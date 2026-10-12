 Cum poţi calma durerea de artroză fără medicamente
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Prevenție și tratamentRemedii naturisteMedicii răspundViața sexualăSpecialiștiCe te doare?WellnessFamiliePsiho
scroll right

Cum poţi calma durerea de artroză fără medicamente

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Unul dintre simptomele frecvente ale artrozei, durerea poate fi ameliorată cu terapii naturale şi plante medicinale care şi-au demonstrat beneficiile.

Peste 500 de milioane de oameni din întreaga lume au artroză, conform datelor Organizației Mondiale a Sănătății. Dintre cei afectați, aproximativ 73% au peste 55 de ani, iar 60% sunt femei. Această boală cronică a articulațiilor este rezultatul uzurii progresive a cartilajului, stratul protector care permite mişcarea fără fricţiune a articulaţiei. Boala afectează viaţa de zi cu zi, prin durere, rigiditate matinală și dificultăți de mers.

thumbnail Durere Genunchi jpeg
Foto: Shutterstock

Cu toate că nu poate fi vindecată, artroza poate fi ţinută sub control cu tratamente, activitate fizică adaptată şi stil de viaţă sănătos. În cazurile moderate, se recomandă analgezice precum paracetamolul, iar în cazul acutizării, se prescriu adesea antiinflamatoare nesteroidiene ca ibuprofenul, dar cu precauții, din cauza efectelor lor secundare.

Dacă durerea persistă, medicul poate prescrie analgezice mai puternice. Injecțiile cu corticosteroizi direct în articulație oferă o ameliorare țintită, dar temporară. Unele suplimente pot reduce durerile şi pot îmbunătăţi mobilitatea, însă efectele lor se pot observa după câteva luni.

Geluri cu efect de răcire şi de încălzire

În timpul unei acutizări inflamatorii sau după efort fizic, pot fi benefice gelurile cu efect de răcire. Acestea pot ajuta la reducerea durerii, ameliorarea circulaţiei, a edemelor, a inflamației şi a spasmelor musculare.

durere genunchi jpg
Foto: Shutterstock

Şi cremele şi gelurile cu efect de încălzire sunt eficiente în durerile persistente, prin îmbunătăţirea circulaţiei şi relaxarea muşchilor.

Siliciul, benefic pentru articulaţii

Necesar pentru absorbția calciului și a fosforului și pentru menținerea structurii scheletului, siliciul poate aduce beneficii în artroză. Acest mineral este implicat în formarea colagenului și a țesuturilor conjunctive, care sunt esențiale pentru cartilaje și oase sănătoase. Siliciul ajută la întărirea structurii articulare, la îmbunătățirea elasticității cartilajului și la încetinirea degradării acestuia.

Un aport de 20-30 mg de siliciu pe zi este suficient pentru adulți. Surse naturale de siliciu sunt merele, alunele, nucile, varza, morcovii, ceapa, castraveții, fasolea. În caz de artroză, poate fi nevoie de suplimente cu siliciu.

Branţurile ortopedice, benefice în gonartroză

În cazul în care artroza afectează membrele inferioare (genunchi, şolduri, glezne), branţurile ortopedice pot fi de ajutor. Prin reechilibrarea posturii și îmbunătățirea alinierii corpului, acestea contribuie la reducerea stresului excesiv asupra articulațiilor dureroase. De pildă, în cazul artrozei genunchiului (gonartroză), branțurile cu susținere adecvată pot ameliora presiunea asupra părții interioare sau exterioare a articulației, acolo unde cartilajul este cel mai uzat.

Ce beneficii aduc ortezele

Aceste dispozitive medicale susţin, stabilizează şi oferă protecţie articulaţiilor afectate, precum genunchii, mâna sau glezna. Ortezele reduc durerea prin preluarea presiunii, îmbunătăţesc mobilitatea, previn deformările şi limitează mişcările dureroase.

Balneoterapia completează tratamentul

Băile termale şi cele cu nămol pot îmbunătăţi starea persoanelor cu diverse tipuri de artroză (coxartroză, gonartroză). Şedinţele de balneoterapie pot scădea durerea, au efect antiinflamator şi stimulează circulaţia, îmbunătăţind vascularizaţia în zonele afectate. Printre stațiunile unde se poate face tratament pentru artroză, se numără Băile Herculane şi Băile Felix.

Gheara-diavolului, calmant fără reţetă

Rădăcina de gheara-diavolului conţine ingrediente active, care inhibă sinteza substanțelor implicate în răspunsul inflamator. Planta este indicată şi în ameliorarea durerilor lombare.

Se poate consuma sub formă de infuzie, care se obţine din 1 linguriţă de rădăcină de gheara-diavolului la 500 ml de apă. Se fierbe 10-15 minute. Se pot bea 3 căni pe zi, înainte de masă, într-o cură de o lună. Se face o săptămână pauză, apoi se poate relua.

Gheara-diavolului nu este recomandată femeilor însărcinate sau care alăptează și nici persoanelor care suferă de ulcer gastric sau duodenal.

Urzica, plantă cu acţiune antiinflamatoare

Adjuvant natural în ameliorarea durerilor articulare, urzica are efecte antireumatice, antiinflamatoare şi remineralizante. Se poate consuma sub formă de suplimente (capsule) sau ceai, preparat dintr-o lingură de urzică uscată la o cană cu apă fiartă. Se pot bea 2 - 3 căni pe zi, cu 20 de minute înainte sau între mese, într-o cură de 10 zile.

Urzica nu este recomandată femeilor însărcinate sau care alăptează și nici celor care suferă de insuficiență renală sau cardiacă.

Studiu observational MedLife x Via Transilvanica credits Asociatia Tasuleasa Social (1) jpg
Când mersul pe jos devine „stres bun”: Noi insight-uri din studiul MedLife pe Via Transilvanica adevarul.ro

Ghid de cumpărături

apa rece sistată jpg
Patru sectoare ale Capitalei, fără apă rece timp de patru zile. Care sunt zonele afectate Național
politist amenda sofer jpeg
Șoferii care merg singuri cu mașina riscă o amendă de 135 de euro într-o capitală europeană Național
image
„Nu mai cumpărați locuințe șase luni!” Apelul care a aprins disputa despre prețurile locuințelor adevarul.ro
image
Pensia anticipată se transformă în pensie pentru limită de vârstă. Cum pot femeile cu copii să iasă mai devreme la pensie și să scape de penalizare adevarul.ro

Parteneri

image
“Nsimba a refuzat 1 milion de euro salariu, darămite FCSB…” Discuția avută de impresarul Mihăiță Pleșan cu atacantul Craiovei www.fanatik.ro
image
Grupare de români, acuzată că păcălește turiștii în Londra. Cât au cerut pentru o cursă de nici 2 km cu ricşa observatornews.ro
image
Fenomen rar pe Dunăre. Fluviul scade la minime istorice, dar apa crește la ieșirea la mare www.antena3.ro
image
A început procesul lui Călin Georgescu la Tribunalul București. Fostul candidat la alegerile prezidențiale află dacă va fi eliberat din arest www.gandul.ro
image
Imagini neașteptate cu Iulia Vântur și Salman Khan! Cei doi au fost surprinși în timpul unui ritual sacru și au stârnit reacții în rândul fanilor www.wowbiz.ro
image
Cât costă o noapte la hotelul de 5 stele din Maroc, unde Culiță Sterp a dus-o pe Daniela de ziua ei. Prețul este cât un salariu mediu www.kanald.ro
image
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte www.stirilekanald.ro
image
Copilul de 9 ani cu două „job-uri” în România care câştigă 5000 de lei pe lună. Pe tatăl lui îl ştie toată lumea as.ro
image
Schimbare bruscă de vreme în România: de la 29 de grade, la ploi și ninsoare. Ce se întâmplă în București playtech.ro
image
Tunurile pe arbitri pentru penalty-ul nedat Craiovei: „Ce făceau la VAR, dansau Pamporea?” Cristi Balaj, replică în direct pentru contestatari www.fanatik.ro
image
Scandal exploziv la Insula iubirii. Concurentul înjurat, amenințat și băgat în ședință de producătorii Antena 1 www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
E oficial! Divorțează și ei! După 10 ani de căsătorie, ea a depus actele!! La mijloc stau acuzații de abuz verbal și agresiuni fizice!! Detalii scandaloase din mariajul lor au ieșit acum la lumină www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Vești îngrijorătoare de la Palatul norvegian. Ce se întâmplă cu proaspăta regină Mette-Marit okmagazine.ro
image
Meghan, mai subțire ca niciodată, a stârnit îngrijorare printre fani. Ducesa doar gătește biscuițeii, nu-i și mănâncă okmagazine.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Maria Callas, diva care colecționa rețete pentru mâncăruri pe care nu le gusta niciodată historia.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Ce credea Cristofor Columb că va găsi în Lumea Nouă? „Nu am găsit pe aceste insule niciun om monstruos” historia.ro
1 ovare polichistice jpg jpeg
„Răcești la ovare” dacă stai pe ciment rece? Răspunsul medicilor te poate surprinde Sănătate!
shutterstock 2619172187 jpg
Studiu: O baie fierbinte reduce tensiunea mai mult decât 30 de minute de exerciții fizice Prevenție și tratament
pisica bigstock jpg
Boala care se poate transmite foarte ușor de la pisică la om. Una din 15 feline ar putea fi infectată Sănătate!
colon jpg
Păstrează-ți colonul sănătos: alimentele recomandate de specialiști și obiceiurile care ajută digestia Sănătate!
Mihaela Bilic, foto Facebook jpg
Un preparat popular în România, analizat de Mihaela Bilic. Ce spune despre beneficiile sale. „Pește prăjit? Da” Sănătate!
Congres Oncologie Musculoscheletală jfif
România va găzdui pentru prima dată Congresul European de Oncologie Musculoscheletală Sănătate!
shutterstock 2611050621 jpg
S-ar putea să ai nevoie de ochelari și să nu știi? Ce te doare?
ceai memorie jpg
Ceaiul care îți face bine dacă ai ficat gras Remedii naturiste
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu actualitate.net
image
Cristela Georgescu susține că fiul său de 14 ani și tatăl ei de aproape 90 de ani au fost păziți de militari înarmați. Dezvăluiri despre perchezițiile DIICOT într-un interviu acordat în SUA actualitate.net