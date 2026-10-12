 Pepe, dezvăluiri rare despre povestea de dragoste cu Yasmine. Cum s-au cunoscut cei doi: „Cumva le-a așezat Dumnezeu”
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Vedete internaționaleVedete româneștiInterviurile Click!Paparazzii Click!
scroll right

Pepe, dezvăluiri rare despre povestea de dragoste cu Yasmine. Cum s-au cunoscut cei doi: „Cumva le-a așezat Dumnezeu”

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Pepe spune că este un bărbat mult mai fericit și împlinit de când și-a găsit dragostea alături de Yasmine, femeia cu care și-a întemeiat o familie numeroasă. Recent, artistul a făcut dezvăluiri mai puțin cunoscute despre povestea lor de iubire și a explicat ce l-a convins că partenera sa de viață este persoana alături de care își dorește să construiască un viitor.

Pepe, dezvăluiri rare despre povestea de dragoste cu Yasmine
Pepe, dezvăluiri rare despre povestea de dragoste cu Yasmine Foto: Facebook

Pepe crede în sufletele-pereche și în predestinare

Artistul este convins că întâlnirile importante din viață nu sunt întotdeauna întâmplătoare și consideră că relația cu Yasmine a apărut într-un moment potrivit pentru amândoi. Într-un interviu, Pepe a vorbit despre convingerea sa că există oameni meniți să se întâlnească și să își schimbe reciproc viețile.

„Eu sunt foarte sigur că există suflete-pereche, predestinare. Cumva le-a așezat Dumnezeu, astfel încât să fie bine pentru toată lumea. Cred că și ea avea nevoie de mine, și eu aveam nevoie de ea”, mărturisește Pepe într-un interviu viva.ro

Pepe și Yasmine se cunosc de când erau copii

Povestea lor are rădăcini în urmă cu mai bine de două decenii, când cei doi locuiau în același bloc. Pe atunci, Yasmine era doar o fetiță și se afla în cercul de prieteni al nepoților artistului, alături de care petrecea mult timp.

Pepe își amintește că, în copilărie, nu o privea în niciun fel diferit de ceilalți copii din cartier. Abia după mulți ani, când drumurile li s-au intersectat din nou, a început să o descopere ca pe o posibilă parteneră de viață.

„Eu o cunosc pe Yasmine de când era foarte mică. Am fost vecini de bloc. Niciodată nu am privit-o decât ca pe un copil în perioada aia, pentru că poate avea 6 sau 9 ani. Era prietenă cu nepoții mei. De multe ori venea și la noi în casă, cu nepoții, pentru că erau de aceeași vârstă, au crescut împreună, se jucau împreună. Înainte se strângeau toți copiii la scara blocului, mai mergeau la masă. Cel puțin așa era la noi, dar cred că așa era peste tot, prin cartiere.

Am revăzut-o mai mare, dar tot nu o vedeam cu alți ochi. Cu alți ochi am privit-o mult mai târziu, când am şi devenit cuplu. Ăla a fost momentul, pentru că au existat niște petreceri unde am fost împreună, separat, n-aveam legătură unul cu altul, dar ne-am salutat, am stat de vorbă.”

Unul dintre episoadele care au precedat relația lor a avut loc într-un club, unde Yasmine participa la o prezentare de modă, în timp ce Pepe se afla acolo alături de prieteni. Artistul a povestit că, la acel moment, încă o privea ca pe o persoană mult mai tânără, pe care o cunoscuse în copilărie.

Cei doi au mai avut ocazia să se întâlnească la diferite evenimente, însă apropierea lor s-a produs mai târziu, după ce Pepe divorțase și nu mai era implicat într-o relație.

„Am fost odată într-un club. Ea prezenta moda, eu eram cu prieteni acolo. Am întrebat-o: <<Ce cauți la ora asta în club?>>. Eu o vedeam tot copil; am condus-o la taxi. Mă respecta, eu reprezentam omul matur pentru ea.

După un timp, s-a întâmplat să ne întâlnim la o petrecere, din întâmplare, și să avem niște subiecte comune și m-a invitat la ziua ei de naștere. Eu fiind proaspăt divorțat. Nemaifiind într-o relație, m-am dus la ziua ei singur, fără alți prieteni. Și când am ajuns acolo am văzut-o deja cu alți ochi. Ne-am mai văzut de două-trei ori și aia a fost.”

Ce l-a cucerit pe Pepe la soția sa

Dincolo de frumusețea și eleganța lui Yasmine, Pepe spune că ceea ce l-a impresionat cu adevărat a fost felul ei de a fi. Artistul o descrie ca pe o femeie loială, blândă și educată, care a reușit să îi înțeleagă situația familială și să îi ofere sprijinul de care avea nevoie.

Faptul că avea deja doi copii după divorț reprezenta o parte importantă a vieții sale, iar înțelegerea partenerei a contat enorm în construirea relației lor.

„Am descoperit o persoană extrem de loială. Am descoperit că, în afara faptului că este foarte frumoasă și foarte elegantă și fină, este o fată cu educație pe care o găsești foarte greu în ziua de azi, cu o finețe aparte, cu o înțelegere profundă pentru situația în care eu eram, având doi copii după divorț. Am descoperit o persoană foarte blândă, pe care eu o știam, dar nu o știam cum e într-o relație. Este exact omul de care aveam nevoie.”

Ghid de cumpărături

zodiac zodii horoscop shutterstock1 jpeg
Vin bani din toate părțile pentru două zodii! Nativii care pot da lovitura financiară și își pot schimba viața Horoscop
banner Roxana Blagu png
#Exclusiv Click!
VideoFiica Roxanei Blagu a împlinit 18 ani. De ce a renegat-o tânăra pe mama ei: „Poate sunt o poveste urâtă” Interviurile Click!
image
„Nu mai cumpărați locuințe șase luni!” Apelul care a aprins disputa despre prețurile locuințelor adevarul.ro
image
Pensia anticipată se transformă în pensie pentru limită de vârstă. Cum pot femeile cu copii să iasă mai devreme la pensie și să scape de penalizare adevarul.ro

Parteneri

image
Cei mai buni portari din Polonia sunt români! Fostul campion cu FCSB a renăscut www.fanatik.ro
image
Insula misterioasă din Europa unde soarele nu apune 69 de zile. Localnicii au renunțat la ceasuri observatornews.ro
image
A cumpărat o poșetă dintr-un second-hand cu 1,5 dolari. După câțiva ani a aflat că valorează 35.000 de dolari www.antena3.ro
image
Electrocasnicul introdus în oferta LIDL de săptămâna aceasta. Costă 449.49 lei, la reducere www.gandul.ro
image
Imagini neașteptate cu Iulia Vântur și Salman Khan! Cei doi au fost surprinși în timpul unui ritual sacru și au stârnit reacții în rândul fanilor www.wowbiz.ro
image
Cât costă o noapte la hotelul de 5 stele din Maroc, unde Culiță Sterp a dus-o pe Daniela de ziua ei. Prețul este cât un salariu mediu www.kanald.ro
image
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte www.stirilekanald.ro
image
Copilul de 9 ani cu două „job-uri” în România care câştigă 5000 de lei pe lună. Pe tatăl lui îl ştie toată lumea as.ro
image
Mai merită să faci facultatea de Informatică în era AI? Teama unui student de 19 ani: „Toți îmi spun că IT-ul va fi mort până termin” playtech.ro
image
Nașul lui Nicolae Dobrin a sunat în direct și i-a transmis un mesaj lui Mitică Dragomir www.fanatik.ro
image
Cele 3 minciuni ale Arminei care au dat-o afară de la Insula Iubirii. Cu ce i-a mințit pe Radu Vâlcan, propriile colege și chiar pe Marcel www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
E oficial! Divorțează și ei! După 10 ani de căsătorie, ea a depus actele!! La mijloc stau acuzații de abuz verbal și agresiuni fizice!! Detalii scandaloase din mariajul lor au ieșit acum la lumină www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Vești îngrijorătoare de la Palatul norvegian. Ce se întâmplă cu proaspăta regină Mette-Marit okmagazine.ro
image
Meghan, mai subțire ca niciodată, a stârnit îngrijorare printre fani. Ducesa doar gătește biscuițeii, nu-i și mănâncă okmagazine.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Maria Callas, diva care colecționa rețete pentru mâncăruri pe care nu le gusta niciodată historia.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Ce credea Cristofor Columb că va găsi în Lumea Nouă? „Nu am găsit pe aceste insule niciun om monstruos” historia.ro
dan si codruta negru
Dan Negru și Codruța au devenit din nou nași. Cum au apărut în biserică alături de fini: „E o milostenie sufletească!” Vedete românești
fiul Mădălinei Apostol jpg
Mărturisirile dureroase ale fiului Mădălinei Apostol, la o lună de la tragedie: „Perioada e mult mai grea decât mă așteptam” Vedete românești
Tily Niculae, foto Instagram jpg
Tily Niculae, despre castingul care i-a schimbat viața la 15 ani. Cum a obținut rolul din „La Bloc” și ce relație are astăzi cu Laura Cosoi și Dana Rogoz. „Nu știu dacă îmi făcusem neapărat speranțe” Vedete românești
gabriela cristea jpg
VideoGabriela Cristea, rețetă de „fonfleuri” cu pere coapte, brânză cu mucegai și nuci. Preparatul care îmbină perfect gustul dulce cu cel sărat Vedete românești
Laura Cosoi, foto Instagram jpg
Laura Cosoi, fotografie emoționantă cu două generații din familie: „Unchiul Iancu, 95 de ani, și Nina, 2 luni” Vedete românești
marilu dobrescu instagram jpg
VideoCum arată locuința lui Marilu Dobrescu din Australia: „Ultimele luni le-am dedicat casei ăsteia” Vedete românești
shia labeouf mia goth (1) jpg
Mia Goth divorțează de Shia LaBeouf! Ce a cerut actrița în instanță în privința fiicei lor de patru ani Vedete internaționale
Banner Andreea Popescu
VideoAndreea Popescu, o nouă etapă după divorț. Cum au reacționat copiii când au intrat pentru prima dată în penthouse-ul mamei lor Vedete românești
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu actualitate.net
image
Cristela Georgescu susține că fiul său de 14 ani și tatăl ei de aproape 90 de ani au fost păziți de militari înarmați. Dezvăluiri despre perchezițiile DIICOT într-un interviu acordat în SUA actualitate.net