Horoscop vineri, 20 noiembrie 2026. Astrele aduc schimbări în plan personal și profesional pentru unii nativi. În timp ce anumite zodii se bucură de oportunități în dragoste și de șanse de a-și îmbunătăți veniturile, altele trebuie să fie mai atente la sănătate, să evite deciziile pripite și să își stabilească prioritățile. Află ce îți rezervă astrele în iubire, sănătate și bani, în funcție de zodie.

Horoscop vineri, 20 noiembrie Foto: Arhivă

Berbec

Iubire: Veți străluci pe scena socială. Aveți nevoie de atenție și partenerul trebuie să accepte poziția secundă.

Sănătate: Ce nu vă place acum, să nu faceți. Vă răzvrătiți și deveniți cam încăpățânat.

Bani: Urmați pașii corecți, nu săriți etape de lucru. Să faceți lucrurile cum vreți nu e alegere ideală.

Taur

Iubire: Înconjurați-vă de oameni neobișnuiți, originali și cu care să petreceți clipe memorabile. Acolo puteți găsi și iubirea.

Sănătate: Urmăriți nivelul de colesterol și informați-vă asupra efectelor alimentelor. Consumați diversificat!

Bani: Întâlniți personalități mai dificile. Abordați discret problemele cu ei, dar păstrați distanța.

Gemeni

Iubire: Puteți fi mediatorul ideal. Aveți un talent unic în comunicare și ceilalți sunt beneficiarii.

Sănătate: Sunteți agitat, stresat și faceți multe drumuri. Axați-vă doar pe cel cu adevărat prioritar!

Bani: Veniturile vi se pot suplimenta doar prin comunicare, negociere și căutări de informații.

Rac

Iubire: Fiți precauți, dar nu judecați prea repede persoanele nou cunoscute. Dați-le o șansă!

Sănătate: Programați-vă la ritualuri ce vă fac plăcere și care sunt încadrate la frumusețe și menținere.

Bani: Decizia este a voastră. E un moment pentru un salt rapid calitativ dacă vreți să creșteți stabilitatea la locul de muncă.

Leu

Iubire: Amânați schimbările, optați pentru activități de rutină cu lume cunoscută.

Sănătate: Urmați ritualul zilnic, nu căutați să experimentați acum noi regimuri sau activități fizice.

Bani: Apar situații neprevăzute și vi se cere ajutor financiar de către un prieten. Ajutați!

Fecioară

Iubire: Încercați să nu stricați planurile altora! Nu vă încăpățânați să mergeți acum la activități care suportă amânare.

Sănătate: Țineți un jurnal în care să notați ce consumați, pentru a avea o statistică clară a produselor benefice.

Bani: Alegeți sarcinile unde puteți fi proprii șefi. Evitați socializarea cu colegii, deoarece discuțiile inutile vă pot distrage atenția de la obiectivele financiare.

Balanță

Iubire: Sunteți orientat către autosacrificiu, vreți doar ca cei dragi să fie mulțumiți și să se simtă bine.

Sănătate: Ziua aduce un consum mare de energie. Amânați ședințele de sport intens sau sarcini fizice grele.

Bani: Vi se încredințează mai multe responsabilități, dar nu se aduce în discuție subiectul plății.

Scorpion

Iubire: Cei dragi vă pot limita fără voie îndeplinirea unor dorințe. Deși nu sunt impuse clar, restricțiile sunt sugerate.

Sănătate: Dacă ați mâncat toată viața pâine neagră și acum deodată simțiți că nu mai are același gust, adaptați-vă. Încercați alte variante.

Bani: Găsiți refugiu în activități de creație. Cumpărați bilete la expoziții de pictură sau fotografie.

Săgetător

Iubire: Nevoia de libertate se transpune în alegerea persoanelor cu care să faceți activități diferite față de ce ați făcut până acum.

Sănătate: Vă simțiți mai bine în societate, acolo uitați de mici probleme și vă bucurați de prezent.

Bani: E important să vă expuneți opinia și expertiza. Deveniți un punct de putere în agenda proiectului curent.

Capricorn

Iubire: Beneficiați de pe urma activităților fizice desfășurate în cadrul unui grup. Sunteți ambiționat de prezența altora, fie și online.

Sănătate: Stabiliți obiective mici și vă veți simți mai motivat pe măsură ce le tăiați de pe listă.

Bani: Sunteți de acord că banii nu înseamnă fericire, dar acum e bine să nu vă subapreciați munca și prețul.

Vărsător

Iubire: Resimțiți dorința de a vă înfrumuseța căminul și cereți părerea prietenilor, iubitului și familiei.

Sănătate: Vă aglomerați cu problemele altora până la a simți că intrați în situații confuze. Stabiliți-vă clar limitele.

Bani: Vă focusați pe tot ce vă aduce independență, creștere și evoluție intelectuală. Nu prea țineți cont de regulile profesionale.

Pești

Iubire: Ieșiți în oraș cu mentori personali. Nu vă lăsați intimidat și pregătiți o listă de întrebări.

Sănătate: Aveți energie, o stare de calm pe care nimeni nu o poate zdruncina. Organizați-vă și activități mai delicate.

Bani: Flexibilitatea mentală vă ajută să vedeți noi moduri de a aborda sarcinile. Veți deveni mai eficient.