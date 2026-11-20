Dintre trilioanele de nervi și fibre nervoase din corpul tău, probabil că ai auzit vorbindu-se în special despre unul: nervul vag. Acesta poate influența numeroase probleme de sănătate, de la afecțiuni minore până la unele grave. Dar ceea ce îl face cu adevărat interesant este faptul că, într-o anumită măsură, îi poți influența chiar tu activitatea, astfel încât să funcționeze mai eficient și să te ajute să te simți cât mai bine.

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Nervul vag își are originea în creier și se întinde de la baza acestuia, de-a lungul gâtului, până la diafragmă, inimă, plămâni și tractul digestiv. Cercetările arată că joacă un rol esențial în menținerea sănătății fizice și mintale.

Iată care sunt principalele funcții ale nervului vag și cum îl poți stimula pentru a-ți îmbunătăți sănătatea și pentru a susține o îmbătrânire sănătoasă.

Ce rol are nervul vag?

Unele dintre cele mai cunoscute funcții ale nervului vag sunt legate de sistemul nervos parasimpatic, prin intermediul căruia influențează starea de vigilență și relaxare. Însă nervul vag contribuie și la alte aspecte importante ale sănătății.

1. Ajută la reducerea stresului

Atunci când te simți stresat, nervul vag poate declanșa eliberarea unor substanțe chimice care te ajută să te calmezi și să te relaxezi.

Acest mecanism contracarează răspunsul natural al organismului la stres, care include, printre altele, creșterea nivelului de cortizol. Astfel, nervul vag contribuie la menținerea echilibrului sistemului nervos și te ajută să îți păstrezi calmul.

2. Poate ameliora durerile de cap

În 2018, Administrația pentru Alimente și Medicamente din SUA (FDA) a aprobat un dispozitiv portabil pentru stimularea nervului vag, destinat prevenirii episoadelor de cefalee în ciorchine și migrenă la adulți.

Aprobarea a venit după ce cercetările au arătat că stimularea nervului vag poate contribui la reducerea numărului de episoade de durere de cap pe săptămână, comparativ cu tratamentul exclusiv medicamentos.

Dispozitivul se poziționează pe gât, deasupra traiectului nervului vag și transmite impulsuri electrice de intensitate redusă. Poate fi utilizat zilnic, fie în perioadele în care apar episoadele de cefalee în ciorchine, fie pe tot parcursul anului, în funcție de recomandarea medicului.

3. Contribuie la îmbunătățirea sănătății mintale

Cercetările arată că stimularea nervului vag poate fi eficientă în reducerea simptomelor depresiei rezistente la tratament.

De asemenea, această metodă ar putea avea efecte benefice și pentru unele persoane care suferă de tulburare bipolară sau anxietate.

4. Ajută la prevenirea crizelor epileptice

Stimularea nervului vag reprezintă o opțiune terapeutică pentru anumite persoane cu epilepsie și se folosește un dispozitiv asemănător unui stimulator cardiac. Acesta transmite impulsuri electrice către nervul vag, contribuind la prevenirea sau reducerea frecvenței crizelor epileptice la persoanele a căror boală nu răspunde la alte tratamente.

5. Susține recuperarea după un accident vascular cerebral

Unele cercetări sugerează că stimularea nervului vag, atunci când este asociată cu un program de recuperare medicală, poate ajuta persoanele care prezintă afectări moderate până la severe ale funcției brațului, persistente după un accident vascular cerebral.

Această metodă ar putea contribui la îmbunătățirea recuperării funcțiilor motorii, în special atunci când este integrată într-un program de reabilitare.

Cum poți stimula nervul vag

Una dintre cele mai simple modalități prin care poți influența activitatea nervului vag este să practici regulat exerciții de respirație profundă.

Secretul activării răspunsului de relaxare al organismului constă în prelungirea expirației, astfel încât aceasta să dureze de două ori mai mult decât inspirația.

Încearcă tehnica de respirație 4-7-8:

Inspiră pe nas timp de 4 secunde. Ține-ți respirația timp de 7 secunde. Expiră lent pe gură timp de 8 secunde.

Repetă acest exercițiu de opt ori consecutiv, de cel puțin două ori pe zi, în special atunci când te simți stresat.

Practicarea regulată a respirației controlate te poate ajuta să te relaxezi, să reduci tensiunea acumulată și să susții echilibrul sistemului nervos.

Sursa: Prevention