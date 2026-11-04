 „Simțeam că mor!”. Coșmarul pe care l-a trăit Hailey Bieber de când a devenit mamă
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Vedete internaționaleVedete româneștiInterviurile Click!Paparazzii Click!
scroll right

„Simțeam că mor!”. Coșmarul pe care l-a trăit Hailey Bieber de când a devenit mamă

Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Soția lui Justin Bieber a făcut o dezvăluire emoționantă despre afecțiunea care i-a afectat sănătatea mintală după nașterea fiului său, Jack Blues.

image
Foto: Profimedia

Într-un interviu recent acordat publicației „Women's Wear Daily”, Hailey Bieber a mărturisit că maternitatea n-a venit doar cu o mare bucurie pentru ea. „După ce l-am născut pe fiul meu, m-am confruntat cu PMDD și pur și simplu nu există suficiente discuții sau cercetări despre această problemă”, a declarat vedeta. Ce este PMDD? Tulburare disforică premenstruală, adică un sindrom premenstrual care afectează în special starea mentală.

Hailey a recunoscut că dialogul deschis despre problemele sale a ajutat-o să treacă mai ușor peste momentele dificile. „Discuțiile despre acest subiect mă fac să mă simt mai puțin singură. Atunci când ne regăsim în experiențele celorlalți, vorbim despre lucrurile prin care trecem și despre dificultățile cu care ne confruntăm, simțim că nu mai parcurgem un drum atât de singuratic”, a explicat aceasta.

Ce este PMDD și cum afectează sănătatea mintală

Tulburarea disforică premenstruală (PMDD) este, cum spuneam, o formă severă a sindromului premenstrual, care poate provoca schimbări intense de dispoziție și simptome emoționale ce afectează semnificativ cu viața de zi cu zi. Printre manifestările acesteia se numără tristețea profundă, lipsa speranței, anxietatea, iritabilitatea, furia și schimbările extreme de dispoziție.

Hailey Bieber a vorbit pentru prima dată despre diagnosticul său în luna mai, în cadrul podcastului „SHE MD”. Atunci, modelul a povestit că simptomele îi afectau munca, relațiile personale și viața socială. Pentru ea, zilele dinaintea menstruației nu reprezentau o simplă perioadă de disconfort, ci un calvar: „Simțeam, pur și simplu, că urma să mor!”.

image
Foto: Profimedia

„Pentru mine, săptămâna dinaintea menstruației nu era doar o perioadă cu simptome îngrozitoare. Din punct de vedere mental, totul devenea extrem. Aveam senzația că întreaga mea viață urma să se sfârșească. Lună de lună, ma gândeam că viața mea urmează să se sfârșească”, a mărturisit vedeta.

Fondatoarea brandului Rhode a explicat că interesul ei pentru sănătate a crescut și mai mult după ce a devenit mamă. Experiența sarcinii și a nașterii a făcut-o să conștientizeze cât de multe schimbări există în corpul unei femei și cât de puțin se discută despre consecințele acestora.

„Am început să mă interes despre aceste lucruri mai ales după ce am avut propriul copil. A fost o călătorie foarte intensă pentru mine. Se întâmplă atât de multe lucruri în timpul sarcinii, la naștere și în toate etapele de după venirea pe lume a unui copil...”, a povestit aceasta.

Hailey și Justin Bieber au devenit părinți în august 2024, când s-a născut fiul lor, Jack Blues.

Ghid de cumpărături

Adina Buzatu, Sorina Docuz (1) jpg
„Ne-am nenorocit!” Adina Buzatu intervine în scandalul blănii purtate de Sorina Docuz. Reacția creatoarei de modă Vedete românești
Anca Țurcașiu și partenerul său jpg
FotoPrimele imagini cu noua casă a Ancăi Țurcașiu și a iubitului ei. Așa arată locuința pe care o renovează Vedete românești
image
#Alegeri intermediare SUA 2026
LIVE TEXT Alegeri intermediare în SUA. Democrații preiau controlul Senatului. Estimările arată o victorie zdrobitoare a „albaștrilor” și în Camera Reprezentanților adevarul.ro
image
Nicolae Ceaușescu: „Așa cum Drobeta nu este romană, nici Napoca nu este romană”. Cum au fost rebotezate orașe și sate cu nume antice adevarul.ro

Parteneri

image
Gigi Becali a rostit numele „celui mai loial om de pe fața pământului”: „Nu este nimeni ca el! Știe și cifrul de la seif, eu nu” www.fanatik.ro
image
Trăieşte într-o casă de 39 mp şi nu dă niciun ban pe facturi. Locuieşte singur la marginea pădurii observatornews.ro
image
O femeie care refuză să vândă casa unui dezvoltator imobiliar s-a trezit cu o toaletă mobilă în fața ușii: „Suport mirosuri de 2 luni” www.antena3.ro
image
După mai puțin de 24 de ore de când Gândul a publicat imaginile șantierului abandonat din Pipera, angajații s-au pus pe treabă. Zeci de muncitori se chinuie să scoată apa din șanțul care devenise canal navigabil www.gandul.ro
image
Facturi mai mici la căldură de la 1 noiembrie. TVA-ul scade la 11% pentru consumatorii casnici, școli și spitale www.wowbiz.ro
image
Actorul Nikolaj Coster-Waldau, cunoscut din „Game of Thrones”, prins în mijlocul atacurilor aeriene din Ucraina! Ce s-a întâmplat cu acesta www.kanald.ro
image
VIDEO UPDATE Călin Georgescu află marți dacă scapă de închisoare. Fostul candidat la prezidențiale a fost dus la DIICOT www.stirilekanald.ro
image
80.000.000 de euro! Lovitura de proporţii dată în România de fostul acţionar al lui Dinamo! Ce avere fabuloasă are as.ro
image
Cum afli dacă reducerea de Black Friday este reală. Verificarea simplă pe care o poți face înainte de comandă playtech.ro
image
Fiul angajatului de la Dinamo mort în accident face lumină după plecarea de la club: „Asta am simțit”. Update Exclusiv www.fanatik.ro
image
Mira de la Insula iubirii avea relație cu o femeie, în timp ce era cu Ian: 'Am locuit toți trei' | Imagini explozive și dezvăluiri zguduitoare www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
Are 60 de ani acum și a rămas doar o umbră din bărbatul care cucerea femeile din orice încăpere în care intra. A fost căsătorit cu o actriță superbă, însă relația lor nu a mers. Acum, oricine îl vede pe stradă nu îl mai recunoaște... www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Împărăteasa și-a luat trei amanți în paralel, doar unul nu-i făcea față! A transformat nopțile de la Palat în adevărate orgii okmagazine.ro
image
Anunț șoc al designerului care a îmbrăcat vedete și prime doamne: „Îmi este teamă. În fața mea se află cea mai grea luptă, pentru viață” okmagazine.ro
image
#Istorie Medievală Universală
Istoria sumbră a neutralizării morților periculoși, în Evul Mediu historia.ro
image
#Roma, măreţia şi declinul său
Războiul Romei împotriva piraților din Mediterana: campania spectaculoasă a lui Pompei cel Mare historia.ro
Miranda Kerr
Miranda Kerr explică de ce a refuzat revenirea pe podiumul Victoria’s Secret: „Am simțit un nod în stomac” Vedete internaționale
tzanca uraganu jpeg
După aproape 30 de ani, Tzancă Uraganu a făcut o mărturisire neașteptată. De cine a fost îndrăgostit: „Atunci îmi era rușine!” Vedete românești
image png
Cher îi dă replica lui Michael Douglas, după comentariile acestuia despre Oscarul câștigat de artistă în 1988 Vedete internaționale
Damian Drăghici, despre cea mai mare realizare a anului
#Exclusiv Click!
Cea mai mare realizare a anului 2026 pentru Damian Drăghici! Surprizele pe care le pregătește artistul Vedete românești
Puya jpg
Puya, întrerupt de tatăl său în timpul unei sesiuni cu B.U.G. Mafia. Ce s-a întâmplat când a auzit ordinul lui Nea Puiu: „Mă feream să pun piese de față cu ei” Vedete românești
mirela si alexandru vaida
Soțul Mirelei Vaida se ocupă de cumpărături și îi alege chiar și cosmeticele. Ce rol are prezentatoarea TV în treburile casei Vedete românești
Alex Velea și Antonia jpg
Cum își dă seama Alex Velea că Antonia este supărată. Detaliul care o dă de gol: „Nările se umflă puțin” Vedete românești
Anca Țurcașiu și partenerul său jpg
FotoPrimele imagini cu noua casă a Ancăi Țurcașiu și a iubitului ei. Așa arată locuința pe care o renovează Vedete românești
image
Viața plină de suspans a Sorinei Docuz. Cum l-a sedus pe Negoiță și cum a ajuns protejata lui Ciolacu. A pozat în sânii goi la 16 ani, pentru revista FHM actualitate.net
image
Roxana Ilie, „protejata” lui Sorin Grindeanu, bătută în piață, după ce a încercat să fure. Trecutul zgomotos al fotomodelului care lucrează pe bani grei la ANRE actualitate.net