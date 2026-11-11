Tatăl lui Meghan Markle, gest șocant după arestare! Thomas Markle și-a tăiat brățara electronică de monitorizare

Thomas Markle, tatăl în vârstă de 82 de ani al ducesei de Sussex, a ajuns din nou în atenția autorităților, la doar câteva zile după ce a fost arestat. Acesta și-a îndepărtat singur dispozitivul electronic de monitorizare de la gleznă, încălcând astfel condițiile impuse de judecător pentru eliberarea sa. Bărbatul, care nu mai păstrează legătura cu fiica sa, Meghan Markle, a fost ulterior arestat din nou.

Thomas Markle, tatăl lui Meghan, şi-a tăiat brăţara electronică de monitorizare Foto: Profimedia

Thomas Markle se afla în arest preventiv și urma să fie audiat la tribunalul federal din Tampa, Florida, a declarat Bill Essayli, prim-asistent al procurorului general al SUA.

Potrivit oficialului american, tatăl ducesei de Sussex a fost arestat la scurt timp după ce și-a tăiat brățara de monitorizare de la gleznă, în jurul orei 1:45 dimineața.

Arestarea sa inițială, care a avut loc vineri, a venit după ce autoritățile au confiscat aproximativ 78 de obiecte din două spații de depozitare din zona Los Angeles. Printre acestea se numărau diapozitive, negative de film și cărți care conțineau imagini suspectate că ilustrează abuzuri sexuale asupra copiilor, a precizat Essayli.

A fost transportat cu ambulanța dintr-un centru pentru vârstnici

În momentul arestării de săptămâna trecută, Thomas Markle a fost preluat cu ambulanța dintr-un centru de îngrijire pentru persoane în vârstă din Lakeland.

Câteva ore mai târziu, un judecător a aprobat eliberarea sa, însă cu anumite condiții. Printre acestea se număra monitorizarea electronică, care presupune, de regulă, purtarea unei brățări la gleznă.

De asemenea, instanța a dispus efectuarea unei expertize psihiatrice și întocmirea unui raport până pe 20 noiembrie. Cu toate acestea, bărbatul a renunțat singur la dispozitivul de supraveghere, fiind ulterior arestat.

Reacția lui Meghan Markle la acuzațiile care îl vizează pe tatăl său

Meghan Markle a declarat recent că este „profund tulburată” de acuzațiile potrivit cărora în fosta locuință a tatălui său ar fi fost găsită o colecție de imagini cu abuzuri sexuale asupra copiilor.

Ducesa de Sussex a dezvăluit și că, în 2019, poliția din Londra a primit o scrisoare care conținea „acuzaţii îngrijorătoare” la adresa lui Thomas Markle.

„Scrisoarea conţinea acuzaţii îngrijorătoare şi tulburătoare la adresa tatălui meu şi mi s-au dat asigurări că acestea erau investigate”, a spus Meghan despre scrisoare.

Aceasta a explicat și motivele pentru care a ales să întrerupă legătura cu tatăl său și să nu îi permită să aibă contact cu cei doi copii ai săi, prințul Archie și prințesa Lilibet.

„Sper că acum se poate înţelege că, în ciuda denaturării din partea anumitor publicaţii media de-a lungul anilor, orice distanţare faţă de tatăl meu şi alegerea mea de a nu-i permite să aibă contact cu copiii noştri au avut un singur motiv: să-i protejez”, a declarat ea.

Thomas Markle a suferit un accident vascular cerebral

În cursul acestui an, Thomas Markle locuia în Filipine, unde a suferit un accident vascular cerebral și a fost supus unei amputări a piciorului stâng. Problemele medicale l-au obligat să se întoarcă în Statele Unite.

Arestarea sa a venit după ce publicația britanică The Sun a relatat că fratele vitreg al lui Meghan ar fi descoperit o colecție de imagini cu abuzuri sexuale asupra copiilor în timp ce făcea curățenie în locuința tatălui lor din Filipine.

În urma acestei descoperiri, autoritățile au obținut informații despre două spații de depozitare din California, închiriate de Thomas Markle încă din 2008. Obiectele găsite acolo au fost ulterior confiscate în cadrul anchetei.