 Meghan Markle se întoarce în televiziune. Unde va pleca soția Prințului Harry și ce se întâmplă cu cei doi copii
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Vedete internaționaleVedete româneștiInterviurile Click!Paparazzii Click!
scroll right

Meghan Markle se întoarce în televiziune. Unde va pleca soția Prințului Harry și ce se întâmplă cu cei doi copii

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Meghan Markle va apărea pe micile ecrane. Ducesa de Sussex va fi gazda următorului sezon Junior MasterChef Australia, după ce a apărut ca jurat invitat la începutul acestui an. Ce se întâmplă cu cei mici, Prințul Archie și Prințesa Lilibet.

Meghan Markle.
Meghan Markle. Foto: Facebook

Ducesa de Sussex se va alătura echipei de prezentatori ai emisiunii TV de succes începând cu anul viitor. În această vară, Meghan Markle a fost jurat-surpriză, provocându-i pe concurenți să pregătească un fel de mâncare „potrivit pentru o ducesă”.

Meghan Markle, vedetă de televiziune în Australia

Producătorii au confirmat că în cadrul emisiunii gazda Poh Ling Yeow va fi alături de Ducesa de Sussex, care „va ajuta la îndrumarea următoarei generații de tinere talente culinare”, potrivit unui comunicat de presă.

„M-am distrat incredibil cu întreaga echipă de la MasterChef în aprilie anul trecut, așa că atunci când m-au contactat să revin și să lucrez cu acest grup de tineri talentați, a fost un da ușor.

Îmi place să gătesc cu propriii mei copii, așa că va fi foarte distractiv să văd ce creează aceste tinere vedete în bucătărie. Abia aștept să văd ce vor găti!”, a declarat Meghan Markle, potrivit comunicatului.

Apariția sa anterioară ca jurat invitat la Masterchef Australia a fost bine primită de fanii emisiunii, deși se pare că a izbucnit o mică dispută între personalul ei și producătorii TV în perioada premergătoare, scrie Mirror.

Ducesa de Sussex, o prezență distractivă la filmări

Echipa lui Meghan Markle ar fi fost nemulțumită de utilizarea termenului „regalitate”, pe care l-au evitat să îl folosească de când s-au retras din activitatea regală în 2020. Juratul Poh Ling Yeow a fost încântat de prezența acesteia.

„M-am distrat de minune la filmări cu Meghan la începutul acestui an, iar reuniunea va fi o adevărată încântare. Aștept cu nerăbdare să-i întâlnesc pe aventurierii noștri culinari micuți, Mă aștept la o mulțime de surprize delicioase și, de asemenea, la câteva năzbâtii”, a afirmat ea.

Meghan a apărut anterior la MasterChef Australia când a vizitat țara la începutul acestui an. În aprilie, a fost invitată ca jurat la îndrăgita emisiune culinară, îndrumând unii dintre bucătarii serialului alături de jurații Yeow, Sofia Levin și Jean-Christophe Novelli.

Yeow a povestit ulterior pentru 10 News cum a fost să o primească pe Meghan pe platourile de filmare, fiind o surpriză totală pentru concurenți.

„Reacția concurenților a fost exact ceea ce ne doream. Au fost în stare de șoc total, toată lumea avea gura căscată. Nici în cele mai îndrăznețe vise ale lor nu s-ar fi așteptat la așa ceva, așa că a fost o mare bucurie pentru noi să-i urmărim”, a spus Yeow despre apariția ducesei de Sussex din aprilie.

Meghan a avut apariții în numeroase emisiuni culinare de-a lungul anilor. Rețetele și bucătăria ei au fost prezentate intens în serialul ei de pe Netflix, With Love, Meghan, iar anterior a apărut ca jurat invitat la emisiunea Chopped Junior de pe Food Network în 2016. Ducesa de Sussex urmează să înceapă filmările pentru Junior MasterChef în 2027, iar serialul va fi difuzat pe Network 10 din Australia.

Ce se va întâmpla cu Prințul Archie și Prințesa Lilibet

O sursă din interiorul familiei a declarat pentru News.com.au că Harry și cei doi copii ai cuplului, Archie, în vârstă de șapte ani, și Lilibet, în vârstă de cinci ani, ar putea să o viziteze în timp ce aceasta rămâne în oraș pentru filmări, deși nu a fost luată încă o decizie fermă. Meghan va sta în Australia doar câteva săptămâni.

Meghan și Harry se acomodează în prezent cu viața în Marea Britanie alături de copii, după ce s-au întors în această vară, deși surse au declarat anterior pentru publicația Mirror că își doresc să fie un „cuplu internațional”, făcând călătorii frecvente în străinătate pentru apariții de profil înalt.

Ducesa de Sussex se va întoarce la Los Angeles în următoarele zile pentru Premiile Emmy de Zi, unde serialul ei de pe Netflix , „With Love, Meghan”, este nominalizat la categoria Cel mai bun program de stil de viață.

De asemenea, familia va merge probabil în California pentru a petrece Ziua Recunoștinței și Crăciunul alături de mama lui Meghan, Doria Ragland, în vârstă de 70 de ani, deși se iau în considerare și planuri de a o găzdui la casa din Sussex.

Între timp, Harry a călătorit în Ontario, Canada, la sfârșitul lunii trecute, unde a participat la o săritură cu parașuta în scop caritabil alături de familii de veterani pentru a strânge fonduri pentru Centrul Veteranilor Sunnybrook și Fundația True Patriot Love.

Ghid de cumpărături

Daniel Buzdugan, cu zâmbetul pe buze, deși trece printr-o mare durere: „Mi-aș fi dorit să mă sune mama”
#Exclusiv Click!
VideoDaniel Buzdugan, mărturisire emoționantă după moartea mamei sale. Ce îi lipsește cel mai mult: „Era prima” Vedete românești
Mara Banica, foto Facebook jpg
Mara Bănică, imagine rară și emoționantă cu soțul ei. Ce l-a impresionat profund pe bărbat: „Postez rar cu și despre Bogdan” Vedete românești
image
Bolnav de cancer în stadiu avansat, s-a întors să-şi trăiască ultimele zile în România, dar a fost arestat. „Nu cer să fie iertat, ci să pot avea grijă de el” adevarul.ro
image
Cum ajunge un gest amabil să fie interpretat drept interes sexual. Explicațiile psihologilor adevarul.ro

Parteneri

image
Balonul de Aur 2026, în mijlocul unei controverse! Pariuri uriașe pe clasamentul exact înaintea galei www.fanatik.ro
image
Satul pitoresc unde case de 100 mp costă cât o maşină. Unii proprietari le oferă chiar pe gratis observatornews.ro
image
Clădirea „fier de călcat” din New York e ca nouă, după 7 ani de renovări. Cum arată azi blocul: Apartamentele costă și 50.000.000 de $ www.antena3.ro
image
Anunțul înfricoșător făcut de un copil criminal crescut într-o pușcărie de maximă siguranță: „O să mai omor și alți oameni” www.gandul.ro
image
EXCLUSIV | Ramona Manole a spus marele DA! Imagini spectaculoase de la cununia civilă a artistei cu Paris, alesul inimii ei www.wowbiz.ro
image
Reguli strice pentru elevi! Câte absențe nemotivate sunt permise în anul școlar 2026-2027 www.kanald.ro
image
VIDEO UPDATE Călin Georgescu află marți dacă scapă de închisoare. Fostul candidat la prezidențiale a fost dus la DIICOT www.stirilekanald.ro
image
Ce s-a ales de Dana, prima soție a lui Dan Petrescu, femeia care l-a înşelat cu Radu Niculescu. Cum arată şi din ce face bani as.ro
image
Un moștenitor refuză să vândă casa. Ce pot face ceilalți și când se poate ajunge la vânzare prin instanță playtech.ro
image
Accidentare importantă la FCSB! Ar putea rata deplasarea în Ardeal. Exclusiv www.fanatik.ro
image
Mocăniță a încălcat contractul de confidențialitate și a recunoscut tot. Cu cine a plecat de la bonfire-ul final: cu Claudia sau cu Andrușca? www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
Val de reacții după ce Mihaela Tatu a corectat-o pe Minodora în timpul podcastului. Ce greșeală gramaticală a făcut cântăreața www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Boala venerică ce a distrus cel mai frumos cuplu regal din istorie. A crezut că are tuberculoză, dar a fost, de fapt, victima infidelității okmagazine.ro
image
Meghan își va face bagajele și va pleca din Anglia, posibil alături de copii! Ducesa a primit o ofertă de nerefuzat, după atâtea probleme okmagazine.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Misterul morții reginei Elisabeta I a Angliei historia.ro
image
#Biografii
Cine a fost „Frumușelul” Floyd, banditul devenit erou popular? Povestea unui inamic public al Americii historia.ro
brigitte nielsen (2) jpg
FotoBrigitte Nielsen, fosta soție a lui Sylvester Stallone, s-a fotografiat în bikini la 63 de ani. Cum au reacționat fanii Vedete internaționale
bianca dragusanu instagram jpg
Bianca Drăgușanu, amendă de 1.000 de euro în Dubai după o filmare la piscină: „Nu am nicio interdicție” Vedete românești
Daniel Buzdugan, cu zâmbetul pe buze, deși trece printr-o mare durere: „Mi-aș fi dorit să mă sune mama”
#Exclusiv Click!
VideoDaniel Buzdugan, mărturisire emoționantă după moartea mamei sale. Ce îi lipsește cel mai mult: „Era prima” Vedete românești
banner marina almasan jpg
#Exclusiv Click!
Marina Almășan, dor mistuitor de copiii ei, plecați la muncă în străinătate: „E ca o rană care sângerează”. Poze rare de familie Vedete românești
Anda Adam și soțul ei, provocare de 52 de săptămâni pentru o transformare totală
#Exclusiv Click!
Anda Adam și soțul ei, provocare de 52 de săptămâni pentru o transformare totală. „Nu suntem perfecți. Dar nici nu renunțăm!” Vedete românești
walter koenig imdb jpg
VideoWalter Koenig, actorul care l-a interpretat pe Chekov în „Star Trek”, a murit la 90 de ani Vedete internaționale
nunta fiica clejani jpg
VideoPrimele imagini de la cununia Ramonei de la Clejani! Fiica renegată a lui Ioniță de la Clejani s-a măritat într-o rochie de infarct Vedete românești
Raluca Podea, o mamă puternică
#Exclusiv Click!
Raluca Podea, aniversată în familie! Ce cadou i-a făcut fiul ei, David, și cum a slăbit 16 kilograme: „Sunt bombă!” Vedete românești
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu actualitate.net
image
Cine este soția lui Tudorel Toader. Elena Toader este medic și profesor universitar la Iași. Cariera sa nu a fost lipsită de controverse actualitate.net