Pe drum drept mergi bine. La scări, mai ales la coborâre, genunchiul se plânge. Nu e o întâmplare: studiile arată că scările au fost prima activitate la care a apărut durerea de genunchi, cu ani înainte de mers, de statul în picioare sau de durerea din pat.

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„Dacă ai peste 45 de ani, genunchiul te doare când îl foloseşti şi dimineaţa e înţepenit cel mult o jumătate de oră, cel mai probabil este artroză — iar diagnosticul se pune din discuţie şi examinare, de multe ori fără radiografie”, spune Tuncay Ozturk, osteopat.

Ce se întâmplă în genunchi

Cartilajul, stratul neted care acoperă capetele oaselor, se subţiază şi devine neregulat. Osul de dedesubt reacţionează, capsula se inflamează, iar muşchiul coapsei slăbeşte pentru că îl foloseşti mai puţin.

La scări, genunchiul duce de câteva ori greutatea corpului, iar un muşchi slăbit nu mai amortizează - de aici durerea.

Tuncay Ozturk,osteopat Foto: Arhiva personala

Ce ajută cu adevărat

1. Mişcarea este tratamentul, nu pauza. Primele săptămâni pot durea puţin mai mult, dar e normal şi trece. Dovada vine din Danemarca: 9.825 de oameni cu artroză de genunchi sau de şold au urmat opt săptămâni de educaţie şi exerciţii supra­­vegheate. După trei luni, durerea scăzuse cu 12 puncte din 100, proporţia celor care luau calmante a coborât de la 56% la 37%, iar la 40 de metri de mers rapid erau cu 2,5 secunde mai iuţi. După un an, câştigul se păstra.

2. Muşchiul coapsei. Efectuaţi ridicări de pe scaun fără mâini, întinderea genunchiului din şezut, urcat o treaptă şi coborât controlat - câte 8–12 repetări, de 2–3 ori pe zi. Cu cât e mai puternic muşchiul, cu atât mai puţin suferă articulaţia.

3. Greutatea corporală. Fiecare kilogram în minus scade cu aproximativ patru kilograme apăsarea pe genunchi la fiecare pas. Orice scădere ajută, iar 10% din greutate ajută mai mult decât 5%.

4. La scări: urcă cu piciorul sănătos, coboară cu cel bolnav, ţine-te de balustradă şi pune toată talpa pe treaptă.

5. Căldura înainte de mişcare, gheaţa după, dacă s-a umflat.

6. Terapia manuală şi kinetoterapia. Efectuaţi ca sprijin pentru exerciţii, nu în locul lor.

Ce nu te ajută pe termen lung

„Paracetamolul nu are dovezi solide în artroză, glucosamina nici atât, iar calmantele puternice fac mai mult rău decât bine. Odihna totală slăbeşte muşchiul care ar trebui să te apere”, mai explică specialistul.

Când mergi la medic

Tuncay Ozturk te sfătuieşte să mergi repede la medic dacă genunchiul e roşu, fierbinte şi umflat sau ai febră, dacă s-a blocat şi nu îl mai poţi întinde, dacă nu mai poţi călca pe el după o căzătură sau o răsucire, sau dacă s-a umflat brusc fără motiv.

Genunchiul cu artroză nu cere menajare, cere antrenament. Cu muşchiul coapsei puternic, scările devin iar doar scări.