Gabi Tamaș a fost reținut pentru 24 de ore, în urma unui incident violent petrecut în Centrul Vechi al Capitalei. În timp ce fostul internațional este cercetat pentru vătămare corporală, Mara Bănică a intervenit public pentru a-i lua apărarea, iar Dan Alexa, prietenul său de peste 25 de ani, a oferit prima reacție despre situația delicată în care se află acesta.

Mara Bănică și Dan Alexa, reacție după ce Gabi Tamaș a fost implicat în scandalul din Centrul Vechi Foto: Click!

Cei trei au petrecut timp împreună și în cadrul emisiunii „Asia Express 2025 – Drumul Eroilor”. Gabi Tamaș a câștigat competiția alături de Dan Alexa, în timp ce echipa formată din Mara Bănică și Serghei Mizil a părăsit concursul în etapa a cincea.

Scandalul din Centrul Vechi a stârnit numeroase reacții în mediul online, iar fostul fotbalist a fost aspru criticat. Mara Bănică a ales însă să vorbească despre experiența pe care a avut-o alături de acesta și despre omul pe care spune că l-a cunoscut în timpul filmărilor.

Mara Bănică îl apără pe Gabi Tamaș

Jurnalista a publicat un mesaj pe contul său de Instagram, în care a subliniat că Tamaș suportă deja consecințele faptelor sale și că nu consideră necesar ca oamenii să îl jignească suplimentar.

„Toată lumea se înghesuie să-l facă pe Gabi Tamaș în fel și chip pentru că s-a luat cu unii la un șpriț. Dar toată lumea asta, în realitate, habar nu are cum e Gabi. Eu vă spun cum l-am cunoscut eu, și să mă ierte pentru descrierea scurtă: «prost de bun». Așa e Gabi, mai pe românește. Numai inimă.

S-a bătut cu doi alți bărbați, la un șpriț. Plătește pentru asta, nu-i nevoie să-l înjurați voi, ăștia care niciodată în viața voastră n-ați trecut strada decât pe la trecerile de pietoni!”, a scris Mara Bănică pe rețelele de socializare.

Dan Alexa, îngrijorat pentru prietenul său

La rândul său, Dan Alexa a vorbit despre situația în care se află Gabi Tamaș. Cei doi sunt prieteni de peste 25 de ani și au împreună numeroase amintiri, atât din perioada în care activau în fotbal, cât și din afara terenului.

Fostul fotbalist a mărturisit că a încercat să ia legătura cu prietenul său, însă nu a reușit. Acesta i-a trimis un mesaj, dar telefonul lui Tamaș era în continuare închis. În lipsa unor informații concrete, Alexa intenționează să discute cu soția acestuia pentru a afla mai multe detalii.

„Am încercat să vorbesc cu el și nu am putut. Am văzut ce s-a întâmplat, dar nu știu foarte multe. O să încerc să iau legătura cu soția lui să aflu mai multe”, a declarat Dan Alexa pentru Cancan.

Cum a izbucnit scandalul din Centrul Vechi

Potrivit informațiilor prezentate în comunicatul poliției, incidentul a avut loc pe 18 noiembrie, în jurul orei 03:30, când polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București au fost sesizați printr-un apel la 112 cu privire la un conflict izbucnit între trei persoane, pe o stradă din Sectorul 3.

Ajunși la fața locului, oamenii legii au identificat un bărbat în vârstă de 43 de ani, care ar fi agresat fizic alți doi bărbați, de 33, respectiv 38 de ani.

Gabi Tamaș a fost adus la Secția 27 de Poliție din Capitală, în baza unui mandat, fiind cercetat pentru vătămare corporală.