 Tatăl lui Meghan Markle, gest șocant după arestare! Thomas Markle și-a tăiat brățara electronică de monitorizare
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Război Ucraina-RusiaInternaționalFapt diversTehnologieNaționalSport
scroll right

Tatăl lui Meghan Markle, gest șocant după arestare! Thomas Markle și-a tăiat brățara electronică de monitorizare

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Thomas Markle, tatăl în vârstă de 82 de ani al ducesei de Sussex, a ajuns din nou în atenția autorităților, la doar câteva zile după ce a fost arestat. Acesta și-a îndepărtat singur dispozitivul electronic de monitorizare de la gleznă, încălcând astfel condițiile impuse de judecător pentru eliberarea sa. Bărbatul, care nu mai păstrează legătura cu fiica sa, Meghan Markle, a fost ulterior arestat din nou.

Thomas Markle, tatăl lui Meghan, şi-a tăiat brăţara electronică de monitorizare
Thomas Markle, tatăl lui Meghan, şi-a tăiat brăţara electronică de monitorizare Foto: Profimedia

Thomas Markle se afla în arest preventiv și urma să fie audiat la tribunalul federal din Tampa, Florida, a declarat Bill Essayli, prim-asistent al procurorului general al SUA.

Potrivit oficialului american, tatăl ducesei de Sussex a fost arestat la scurt timp după ce și-a tăiat brățara de monitorizare de la gleznă, în jurul orei 1:45 dimineața.

Arestarea sa inițială, care a avut loc vineri, a venit după ce autoritățile au confiscat aproximativ 78 de obiecte din două spații de depozitare din zona Los Angeles. Printre acestea se numărau diapozitive, negative de film și cărți care conțineau imagini suspectate că ilustrează abuzuri sexuale asupra copiilor, a precizat Essayli.

A fost transportat cu ambulanța dintr-un centru pentru vârstnici

În momentul arestării de săptămâna trecută, Thomas Markle a fost preluat cu ambulanța dintr-un centru de îngrijire pentru persoane în vârstă din Lakeland.

Câteva ore mai târziu, un judecător a aprobat eliberarea sa, însă cu anumite condiții. Printre acestea se număra monitorizarea electronică, care presupune, de regulă, purtarea unei brățări la gleznă.

De asemenea, instanța a dispus efectuarea unei expertize psihiatrice și întocmirea unui raport până pe 20 noiembrie. Cu toate acestea, bărbatul a renunțat singur la dispozitivul de supraveghere, fiind ulterior arestat.

Reacția lui Meghan Markle la acuzațiile care îl vizează pe tatăl său

Meghan Markle a declarat recent că este „profund tulburată” de acuzațiile potrivit cărora în fosta locuință a tatălui său ar fi fost găsită o colecție de imagini cu abuzuri sexuale asupra copiilor.

Ducesa de Sussex a dezvăluit și că, în 2019, poliția din Londra a primit o scrisoare care conținea „acuzaţii îngrijorătoare” la adresa lui Thomas Markle.

Scrisoarea conţinea acuzaţii îngrijorătoare şi tulburătoare la adresa tatălui meu şi mi s-au dat asigurări că acestea erau investigate”, a spus Meghan despre scrisoare.

Aceasta a explicat și motivele pentru care a ales să întrerupă legătura cu tatăl său și să nu îi permită să aibă contact cu cei doi copii ai săi, prințul Archie și prințesa Lilibet.

„Sper că acum se poate înţelege că, în ciuda denaturării din partea anumitor publicaţii media de-a lungul anilor, orice distanţare faţă de tatăl meu şi alegerea mea de a nu-i permite să aibă contact cu copiii noştri au avut un singur motiv: să-i protejez”, a declarat ea.

Thomas Markle a suferit un accident vascular cerebral

În cursul acestui an, Thomas Markle locuia în Filipine, unde a suferit un accident vascular cerebral și a fost supus unei amputări a piciorului stâng. Problemele medicale l-au obligat să se întoarcă în Statele Unite.

Arestarea sa a venit după ce publicația britanică The Sun a relatat că fratele vitreg al lui Meghan ar fi descoperit o colecție de imagini cu abuzuri sexuale asupra copiilor în timp ce făcea curățenie în locuința tatălui lor din Filipine.

În urma acestei descoperiri, autoritățile au obținut informații despre două spații de depozitare din California, închiriate de Thomas Markle încă din 2008. Obiectele găsite acolo au fost ulterior confiscate în cadrul anchetei.

Ghid de cumpărături

cristina demetrescu horoscop 20 26 octombrie 2025 e1761046659883 webp
Cristina Demetrescu, previziuni de ultimă oră! Zodia care își schimbă radical viața la final de noiembrie Horoscop
image png
VideoCe au descoperit doi vloggeri români în Venezuela: „Oamenii par resemnați”. Este a 99-a țară pe care o vizitează Internațional
image
Nicușor Dan explică de ce a exclus AUR de la guvernare: „Într-o săptămână, România ar fi fost retrogradată” adevarul.ro
image
Convoiul Ursulei von der Leyen, atacat cu ouă și fructe în Bulgaria. Protestatarii i-au cerut să plece din țară adevarul.ro

Parteneri

image
Marius Corbu, culisele convocării în premieră a celui mai în formă român din cupele europene. De ce l-a chemat Gică Hagi. Exclusiv www.fanatik.ro
image
Cele două companii care au trimis oferte la energie cu peste 2 lei/kWh observatornews.ro
image
Cum ar arăta harta României dacă se aplică "planul Benea". 26 de județe ar putea să dispară www.antena3.ro
image
Procesul în care Călin Georgescu este judecat pentru pretinse fapte de răsturnare a ordinii constituționale se reia la Curtea de Apel București. Fostul prezidențiabil va fi adus la Curte sub escorta poliției www.gandul.ro
image
EXCLUSIV | Nuntă și botez cu fast pentru Pescobar! Avem imaginile de la marele eveniment. Detalii și meniu de lux, dans romantic și sute de invitați www.wowbiz.ro
image
Sfârșit tragic pentru un cântăreț de 22 de ani! CJ Beach și-a pierdut viața la scurt timp după ce urcat pe scenă www.kanald.ro
image
Știrea momentului în România www.stirilekanald.ro
image
O fostă gimnastă a României s-a călugărit. Cine este Maica Ecaterina şi de ce a luat calea pocăinţei as.ro
image
România ar putea rămâne cu doar 15 județe. Ce ar dispărea de pe hartă și cine ar câștiga puterea administrativă playtech.ro
image
Jucătorii au refuzat să se antreneze! Mesaj fără precedent al șefilor pe grupul de WhatsApp: „Cine vrea, e așteptat să rezilieze” www.fanatik.ro
image
Câți bani au primit eliminatele Mirela Vaida și Oana Tomoiagă, din partea postului Antena 1, pentru cele 10 săptămâni la Asia Express www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
Trecutul amoros neștiut al lui Alex Gîlcă, de la Asia Express, a ieșit la iveală! Soția lui, Valerie Lungu, a făcut publice detalii intime din viața partenerului ei. Ce a povestit www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Ritualul nocturn bizar al Împărătesei Sissi! Este ȘOCANT ce făcea, când alții dormeau okmagazine.ro
image
Ducesa perversă, ipostaze de infarct, goală, doar cu perle la gât. Soțul furibund a acuzat-o că l-a înșelat cu 88 de bărbați okmagazine.ro
image
#Roma, măreţia şi declinul său
Istoria invaziei romane în Britania, rescrisă: Cine a fost, de fapt, „regele” care i-a oferit lui Claudius pretextul cuceririi insulei? historia.ro
image
#Antichitate
Misterul celor Cinci Fecioare Nebune: monumentul funerar vechi de peste 1.700 de ani, salvat de o legendă creștină historia.ro
image png
Vacanță de coșmar în Ungaria. O femeie de 62 de ani ar fi fost răpită și ținută trei zile în portbagaj. Suspectul, arestat în Austria Național
image png
România, de la 41 la 15 județe? Harta care ar putea schimba radical țara. Ce teritorii ar dispărea prin „planul Benea” Național
image png
Șofer român, reținut după carambolul devastator din Bulgaria, soldat cu 11 morți și 51 de răniți. Ce au descoperit anchetatorii pe autostrada Trakia Internațional
Nicușor Dan și Mirabela Foto Facebook jpg
Nicușor Dan s-a mutat cu familia într-o locuință de protocol. Ce spune despre căsătoria cu Mirabela Grădinaru Național
Infarct - atac de cord FOTO Shutterstock
Semnal de alarmă tras de un cardiolog: vârsta la care apare infarctul este tot mai mică: „Am avut pacienţi care au venit, cu maşina, de la 100 de kilometri, ei având infarctul instalat” Național
image png
Secretul ascuns timp de 60 de ani într-o comoară din Spania. Două obiecte vechi de 3.400 de ani au o origine neașteptată Fapt divers
ger romania jpg
Vreme extremă în România: de la 27 de grade Celsius, direct la frig! ANM anunță o răcire bruscă după cea mai caldă zi din noiembrie Actualitate
image png
VideoCe au descoperit doi vloggeri români în Venezuela: „Oamenii par resemnați”. Este a 99-a țară pe care o vizitează Internațional
image
Viața plină de suspans a Sorinei Docuz. Cum l-a sedus pe Negoiță și cum a ajuns protejata lui Ciolacu. A pozat în sânii goi la 16 ani, pentru revista FHM actualitate.net
image
VIDEO Nicușor Dan l-a umilit la Cotroceni pe jurnalistul Ovidiu Vanghele, după ce acesta a pus-o la zid pe Cristina Chiriac actualitate.net