Oana Zăvoranu a rupt tăcerea despre căsnicia lui Pepe cu Raluca Pastramă

La 15 ani de la divorțul de Pepe, Oana Zăvoranu revine cu declarații controversate despre fostul soț și mariajul acestuia cu Raluca Pastramă. Invitată la emisiunea „Dan Capatos Show”, vedeta a susținut că artistul nu ar fi iubit-o cu adevărat pe cea de-a doua soție și că ar fi făcut pasul spre căsătorie pentru a o face pe ea geloasă. Oana Zăvoranu a vorbit și despre conflictele pe care le-ar fi avut cu Pepe după despărțire, lansând acuzații dure la adresa interpretului.

Oana Zăvoranu Foto: Instagram

Declarațiile vin în contextul conflictelor care au continuat să apară după separarea lui Pepe de Raluca Pastramă. Cei doi au fost căsătoriți între 2012 și 2021 și au împreună două fete. În prezent, artistul este căsătorit cu Yasmine, alături de care are doi copii.

Oana Zăvoranu susține că Pepe s-ar fi căsătorit cu Raluca Pastramă pentru a se răzbuna

În timpul intervenției sale televizate, Oana Zăvoranu a vorbit fără rețineri despre relația dintre Pepe și Raluca Pastramă. Vedeta a afirmat că, din perspectiva sa, mariajul celor doi nu ar fi fost bazat pe sentimentele pe care artistul le-ar fi avut în mod real pentru fosta soție.

„Căsătoria lui cu domnișoara ta din platou (n.r. – Raluca Pastramă) a fost o farsă. Nu o iubea. A făcut-o doar ca să se răzbune pe mine. Eu spun adevărul pe care îl știu eu și mi-a fost și confirmat”, a declarat Oana Zăvoranu.

Aceasta a susținut că Pepe ar fi luat decizia de a se căsători din dorința de a o provoca, deși, potrivit spuselor sale, ea nu și-ar fi dorit să reia relația cu artistul.

„El a făcut treaba asta pentru că mă iubea. În mintea lui, repet, bolnăvicioasă. Eu nu îl mai voiam din niciun punct de vedere. Niciodată nu am luptat să îl iau înapoi. Mi-am dorit de multe ori să îngropăm orice secure a războiului”, a mai spus vedeta.

Ce a povestit despre conflictul cu fostul soț după divorț

Oana Zăvoranu a abordat și problemele juridice pe care susține că le-a avut după despărțirea de Pepe. Vedeta a povestit că ar fi fost acuzată de furt în legătură cu bunuri pe care le considera ale sale și că, la momentul respectiv, ar fi încercat să evite un scandal mai mare.

„A venit Alberto, prietenul nostru de atunci, și m-a salvat, că mie mi-a făcut un dosar de furt. Eu îmi furam lucrurile mele. Eu, proastă, la vremea aia, am zis să nu fac stricăciune în familia lui Pepe și am luat-o asupra mea. S-a dovedit că aportul meu în căsnicie era net superior aportului lui în căsnicie”, a afirmat aceasta.

Vedeta a susținut că, în anii care au urmat divorțului, ar fi încercat să pună capăt conflictului și să evite alte dispute publice. Ea a povestit că i-ar fi transmis lui Pepe un mesaj de împăcare în urmă cu aproximativ patru-cinci ani, cu ocazia sărbătorilor de Crăciun.

„I-am trimis acum vreo patru-cinci ani, de Crăciun, un mesaj public: să îngropăm securea, să înceteze să mai vorbească despre mine, să nu mă mai denigreze. Pentru că eu nu înghit vrăjelile astea, că eu îl cunosc. Eu știu, îl știu total pe el. Și am zis: «Băi, haide, pentru că tot nu avem de împărțit nimic»”.

În aceeași intervenție, vedeta a folosit cuvinte dure la adresa fostului soț și a susținut că acesta nu ar fi acceptat ușor despărțirea și conflictul dintre ei.

„Omul este de filme de groază. Omul este extrem de periculos. Are o minte bolnăvicioasă. Nu știe să piardă. El, în războiul cu mine, a pierdut”, a declarat aceasta.

Oana Zăvoranu spune că și-a refăcut viața după divorț

În finalul declarațiilor, Oana Zăvoranu a făcut o comparație între parcursul său sentimental și cel al lui Pepe. Vedeta a amintit că, după despărțirea din 2011, și-a continuat viața alături de actualul soț, Alex Ashraf, cu care s-a căsătorit în 2016.

„Eu m-am căsătorit de atunci. Sunt de atunci cu același bărbat. Eu am o căsnicie de atunci, din 2010, una singură. El are vreo trei. Nu cred că pleacă vreodată vreun câine de la măcelărie”, a mai spus vedeta.

Pepe și Oana Zăvoranu au divorțat în 2011, după o relație intens mediatizată. Ulterior, artistul s-a căsătorit cu Raluca Pastramă, de care s-a despărțit în 2021, iar în prezent formează o familie alături de Yasmine.