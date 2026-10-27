Meghan Markle se întoarce în televiziune. Unde va pleca soția Prințului Harry și ce se întâmplă cu cei doi copii

Meghan Markle va apărea pe micile ecrane. Ducesa de Sussex va fi gazda următorului sezon Junior MasterChef Australia, după ce a apărut ca jurat invitat la începutul acestui an. Ce se întâmplă cu cei mici, Prințul Archie și Prințesa Lilibet.

Meghan Markle. Foto: Facebook

Ducesa de Sussex se va alătura echipei de prezentatori ai emisiunii TV de succes începând cu anul viitor. În această vară, Meghan Markle a fost jurat-surpriză, provocându-i pe concurenți să pregătească un fel de mâncare „potrivit pentru o ducesă”.

Meghan Markle, vedetă de televiziune în Australia

Producătorii au confirmat că în cadrul emisiunii gazda Poh Ling Yeow va fi alături de Ducesa de Sussex, care „va ajuta la îndrumarea următoarei generații de tinere talente culinare”, potrivit unui comunicat de presă.

„M-am distrat incredibil cu întreaga echipă de la MasterChef în aprilie anul trecut, așa că atunci când m-au contactat să revin și să lucrez cu acest grup de tineri talentați, a fost un da ușor.

Îmi place să gătesc cu propriii mei copii, așa că va fi foarte distractiv să văd ce creează aceste tinere vedete în bucătărie. Abia aștept să văd ce vor găti!”, a declarat Meghan Markle, potrivit comunicatului.

Apariția sa anterioară ca jurat invitat la Masterchef Australia a fost bine primită de fanii emisiunii, deși se pare că a izbucnit o mică dispută între personalul ei și producătorii TV în perioada premergătoare, scrie Mirror.

Ducesa de Sussex, o prezență distractivă la filmări

Echipa lui Meghan Markle ar fi fost nemulțumită de utilizarea termenului „regalitate”, pe care l-au evitat să îl folosească de când s-au retras din activitatea regală în 2020. Juratul Poh Ling Yeow a fost încântat de prezența acesteia.

„M-am distrat de minune la filmări cu Meghan la începutul acestui an, iar reuniunea va fi o adevărată încântare. Aștept cu nerăbdare să-i întâlnesc pe aventurierii noștri culinari micuți, Mă aștept la o mulțime de surprize delicioase și, de asemenea, la câteva năzbâtii”, a afirmat ea.

Meghan a apărut anterior la MasterChef Australia când a vizitat țara la începutul acestui an. În aprilie, a fost invitată ca jurat la îndrăgita emisiune culinară, îndrumând unii dintre bucătarii serialului alături de jurații Yeow, Sofia Levin și Jean-Christophe Novelli.

Yeow a povestit ulterior pentru 10 News cum a fost să o primească pe Meghan pe platourile de filmare, fiind o surpriză totală pentru concurenți.

„Reacția concurenților a fost exact ceea ce ne doream. Au fost în stare de șoc total, toată lumea avea gura căscată. Nici în cele mai îndrăznețe vise ale lor nu s-ar fi așteptat la așa ceva, așa că a fost o mare bucurie pentru noi să-i urmărim”, a spus Yeow despre apariția ducesei de Sussex din aprilie.

Meghan a avut apariții în numeroase emisiuni culinare de-a lungul anilor. Rețetele și bucătăria ei au fost prezentate intens în serialul ei de pe Netflix, With Love, Meghan, iar anterior a apărut ca jurat invitat la emisiunea Chopped Junior de pe Food Network în 2016. Ducesa de Sussex urmează să înceapă filmările pentru Junior MasterChef în 2027, iar serialul va fi difuzat pe Network 10 din Australia.

Ce se va întâmpla cu Prințul Archie și Prințesa Lilibet

O sursă din interiorul familiei a declarat pentru News.com.au că Harry și cei doi copii ai cuplului, Archie, în vârstă de șapte ani, și Lilibet, în vârstă de cinci ani, ar putea să o viziteze în timp ce aceasta rămâne în oraș pentru filmări, deși nu a fost luată încă o decizie fermă. Meghan va sta în Australia doar câteva săptămâni.

Meghan și Harry se acomodează în prezent cu viața în Marea Britanie alături de copii, după ce s-au întors în această vară, deși surse au declarat anterior pentru publicația Mirror că își doresc să fie un „cuplu internațional”, făcând călătorii frecvente în străinătate pentru apariții de profil înalt.

Ducesa de Sussex se va întoarce la Los Angeles în următoarele zile pentru Premiile Emmy de Zi, unde serialul ei de pe Netflix , „With Love, Meghan”, este nominalizat la categoria Cel mai bun program de stil de viață.

De asemenea, familia va merge probabil în California pentru a petrece Ziua Recunoștinței și Crăciunul alături de mama lui Meghan, Doria Ragland, în vârstă de 70 de ani, deși se iau în considerare și planuri de a o găzdui la casa din Sussex.

Între timp, Harry a călătorit în Ontario, Canada, la sfârșitul lunii trecute, unde a participat la o săritură cu parașuta în scop caritabil alături de familii de veterani pentru a strânge fonduri pentru Centrul Veteranilor Sunnybrook și Fundația True Patriot Love.