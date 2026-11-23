Modul în care pășim ar putea oferi indicii despre starea noastră emoțională. Cercetătorii analizează dacă modificările lungimii pașilor, ale vitezei de mers și ale coordonării mișcărilor pot fi asociate cu anxietatea și depresia. Un proiect desfășurat la Universitatea din Miami testează inclusiv o tehnologie bazată pe inteligență artificială care ar putea identifica aceste schimbări cu ajutorul unei singure camere.

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Când vine vorba despre sănătatea mintală, ne gândim în general la simptome precum tristețea persistentă, îngrijorarea excesivă, oboseala sau tulburările de somn. Însă starea psihică s-ar putea manifesta și prin schimbări fizice mai puțin evidente, inclusiv în felul în care mergem.

O echipă de cercetători de la Universitatea din Miami investighează dacă mersul pe jos poate deveni un indicator suplimentar al unor probleme precum anxietatea și depresia. Specialiștii analizează modul în care stresul, emoțiile și efortul intelectual influențează mișcările corpului și încearcă să identifice tipare care ar putea semnala schimbări ale sănătății mintale.

Proiectul, numit MindStep, ar putea deschide noi posibilități pentru monitorizarea stării psihice, inclusiv prin utilizarea inteligenței artificiale.

Cum ar putea mersul pe jos să ofere indicii despre sănătatea mintală

Felul în care ne deplasăm nu este întotdeauna același. Atunci când suntem obosiți, stresați sau bucuroși, postura, ritmul și mișcările corpului se pot modifica. Cercetătorii vor să afle dacă anumite schimbări ale mersului sunt asociate și cu simptomele depresiei sau anxietății.

În cadrul proiectului MindStep, specialiști în kinesiologie, științele sportului și psihologie urmăresc să înțeleagă mai bine relația dintre activitatea cerebrală, starea emoțională și tiparele de mișcare.

Participanții completează chestionare referitoare la sănătatea mintală, după care sunt filmați în timp ce merg și efectuează diferite activități care le solicită atenția și memoria.

„Modul în care mergem ne poate spune mai multe despre sănătatea noastră mintală decât ne dăm seama”, a declarat Moataz Eltoukhy, profesor de kinesiologie și științe ale sportului la Facultatea de Educație și Dezvoltare Umană a Universității din Miami, conform Medical Xpress.

Potrivit specialistului, starea emoțională, nivelul de stres și sentimentul general de bine se pot reflecta în modificări subtile ale comportamentului fizic.

Ce au observat cercetătorii la persoanele cu simptome de depresie

Cercetarea a început cu aproximativ un an în urmă și urmărește să stabilească dacă anxietatea și depresia pot influența mersul, în special în cazul studenților.

O altă direcție de analiză vizează legătura dintre perioadele cu stres accentuat și eventualele modificări ale mișcărilor.

Pentru a obține informații relevante, participanții au fost invitați la patru sesiuni de laborator, desfășurate pe parcursul a șase săptămâni. La fiecare întâlnire, aceștia au participat la teste de analiză a mersului și au completat chestionare despre starea lor psihică.

Aproximativ un sfert dintre persoanele implicate în această etapă au raportat simptome de anxietate sau depresie.

În două studii care au inclus aproximativ 95 de participanți, cercetătorii au identificat o posibilă asociere între simptomele depresive și variațiile lungimii pașilor.

Mai exact, studenții care au raportat astfel de simptome aveau tendința să își modifice mai des lungimea pasului atunci când trebuiau să rezolve sarcini intelectuale dificile, care le solicitau memoria de lucru.

Cu alte cuvinte, atunci când mersul era însoțit de un efort mental suplimentar, pașii deveneau mai puțin constanți.

Specialiștii au identificat diferențe și în cazul persoanelor care obișnuiesc să își reprime emoțiile. Acestea au devenit vizibile în timpul unor exerciții în care participanții erau încurajați să vorbească despre experiențe care le provocau bucurie sau frustrare.

Deși rezultatele sunt încă preliminare, ele sugerează că sănătatea mintală și comportamentul motor ar putea fi mai strâns legate decât se credea.

De ce analizează specialiștii mersul în timp ce participanții rezolvă exerciții mentale

Cercetătorii nu se limitează la observarea mersului obișnuit. Ei încearcă să înțeleagă cum se modifică mișcările atunci când creierul trebuie să gestioneze mai multe activități simultan.

De exemplu, participanții sunt puși să meargă în timp ce rezolvă exerciții care le solicită memoria și atenția. În alte etape ale cercetării, specialiștii vor să observe dacă activități precum utilizarea telefonului sau ignorarea stimulilor care distrag atenția influențează coordonarea și ritmul pașilor.

Proiectul a fost extins în acest an cu încă 50 de studenți, iar analiza tiparelor de mișcare continuă.

În paralel, echipa își propune să extindă cercetarea dincolo de condițiile controlate ale laboratorului. Monitorizarea participanților în mediul lor obișnuit ar putea oferi informații mai apropiate de comportamentul real.

„Vom începe prin a-i monitoriza în interiorul laboratorului, dar apoi îi vom monitoriza și în afara acestuia”, a explicat Jennifer Britton, profesoară asociată de psihologie la Facultatea de Arte și Științe.

Obiectivul este identificarea unor tipare de mers care ar putea apărea în paralel cu modificările nivelului de anxietate sau depresie.

Inteligența artificială ar putea detecta schimbările mersului cu ajutorul unei singure camere

Un element important al proiectului MindStep este tehnologia utilizată pentru analizarea mișcărilor.

În mod obișnuit, evaluarea biomecanică a mersului presupune sisteme complexe de captare a mișcării, camere specializate și markeri reflectorizanți fixați pe corpul persoanei analizate.

Deși această metodă permite măsurători precise, echipamentele sunt costisitoare și necesită un spațiu special amenajat. Din acest motiv, utilizarea lor în viața de zi cu zi este dificilă.

Pentru a găsi o alternativă mai accesibilă, Moataz Eltoukhy și echipa sa au dezvoltat un sistem bazat pe inteligență artificială, capabil să analizeze mersul folosind camera unei tablete.

Tehnologia nu necesită atașarea unor markeri pe corp și poate măsura mai multe caracteristici biomecanice importante:

Viteza de mers – cât de repede se deplasează o persoană.

Lungimea pasului – distanța dintre două contacte succesive ale picioarelor cu solul.

Lungimea stridei – distanța parcursă în timpul unui ciclu complet de mers, de la contactul unui picior cu solul până la următorul contact al aceluiași picior.

Potrivit lui Eltoukhy, instrumentul poate furniza măsurători cu o precizie comparabilă cu cea a sistemelor tradiționale de captare a mișcării.

Pentru confirmarea performanței, cercetătorii compară în continuare rezultatele obținute cu ajutorul inteligenței artificiale cu măsurătorile unui sistem consacrat, care utilizează mai multe camere.

Dacă eficiența tehnologiei va fi confirmată, analiza mersului ar putea fi realizată mai ușor în spații precum campusurile universitare sau clinicile, fără ca participanții să fie nevoiți să ajungă într-un laborator specializat.

Poate fi mersul un indicator al depresiei și anxietății?

În prezent, evaluarea problemelor de sănătate mintală presupune analizarea simptomelor descrise de pacient, dar și a unor schimbări comportamentale, precum tulburările de somn, modificările apetitului sau pierderea interesului pentru activitățile obișnuite.

Cercetătorii de la Universitatea din Miami vor să afle dacă analiza mersului ar putea completa aceste informații și ar putea oferi o perspectivă suplimentară asupra stării unei persoane.

Jennifer Britton subliniază că sănătatea mintală nu se limitează la gânduri și emoții, ci poate influența și comportamentele observabile.

„Mulți oameni presupun că sănătatea mintală ține doar de modul în care gândești, dar există și alți indicatori comportamentali care pot fi revelatori în acest sens”, a explicat specialista.

Aceasta a oferit și exemple din experiența personală, observând că oboseala îi poate schimba felul în care merge, la fel cum starea de fericire se poate reflecta în mișcările corpului.

Tocmai această conexiune dintre emoții și comportamentul fizic încearcă cercetătorii să o înțeleagă prin intermediul proiectului MindStep.

Totuși, este important de precizat că o anumită lungime a pasului sau un ritm diferit de mers nu reprezintă, în sine, un diagnostic de depresie ori anxietate. Studiul investighează posibile asocieri, iar rezultatele nu demonstrează că aceste tulburări pot fi identificate doar prin analiza mișcărilor.

De ce ar putea ajuta identificarea timpurie a schimbărilor de comportament

Unul dintre obiectivele pe termen lung ale cercetării este dezvoltarea unor instrumente care să permită observarea mai rapidă a schimbărilor asociate cu deteriorarea sănătății mintale.

Există situații în care oamenii nu își dau seama imediat că trec printr-o perioadă dificilă sau amână solicitarea ajutorului de specialitate până când simptomele devin mai greu de gestionat.

Dacă legătura dintre mers și starea psihică va fi confirmată prin cercetări suplimentare, monitorizarea mișcărilor ar putea deveni o metodă complementară de observare a unor schimbări comportamentale.

Jennifer Britton consideră că o astfel de abordare ar putea fi deosebit de utilă în mediul universitar, unde problemele de sănătate mintală pot afecta atât performanța academică, cât și relațiile sociale.

Pe viitor, cercetătorii speră ca tehnologia să poată fi utilizată și pentru alte categorii de populație, nu doar pentru studenți.

„Durează ceva timp până când o persoană își dă seama că sănătatea sa mintală se deteriorează, iar uneori poate fi deja prea târziu”, a declarat Moataz Eltoukhy.

Prin dezvoltarea unui sistem de monitorizare obiectiv și neinvaziv, echipa urmărește să identifice modificările semnificative ale mersului care ar putea justifica o evaluare suplimentară și, atunci când este necesar, intervenția timpurie.

Ce trebuie să reținem despre legătura dintre mers și sănătatea mintală

Proiectul MindStep se află încă în etapa de cercetare, iar rezultatele disponibile nu demonstrează că mersul pe jos poate diagnostica depresia sau anxietatea.

Cu toate acestea, studiul evidențiază o direcție interesantă pentru viitorul evaluării sănătății mintale: corpul ar putea oferi indicii despre starea emoțională inclusiv prin gesturi și mișcări pe care, de cele mai multe ori, nici nu le observăm.

Dacă viitoarele cercetări vor confirma aceste asocieri, inteligența artificială ar putea contribui la dezvoltarea unor metode suplimentare de monitorizare, mai accesibile și mai ușor de utilizat în afara laboratoarelor.

Până atunci, schimbările mersului nu trebuie interpretate ca dovezi ale unei tulburări psihice, ci doar ca posibile manifestări ale unor factori care merită înțeleși mai bine.