Cum poţi calma durerea de artroză fără medicamente

Unul dintre simptomele frecvente ale artrozei, durerea poate fi ameliorată cu terapii naturale şi plante medicinale care şi-au demonstrat beneficiile.

Peste 500 de milioane de oameni din întreaga lume au artroză, conform datelor Organizației Mondiale a Sănătății. Dintre cei afectați, aproximativ 73% au peste 55 de ani, iar 60% sunt femei. Această boală cronică a articulațiilor este rezultatul uzurii progresive a cartilajului, stratul protector care permite mişcarea fără fricţiune a articulaţiei. Boala afectează viaţa de zi cu zi, prin durere, rigiditate matinală și dificultăți de mers.

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Cu toate că nu poate fi vindecată, artroza poate fi ţinută sub control cu tratamente, activitate fizică adaptată şi stil de viaţă sănătos. În cazurile moderate, se recomandă analgezice precum paracetamolul, iar în cazul acutizării, se prescriu adesea antiinflamatoare nesteroidiene ca ibuprofenul, dar cu precauții, din cauza efectelor lor secundare.

Dacă durerea persistă, medicul poate prescrie analgezice mai puternice. Injecțiile cu corticosteroizi direct în articulație oferă o ameliorare țintită, dar temporară. Unele suplimente pot reduce durerile şi pot îmbunătăţi mobilitatea, însă efectele lor se pot observa după câteva luni.

Geluri cu efect de răcire şi de încălzire

În timpul unei acutizări inflamatorii sau după efort fizic, pot fi benefice gelurile cu efect de răcire. Acestea pot ajuta la reducerea durerii, ameliorarea circulaţiei, a edemelor, a inflamației şi a spasmelor musculare.

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Şi cremele şi gelurile cu efect de încălzire sunt eficiente în durerile persistente, prin îmbunătăţirea circulaţiei şi relaxarea muşchilor.

Siliciul, benefic pentru articulaţii

Necesar pentru absorbția calciului și a fosforului și pentru menținerea structurii scheletului, siliciul poate aduce beneficii în artroză. Acest mineral este implicat în formarea colagenului și a țesuturilor conjunctive, care sunt esențiale pentru cartilaje și oase sănătoase. Siliciul ajută la întărirea structurii articulare, la îmbunătățirea elasticității cartilajului și la încetinirea degradării acestuia.

Un aport de 20-30 mg de siliciu pe zi este suficient pentru adulți. Surse naturale de siliciu sunt merele, alunele, nucile, varza, morcovii, ceapa, castraveții, fasolea. În caz de artroză, poate fi nevoie de suplimente cu siliciu.

Branţurile ortopedice, benefice în gonartroză

În cazul în care artroza afectează membrele inferioare (genunchi, şolduri, glezne), branţurile ortopedice pot fi de ajutor. Prin reechilibrarea posturii și îmbunătățirea alinierii corpului, acestea contribuie la reducerea stresului excesiv asupra articulațiilor dureroase. De pildă, în cazul artrozei genunchiului (gonartroză), branțurile cu susținere adecvată pot ameliora presiunea asupra părții interioare sau exterioare a articulației, acolo unde cartilajul este cel mai uzat.

Ce beneficii aduc ortezele

Aceste dispozitive medicale susţin, stabilizează şi oferă protecţie articulaţiilor afectate, precum genunchii, mâna sau glezna. Ortezele reduc durerea prin preluarea presiunii, îmbunătăţesc mobilitatea, previn deformările şi limitează mişcările dureroase.

Balneoterapia completează tratamentul

Băile termale şi cele cu nămol pot îmbunătăţi starea persoanelor cu diverse tipuri de artroză (coxartroză, gonartroză). Şedinţele de balneoterapie pot scădea durerea, au efect antiinflamator şi stimulează circulaţia, îmbunătăţind vascularizaţia în zonele afectate. Printre stațiunile unde se poate face tratament pentru artroză, se numără Băile Herculane şi Băile Felix.

Gheara-diavolului, calmant fără reţetă

Rădăcina de gheara-diavolului conţine ingrediente active, care inhibă sinteza substanțelor implicate în răspunsul inflamator. Planta este indicată şi în ameliorarea durerilor lombare.

Se poate consuma sub formă de infuzie, care se obţine din 1 linguriţă de rădăcină de gheara-diavolului la 500 ml de apă. Se fierbe 10-15 minute. Se pot bea 3 căni pe zi, înainte de masă, într-o cură de o lună. Se face o săptămână pauză, apoi se poate relua.

Gheara-diavolului nu este recomandată femeilor însărcinate sau care alăptează și nici persoanelor care suferă de ulcer gastric sau duodenal.

Urzica, plantă cu acţiune antiinflamatoare

Adjuvant natural în ameliorarea durerilor articulare, urzica are efecte antireumatice, antiinflamatoare şi remineralizante. Se poate consuma sub formă de suplimente (capsule) sau ceai, preparat dintr-o lingură de urzică uscată la o cană cu apă fiartă. Se pot bea 2 - 3 căni pe zi, cu 20 de minute înainte sau între mese, într-o cură de 10 zile.

Urzica nu este recomandată femeilor însărcinate sau care alăptează și nici celor care suferă de insuficiență renală sau cardiacă.