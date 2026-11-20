Fabian Sanchez și fratele lui au împachetat bine sarmalele, le-au ținut la rece și le-au luat cu ei în avion până în Columbia. Le-au pus pe masă la Bogotá, în fața familiei, iar reacția a venit imediat: „Uau!”.

1/6 Fabian Sanchez a dus sarmale românești cu avionul până în Columbia Foto: click.ro

Pe 28 decembrie, artistul are încă un motiv de sărbătoare. Împlinește 18 ani de când trăiește în România și spune că își face „majoratul” aici. L-am întâlnit la un eveniment organizat de Ambasada Columbiei la București și ne-a povestit cât de bine se simte el în România, mai ales că are o frumoasă soție româncă.

Cum au ajuns sarmalele românești pe masa familiei din Bogotá

La seara de muzică și dans tradițional organizată de Ambasada Columbiei, unde a cântat cu trupa sa, Fabian Sanchez a povestit cum el și fratele lui au dus sarmale tocmai în țara natală.

„Odată cu fratele meu, am îndrăznit, să zicem, să mergem cu sarmale în Columbia. A fost o chestie foarte nebună. Le-am împachetat bine, cu ceva care să le țină la rece. Ne-am urcat în avion, am ajuns și am mâncat cu familia noastră, acolo, în Bogotá, o farfurie de sarmale românești sută la sută. Și lumea era: «Uau!»”, ne-a povestit artistul exclusiv pentru Click!

Fabian spune că și columbienilor le place carnea de porc, așa că a glumit că „un pic de România este în noi”.

Când vine vorba despre mâncarea lui preferată din Columbia, răspunde din prima: „Doamne, bandeja paisa! E o bombă calorică. Are orez, avocado, slănină, cârnat, plátano…”

Și-a văzut ultima oară părinții în luna martie

Fabian a fost cel mai recent în Columbia în martie, când și-a vizitat părinții. Îi e dor să-i aibă mai aproape pe ai lui și se bucură de fiecare ocazie să-și revadă mătușile și verișoarele.

„Am fost acolo un pic, să nu uit rădăcinile, să nu uit de familia mea. Încerc să mă încarc un pic în Columbia. Dar, sincer, vă spun că după atâția ani, pentru mine casa e România. Asta e casa mea acum!”, a mărturisit el.

La eveniment i-a fost alături și soția lui româncă. Ea prinsese spaniola din telenovele, iar accentul columbian l-a învățat de la el. „Când vorbește ea în spaniolă, zic: «Mamă, soția mea e și din Columbia!»”, a glumit Fabian.

„Pe 28 decembrie fac majoratul în România”

Pe 28 decembrie se împlinesc 18 ani de când Fabian Sanchez s-a stabilit în România. Artistul se gândește să marcheze momentul cu un eveniment și spune că aici apreciază căldura oamenilor, liniștea și siguranța.

„Pe 28 decembrie, anul acesta, fac majoratul în România. 18 ani! Îmi place că pot să fac ceea ce îmi place și cred că asta, pentru mine, e cel mai important”, a spus Fabian Sanchez.