Pepe, dezvăluiri rare despre povestea de dragoste cu Yasmine. Cum s-au cunoscut cei doi: „Cumva le-a așezat Dumnezeu”

Pepe spune că este un bărbat mult mai fericit și împlinit de când și-a găsit dragostea alături de Yasmine, femeia cu care și-a întemeiat o familie numeroasă. Recent, artistul a făcut dezvăluiri mai puțin cunoscute despre povestea lor de iubire și a explicat ce l-a convins că partenera sa de viață este persoana alături de care își dorește să construiască un viitor.

Pepe, dezvăluiri rare despre povestea de dragoste cu Yasmine Foto: Facebook

Pepe crede în sufletele-pereche și în predestinare

Artistul este convins că întâlnirile importante din viață nu sunt întotdeauna întâmplătoare și consideră că relația cu Yasmine a apărut într-un moment potrivit pentru amândoi. Într-un interviu, Pepe a vorbit despre convingerea sa că există oameni meniți să se întâlnească și să își schimbe reciproc viețile.

„Eu sunt foarte sigur că există suflete-pereche, predestinare. Cumva le-a așezat Dumnezeu, astfel încât să fie bine pentru toată lumea. Cred că și ea avea nevoie de mine, și eu aveam nevoie de ea”, mărturisește Pepe într-un interviu viva.ro.

Pepe și Yasmine se cunosc de când erau copii

Povestea lor are rădăcini în urmă cu mai bine de două decenii, când cei doi locuiau în același bloc. Pe atunci, Yasmine era doar o fetiță și se afla în cercul de prieteni al nepoților artistului, alături de care petrecea mult timp.

Pepe își amintește că, în copilărie, nu o privea în niciun fel diferit de ceilalți copii din cartier. Abia după mulți ani, când drumurile li s-au intersectat din nou, a început să o descopere ca pe o posibilă parteneră de viață.

„Eu o cunosc pe Yasmine de când era foarte mică. Am fost vecini de bloc. Niciodată nu am privit-o decât ca pe un copil în perioada aia, pentru că poate avea 6 sau 9 ani. Era prietenă cu nepoții mei. De multe ori venea și la noi în casă, cu nepoții, pentru că erau de aceeași vârstă, au crescut împreună, se jucau împreună. Înainte se strângeau toți copiii la scara blocului, mai mergeau la masă. Cel puțin așa era la noi, dar cred că așa era peste tot, prin cartiere.

Am revăzut-o mai mare, dar tot nu o vedeam cu alți ochi. Cu alți ochi am privit-o mult mai târziu, când am şi devenit cuplu. Ăla a fost momentul, pentru că au existat niște petreceri unde am fost împreună, separat, n-aveam legătură unul cu altul, dar ne-am salutat, am stat de vorbă.”

Unul dintre episoadele care au precedat relația lor a avut loc într-un club, unde Yasmine participa la o prezentare de modă, în timp ce Pepe se afla acolo alături de prieteni. Artistul a povestit că, la acel moment, încă o privea ca pe o persoană mult mai tânără, pe care o cunoscuse în copilărie.

Cei doi au mai avut ocazia să se întâlnească la diferite evenimente, însă apropierea lor s-a produs mai târziu, după ce Pepe divorțase și nu mai era implicat într-o relație.

„Am fost odată într-un club. Ea prezenta moda, eu eram cu prieteni acolo. Am întrebat-o: <<Ce cauți la ora asta în club?>>. Eu o vedeam tot copil; am condus-o la taxi. Mă respecta, eu reprezentam omul matur pentru ea.

După un timp, s-a întâmplat să ne întâlnim la o petrecere, din întâmplare, și să avem niște subiecte comune și m-a invitat la ziua ei de naștere. Eu fiind proaspăt divorțat. Nemaifiind într-o relație, m-am dus la ziua ei singur, fără alți prieteni. Și când am ajuns acolo am văzut-o deja cu alți ochi. Ne-am mai văzut de două-trei ori și aia a fost.”

Ce l-a cucerit pe Pepe la soția sa

Dincolo de frumusețea și eleganța lui Yasmine, Pepe spune că ceea ce l-a impresionat cu adevărat a fost felul ei de a fi. Artistul o descrie ca pe o femeie loială, blândă și educată, care a reușit să îi înțeleagă situația familială și să îi ofere sprijinul de care avea nevoie.

Faptul că avea deja doi copii după divorț reprezenta o parte importantă a vieții sale, iar înțelegerea partenerei a contat enorm în construirea relației lor.

„Am descoperit o persoană extrem de loială. Am descoperit că, în afara faptului că este foarte frumoasă și foarte elegantă și fină, este o fată cu educație pe care o găsești foarte greu în ziua de azi, cu o finețe aparte, cu o înțelegere profundă pentru situația în care eu eram, având doi copii după divorț. Am descoperit o persoană foarte blândă, pe care eu o știam, dar nu o știam cum e într-o relație. Este exact omul de care aveam nevoie.”