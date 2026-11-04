„Simțeam că mor!”. Coșmarul pe care l-a trăit Hailey Bieber de când a devenit mamă

Soția lui Justin Bieber a făcut o dezvăluire emoționantă despre afecțiunea care i-a afectat sănătatea mintală după nașterea fiului său, Jack Blues.

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Într-un interviu recent acordat publicației „Women's Wear Daily”, Hailey Bieber a mărturisit că maternitatea n-a venit doar cu o mare bucurie pentru ea. „După ce l-am născut pe fiul meu, m-am confruntat cu PMDD și pur și simplu nu există suficiente discuții sau cercetări despre această problemă”, a declarat vedeta. Ce este PMDD? Tulburare disforică premenstruală, adică un sindrom premenstrual care afectează în special starea mentală.

Hailey a recunoscut că dialogul deschis despre problemele sale a ajutat-o să treacă mai ușor peste momentele dificile. „Discuțiile despre acest subiect mă fac să mă simt mai puțin singură. Atunci când ne regăsim în experiențele celorlalți, vorbim despre lucrurile prin care trecem și despre dificultățile cu care ne confruntăm, simțim că nu mai parcurgem un drum atât de singuratic”, a explicat aceasta.

Ce este PMDD și cum afectează sănătatea mintală

Tulburarea disforică premenstruală (PMDD) este, cum spuneam, o formă severă a sindromului premenstrual, care poate provoca schimbări intense de dispoziție și simptome emoționale ce afectează semnificativ cu viața de zi cu zi. Printre manifestările acesteia se numără tristețea profundă, lipsa speranței, anxietatea, iritabilitatea, furia și schimbările extreme de dispoziție.

Hailey Bieber a vorbit pentru prima dată despre diagnosticul său în luna mai, în cadrul podcastului „SHE MD”. Atunci, modelul a povestit că simptomele îi afectau munca, relațiile personale și viața socială. Pentru ea, zilele dinaintea menstruației nu reprezentau o simplă perioadă de disconfort, ci un calvar: „Simțeam, pur și simplu, că urma să mor!”.

Foto: Profimedia

„Pentru mine, săptămâna dinaintea menstruației nu era doar o perioadă cu simptome îngrozitoare. Din punct de vedere mental, totul devenea extrem. Aveam senzația că întreaga mea viață urma să se sfârșească. Lună de lună, ma gândeam că viața mea urmează să se sfârșească”, a mărturisit vedeta.

Fondatoarea brandului Rhode a explicat că interesul ei pentru sănătate a crescut și mai mult după ce a devenit mamă. Experiența sarcinii și a nașterii a făcut-o să conștientizeze cât de multe schimbări există în corpul unei femei și cât de puțin se discută despre consecințele acestora.

„Am început să mă interes despre aceste lucruri mai ales după ce am avut propriul copil. A fost o călătorie foarte intensă pentru mine. Se întâmplă atât de multe lucruri în timpul sarcinii, la naștere și în toate etapele de după venirea pe lume a unui copil...”, a povestit aceasta.

Hailey și Justin Bieber au devenit părinți în august 2024, când s-a născut fiul lor, Jack Blues.