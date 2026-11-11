Pepe, dezvăluiri despre viața de tată cu patru copii: „Sunt autoritatea de care au nevoie”

Pepe este un tată implicat și dedicat, iar familia ocupă un loc esențial în viața lui. Artistul a vorbit deschis despre responsabilitățile pe care le are acasă, despre felul în care își organizează timpul între carieră și copii, dar și despre rolul pe care îl joacă în familie. Deși are un program încărcat, acesta încearcă să fie prezent în momentele importante și să le ofere celor mici sprijinul de care au nevoie.

Pepe. Foto: Instagram

Pepe, despre rolul de tată și responsabilitățile din familie

Invitat în emisiunea „Invitatul de 12”, difuzată pe Kanal D2 și Radio Impuls, moderată de Cosmin Cernat, Pepe a povestit cum se desfășoară viața lui de familie și ce înseamnă să fie tatăl a patru copii. Artistul spune că este cel care se ocupă de organizarea activităților familiei, de la vacanțe până la mesele petrecute împreună.

Pe lângă responsabilitățile de zi cu zi, cântărețul se consideră și autoritatea de care copiii au nevoie, dar și persoana care aduce buna dispoziție în casă.

„Vreau să cred, și așa e, că sunt echilibrul și susținerea familiei. Întotdeauna sunt cel care organizează lucrurile, de la vacanțe, până la mese în familie. Sunt autoritatea de care au nevoie copiii, care impune limite. Sunt veselia casei! Atunci când e petrecere, totul pornește de la mine, dar întotdeauna dau tonul cei mici, că de la ei pornește gălăgia și frumusețea”, a povestit Pepe la „Invitatul de 12”.

Ce își dorea Pepe să devină când era copil. Sportul care l-a atras cel mai mult

Tot în cadrul emisiunii, artistul a vorbit despre copilărie și despre visul pe care îl avea înainte să devină cunoscut în muzică. Pepe a mărturisit că își dorea să ajungă boxer de performanță și că, de-a lungul anilor, a încercat mai multe discipline sportive.

A practicat rugby, atletism, box și karate, iar pasiunea pentru sport nu a dispărut nici în prezent. Mai mult, acesta continuă să facă antrenamente și a dezvăluit că Leonard Doroftei este omul care reușește să îl motiveze să păstreze disciplina.

„Când eram mic îmi doream să ajung boxer de performanță. Înainte veneau să te coopteze pentru sport în școli. Am fost la rugby, la atletism, la fotbal… N-am jucat în viața mea fotbal, dar eram agitat! Am fost la box, la karate. Fac și acum antrenamente. Mă duc la Leonard Doroftei. Și îl salut! Îl iubesc de mor! E singurul care mă poate motiva să fac sport și să am o disciplină. Nici nu a deschis bine, cred că am fost al doilea abonat la el. Nu-mi permit să-l contrazic și știu că are întotdeauna dreptate”, a mai declarat el.

Cine face primul pas spre împăcare în relația dintre Pepe și Yasmine

Dincolo de viața de familie și de responsabilitățile de părinte, artistul a vorbit, în urmă cu ceva timp, și despre relația cu Yasmine. Pepe a explicat cum gestionează micile neînțelegeri din cuplu și cine este cel care renunță primul la orgoliu atunci când apar momente tensionate.

Potrivit cântărețului, nu există o regulă în acest sens. Totul depinde de starea fiecăruia, iar echilibrul apare atunci când unul dintre parteneri reușește să calmeze situația.

„De obicei, lasă de la el cel care e mai calm în momentul acela. Există momente în care eu sunt cu nervii mai întinși și există momente în care oboseala își spune cuvântul și ea este la limită. Și celălalt trebuie să echilibreze situația. Nu e un șablon. Lucrurile astea se simt”, a declarat Pepe pentru viva.ro.