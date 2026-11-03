 Ce se întâmplă cu balcoanele închise din blocuri. Măsurile analizate de autorități într-un mare oraș din țară
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Ce se întâmplă cu balcoanele închise din blocuri. Măsurile analizate de autorități într-un mare oraș din țară

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Subiectul balcoanelor închise fără forme legale a revenit în forță pe agenda autorităților locale din marile orașe ale țării, generând confuzie și îngrijorare în rândul sutelor de mii de proprietari de apartamente.

Balcoanele închise ar putea intra sub reguli mai stricte
Balcoanele închise ar putea intra sub reguli mai stricte Foto: pexels

În timp ce la Iași se lucrează la un regulament dedicat, administrația din Oradea respinge categoric zvonurile legate de dublarea automată a taxelor, iar la Timișoara asociațiile de proprietari trag un semnal de alarmă privind situațiile absurde apărute după anvelopările cu fonduri europene.

Regulamente noi la Iași și Oradea, revoltă a locatarilor la Timișoara

La Iași, Primăria a lansat în dezbatere publică proiectul taxelor și impozitelor locale pentru anul 2027, calculele luând în considerare o rată a inflației de 7,3%, cetățenii având termen până joi, 5 noiembrie, să trimită observații, potrivit Ziarul de Iași.  

Pe fondul nemulțumirilor sociale, primarul Mihai Chirica a declarat că nu susține împovărarea cetățenilor:

„N-aș mai crește taxele și impozitele pentru că poporul nu mai suportă. Dimpotrivă, ar trebui să facem o paritate perfectă atunci când aplicăm inflația la taxe și impozite, să aplicăm inflația și la salarii și pensii”.

În paralel cu fiscalitatea, edilul ieșean a desemnat două angajate din cadrul municipalității pentru a concepe un regulament specific menit să stabilească pașii prin care balcoanele închise fără forme legale pot fi regularizate juridic, documentul fiind doar în stadiu de redactare.

În vestul țării, la Oradea, administrația locală a intervenit public pentru a calma temerile posesorilor de apartamente, transmițând că simpla închidere a balconului nu va aduce o majorare cu 100% a impozitului pe locuință, potrivit Adevărul. 

Primăria pregătește un mecanism clar de intrare în legalitate, aplicabil acolo unde reglementările urbanistice permit modificările, urmând ca proiectul să parcurgă consultarea publică și să fie propus spre vot Consiliului Local în ianuarie 2027.

La Timișoara, reacțiile au fost mult mai vehemente. Petru Olariu, președintele Federației Asociațiilor de Locatari, a cerut eliminarea sau reformularea sancțiunilor prevăzute pentru astfel de modificări, argumentând că numeroase balcoane au fost închise chiar în cadrul proiectelor de reabilitare termică finanțate din fonduri europene și derulate prin primării.

Reacția Ministerului Dezvoltării: promisiuni de simplificare legislativă în Parlament

În urma valului de controverse stârnit în marile municipii, ministrul Dezvoltării, Alexandru Stoica, a intervenit public pe 31 octombrie pentru a lămuri poziția Guvernului. Acesta a transmis un mesaj ferm, arătând că executivul lucrează la ajustarea normelor generale:

„Românii NU vor plăti taxe înzecite și nici nu li se va dubla impozitul pentru balcoanele închise! Scopul statului trebuie să fie acela de a-i ajuta pe oameni să-și pună actele în ordine, nu de a-i vâna cu amenzi”, a punctat oficialul. 

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