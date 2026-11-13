 De ce apare durerea de şold. Medicul explică
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De ce apare durerea de şold. Medicul explică

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Articulația șoldului, una dintre cele mai mari și mai solicitate din organism, are un rol esențial în susținerea greutății corporale și în realizarea mișcărilor, ceea ce explică vulnerabilitatea sa la diverse tipuri de leziuni și boli.

durere sold jpg
Foto: Shutterstock

Articulația șoldului, una dintre cele mai mari și mai solicitate din organism, are un rol esențial în susținerea greutății corporale și în realizarea mișcărilor, ceea ce explică vulnerabilitatea sa la diverse tipuri de leziuni și boli.

Durerea de șold este un simptom complex, cu multiple cauze posibile, care necesită evaluare medicală atentă pentru stabilirea diagnosticului și instituirea tratamentului adecvat.

Din punct de vedere clinic, durerea de șold poate fi resimțită local, la nivelul articulației, sau poate iradia către regiuni învecinate, precum zona lombară, coapsa sau regiunea inghinală. Localizarea durerii oferă indicii importante asupra structurilor afectate: durerea superficială este adesea asociată cu leziuni ale mușchilor, tendoanelor sau ligamentelor, în timp ce durerea profundă sugerează afectarea cartilajului sau a componentelor osoase.

Simptomatologia poate varia de la disconfort ușor până la durere severă, persistentă, asociată cu limitarea mobilității. Durerea poate apărea la mers sau în timpul activității fizice și se poate ameliora în repaus, dar în unele cazuri devine constantă sau se accentuează nocturn.

Coxartroza, cauză frecventă

"Odată cu înaintarea în vârstă, durerea de șold este cel mai frecvent legată de procese degenerative. Cea mai cunoscută afecțiune este coxartroza, adică artroza șoldului, caracterizată prin deteriorarea progresivă a cartilajului care acoperă suprafețele osoase ale articulației. Pe măsură ce acest cartilaj se subțiază, mișcările devin mai dureroase, iar mobilitatea articulației scade treptat.

În această etapă pot apărea și alte cauze, precum inflamații cronice ale tendoanelor, fracturi de fragilitate asociate osteoporozei sau manifestări ale unor afecțiuni reumatologice. De aceea, atunci când durerea de șold persistă sau se accentuează, este importantă evaluarea ortopedică imediată. Examenul clinic și investigațiile imagistice adecvate pot stabili cauza exactă și pot orienta tratamentul, care poate varia de la măsuri conservatoare: fizioterapie și medicație antiinflamatoare, până la proceduri intervenționale sau chirurgicale, în funcție de severitatea afecțiunii", explică  dr. Cătălin Prescură, chirurg ortoped specializat în artroplastie și traumatologie sportivă, Spitalul Monza.

Leziunile traumatice

Fracturile, luxațiile pot apărea în urma accidentelor sau a activităților sportive intense. De asemenea, suprasolicitarea repetitivă poate duce la întinderi musculare sau sindroame de suprasolicitare, în special la persoanele active.

„La adultul tânăr, durerea de șold apare frecvent în contextul activității fizice intense sau al unor particularități anatomice ale articulației. De exemplu, forma capului femoral, partea rotundă a osului coapsei sau a cavității acetabulare, adică scobitura din bazin în care acesta se articulează, poate favoriza apariția conflictului femuro-acetabular. În această situație, oasele șoldului ajung să se atingă anormal în timpul mișcărilor, ceea ce poate irita structurile din interiorul articulației.

În timp, acest mecanism poate duce și la afectarea labrumului acetabular, un inel de cartilaj care înconjoară cavitatea articulației și contribuie la stabilitatea șoldului. Astfel de leziuni le întâlnim mai ales la persoanele active, la sportivi sau la cei care efectuează frecvent mișcări de rotație ale șoldului”, explică dr. Cătălin Prescură.

Bursita

Caracterizată prin inflamația burselor, reprezintă o cauză frecventă de durere localizată, în special la nivelul șoldului lateral. Aceasta apare adesea în contextul mișcărilor repetitive sau al traumatismelor minore repetate.

Există și cauze structurale, în care anomaliile de formă ale articulației determină frecarea anormală a componentelor osoase. Aceste condiții pot favoriza deteriorarea cartilajului și apariția durerii încă din tinerețe sau la vârsta adultă.

„ De asemenea, durerea poate fi provocată de inflamația burselor, mici săculeți cu lichid care reduc frecarea dintre tendoane, mușchi și os, sau de inflamații ale tendoanelor și suprasolicitări musculare”, explică medicul Cătălin Prescură.

Dacă aceste probleme nu sunt evaluate și tratate la timp, ele pot duce în timp la deteriorarea structurilor din interiorul articulației. Leziunile repetate sau conflictele mecanice pot accelera uzura cartilajului articular, favorizând apariția artrozei de șold chiar la vârste mai tinere decât în mod obișnuit.

Identificarea precoce a factorilor declanșatori și intervenția terapeutică sunt esențiale pentru prevenirea complicațiilor și menținerea funcționalității articulare.

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