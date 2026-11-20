Thomas Markle, tatăl ducesei de Sussex, Meghan Markle, este apt din punct de vedere psihic să fie judecat în dosarul în care este acuzat că a păstrat materiale care conțin imagini cu abuzuri sexuale asupra minorilor.

Tatăl ducesei este apt de judecată Foto: social media

Probleme de sănătate înainte de arestare

Potrivit Associated Press, evaluarea a fost realizată după arestarea lui Thomas Markle, pe 6 noiembrie, într-un centru pentru seniori din Lakeland, statul Florida. În timpul interviului cu specialistul, acesta a negat toate acuzațiile și a susținut că nu deține materiale ilegale.

Conform anchetatorilor federali, în două spații de depozitare închiriate de Thomas Markle în zona Los Angeles au fost găsite zeci de obiecte considerate suspecte, inclusiv diapozitive, negative foto și publicații care ar conține imagini cu abuzuri asupra copiilor.

Autoritățile americane susțin că unele dintre materiale l-ar înfățișa chiar pe Thomas Markle alături de minori. În prezent, acesta rămâne în detenție, iar dosarul este analizat de o instanță federală din Tampa, urmând să fie transferat ulterior în California.

În raportul psihiatric se menționează și starea fragilă de sănătate a lui Thomas Markle. Acesta a suferit un accident vascular cerebral la începutul anului, în timp ce locuia în Filipine, iar ulterior a trecut printr-o intervenție care a dus la amputarea piciorului stâng. Din cauza acestor probleme medicale, a revenit în Statele Unite și s-a stabilit în Florida.

O anchetă și în Filipine

Problemele juridice ale tatălui lui Meghan Markle nu se limitează la Statele Unite. Autoritățile din Filipine au deschis la rândul lor o investigație privind presupusa deținere și distribuire de imagini ilegale.

Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, ancheta a fost declanșată după descoperirea unor materiale pe dispozitive electronice găsite în fosta locuință a lui Thomas Markle din orașul Cebu. Dosarul a fost înaintat procurorilor, care urmează să decidă dacă vor formula acuzații oficiale.

În timpul evaluării psihiatrice, Thomas Markle ar fi susținut că problemele sale juridice sunt legate de conflictele pe care le are cu unul dintre fiii săi, pe care l-a acuzat că îi poartă ranchiună.

Relația dintre Thomas Markle și Meghan Markle este cunoscută ca fiind tensionată de mai mulți ani. Tatăl ducesei nu a participat la nunta acesteia cu prințul Harry, din 2018, invocând la acea vreme probleme de sănătate.

Dosarul se află în continuare în faza preliminară, iar acuzațiile formulate împotriva lui Thomas Markle nu reprezintă o condamnare. Instanța urmează să stabilească în perioada următoare pașii următori ai procesului.