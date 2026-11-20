Stephen Baldwin, actor și tatăl modelului Hailey Bieber, se confruntă cu un proces costisitor după ce ar fi provocat daune semnificative într-un hotel de lux din New Mexico. Potrivit documentelor depuse în instanță și citate de TMZ, o companie de asigurări îi solicită despăgubiri de cel puțin 6 milioane de dolari.

Tatăl lui Hailey Bieber trebuie să plătească despăgubiri de 6 milioane dolari Foto: Getty Images/Instagram

Ce a făcut mai exact Stephen Baldwin

Conform plângerii, incidentul ar fi avut loc în 2024, în timpul unei șederi a lui Baldwin la Hotel St. Francis. Reprezentanții companiei de asigurări susțin că actorul ar fi activat accidental sistemul de stingere a incendiilor din cameră, după ce ar fi atins un sprinkler cu un prosop, potrivit TMZ.

Activarea instalației ar fi provocat o descărcare masivă și necontrolată de apă, care a dus la pagube considerabile în hotel. Potrivit documentelor, mai multe camere, holuri, tavane și pereți au fost afectați și au necesitat lucrări ample de reparații și restaurare.

Asiguratorul susține că a acoperit costurile reparațiilor în baza poliței hotelului, achitând peste 6 milioane de dolari pentru daunele produse. Acum, compania încearcă să recupereze această sumă de la Stephen Baldwin.

Potrivit reclamației, actorul ar fi refuzat să plătească despăgubirile solicitate, motiv pentru care a fost deschis procesul în instanță.

Acuzat de neglijență

În cadrul acțiunii judiciare, Stephen Baldwin este acuzat de neglijență, iar compania de asigurări solicită recuperarea integrală a prejudiciului. Deocamdată, actorul nu a oferit un punct de vedere public cu privire la acuzațiile formulate împotriva sa.

Stephen Baldwin este cunoscut atât pentru cariera sa cinematografică, cât și pentru faptul că face parte din celebra familie Baldwin, fiind tatăl lui Hailey Bieber, soția cântărețului Justin Bieber. Cazul urmează să fie analizat de instanță, care va decide dacă actorul poate fi tras la răspundere pentru pagubele reclamate.

Hailey Bieber are o relație complicată cu tatăl ei

Hailey Bieber a vorbit de-a lungul timpului despre influența pe care familia și credința au avut-o asupra vieții sale. Fiica actorului Stephen Baldwin a crescut într-un mediu puternic marcat de valorile religioase promovate de tatăl său, cunoscut pentru convingerile sale creștine și pentru faptul că vorbește frecvent despre acestea în spațiul public.

Potrivit presei internaționale, relația dintre Hailey și tatăl său nu a fost întotdeauna lipsită de provocări, mai ales în contextul vieții sale publice și al presiunii constante generate de celebritate.

Modelul a trebuit să găsească un echilibru între educația primită în familie și expunerea intensă de care are parte alături de soțul său, cântărețul Justin Bieber.

În 2024, Stephen Baldwin a atras atenția după ce a distribuit pe rețelele sociale un mesaj prin care le cerea urmăritorilor să se roage pentru Hailey și Justin Bieber.

Actorul a republicat un videoclip realizat de pastorul Victor Marx, fondatorul organizației All Things Possible Ministries. În imagini apărea Justin Bieber cântând și interpretând la chitară, iar mesajul asociat îi îndemna pe creștini să se roage pentru cuplu.

„Creștinilor, atunci când vă gândiți la Justin și Hailey, opriți-vă un moment și spuneți o rugăciune pentru ei, pentru a avea înțelepciune, protecție și pentru a se apropia de Dumnezeu”, era mesajul transmis de pastor.

Stephen Baldwin a redistribuit postarea fără să ofere explicații suplimentare, ceea ce a alimentat rapid speculațiile și îngrijorările fanilor. Mulți s-au întrebat dacă cei doi treceau prin probleme personale sau de sănătate care nu fuseseră făcute publice.

Problemele de sănătate cu care s-au confruntat Justin și Hailey Bieber

În 2022, Justin Bieber a fost diagnosticat cu sindromul Ramsay Hunt, afecțiune care l-a obligat să își anuleze turneul mondial și să se retragă temporar din activitate. În același an, Hailey Bieber a suferit un accident ischemic tranzitoriu, denumit adesea „mini-AVC”, care a necesitat intervenții medicale și o perioadă de recuperare.