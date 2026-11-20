A fost sărbătoare mare în familia lui Pepe, după ce și-a botezat fetița, pe micuța Jessica Parascheva. La eveniment au fost prezenți invitați de seamă, printre care și vedete din showbiz-ul românesc.

Imagini de la botezul fiicei lui Pepe, Jessica Parascheva. Foto: Instagram/ Andreea Fugaru

Pepe și Yasmine Pascu au sărbătorit botezul celui de-al doilea copil al lor. Jessica Parascheva a fost creștinată, iar petrecerea de după a fost una spectaculoasă. Cine a participat la eveniment.

Pepe și Yasmine Pascu și-au botezat fetița

Pepe și Yasmine au devenit părinți pentru a doua oară și i-au organizat botezul micuței Jessica Parascheva. Cei doi mai au un băiețel, pe Pepe Jr., iar artistul mai are două fete din căsnicia cu Raluca Pastramă, pe Rosa și Maria.

Botezul Jessicăi a fost unul spectaculos, organizat într-o locație de lux, în care invitații au avut parte de preparate alese. Evenimentul a avut loc la restaurantul lui Alexandru Sautner, jurat în emisiunea „Chefi la cuțite”.

Ce vedete au venit la botezul fetiței

De la petrecere nu au lipsit apropiații lui Pepe. Printre ei s-au aflat și Oana Roman, care a lăudat meniul. Aceasta s-a declarat extrem de încântată de porția de muschi de vită cu foie gras.

„Azi a primit taina botezului, frumoasa Jessica Parascheva Pascu, alături de familie și nașii ei, Giani și Gabriela. Berbeacă, născută în aceeași zi cu mine. Să fie sănătoasă, să aibă viață lungă, plină de împliniri, iubire și noroc. E un adevărat privilegiu să am așa o familie extinsă, frumoasă și unită. E unul din marile daruri pe care mi le-a dăruit Dumnezeu și pentru care sunt profund recunoscătoare”, a scris Oana Roman pe rețelele de socializare.

De asemenea, Liviu Vârciu a fost prezent, fiind și bun prieten cu Pepe. Cei doi s-au distrat pe cinste pe una dintre cele mai cunoscute melodii, „Ochii tăi”, interpretată chiar de Vârciu. Cei doi s-au filmat dansând și glumind.

Dedicație specială de la Pepe pentru soția sa

Chiar Pepe a fost unul dintre oamenii care au întreținut atmosfera la eveniment. Artistul i-a cântat soției sale, Yasmine Pascu, piesa „Sentimente intense”. „Ești frumoasă și cu mine, multora nu le convine. Ne iubim în lumea noastră, restul nici nu mai contează”, sunt versurile pe care artistul i le-a dedicat soției sale.