de Poliție, sunt cercetări din oficiu pentru lovire, rămâne de văzut dacă cele două persoane vătămate vor depune plângere. E vorba despre doi bărbați cu vârste în jur de 30 de ani", au precizat surse oficiale din Poliție, citate de GSP.

Nu este la primul scandal

Gabi Tamaș nu este la primul incident. El a mai fost în centrul scandalurilor, cel mai controversat episod din cariera sa fiind cel din vara anului 2013, chiar înaintea unui meci amical disputat de România împotriva statului Trinidad și Tobago.

Acesta petrecuse tot în Centrul Vechi al Capitalei, după care a mers la blocul unei cunoștințe, unde a spart cu piciorul geamul termopan al intrării în clădire și s-a certat cu locatarii.

Și atunci a venit Poliția. Momentele au fost surprinse pe camerele de supraveghere ale blocului și au devenit rapid virale. Pe atunci, au apărut inclusiv imagini cu Gabi Tamaș încătușat.

Fostul internațional a rămas sufletul petrecerilor

Gabi Tamaș este cunoscut pentru faptul că nu lipsește de la nicio petrecere. Mai mult decât atât, prietenul său, Dan Alexa, a dezvăluit faptul că fostul internațional este un „tsunami” în cadrul acestor evenimente și că „rade tot”, referindu-se, cel mai probabil, la alcool. De asemenea, Gabi Tamaș, prezent la aceeași emisiune, s-a declarat și un „dansator înrăit”.

„Cum este Gabi la petreceri? Tsunami! Nu taifun, tsunami! Diferența este că tsunami, ca în Indonezia, rade tot de pe fața pământului. Așa e și el. Nu se poate! Nu vă doresc o petrecere cu Gabi”, a declarat Dan Alexa la emisiunea „Furnicuțele”.