„Nu-ți vei vedea niciodată nepoții!” Scrisoarea controversată a lui Meghan Markle către tatăl său

Ruptura definitivă dintre Meghan Markle și tatăl său, Thomas Markle Senior, ascunde în spate acuzații de o gravitate extremă, ținute departe de ochii publicului timp de ani de zile.

Ce i-ar fi scris Meghan Markle tatălui său în ultima scrisoare Foto: arhivă

Publicația britanică The Sun a dezvăluit conținutul șocant al ultimei scrisori pe care Ducesa de Sussex i-a transmis-o tatălui său, în care îl acuză direct de abuzuri sexuale împotriva unor fetițe și îl anunță ferm că nu își va cunoaște niciodată nepoții.

Meghan Markle: „Știu că ești un abuzator... nu-ți vei vedea niciodată nepoții”

Potrivit The Sun, scrisoarea a fost trimisă în cursul anului trecut, pe când Thomas Markle, în vârstă de 82 de ani, se afla internat într-un spital din Filipine, unde suferise o intervenție chirurgicală de amputare a piciorului, în decembrie 2025.

La acea dată, Meghan a fost aspru criticată în presă pentru lipsa de compasiune și refuzul de a-și vizita părintele grav bolnav.

În realitate, Ducesa de Sussex, i-a trimis bătrânului un document prin care rupea orice legătură pe viață. Pentru a se asigura că mesajul ajunge direct la destinatar, Meghan a aranjat ca reprezentanții conducerii spitalului să-i înmâneze plicul la pat.

În scrisoare, Meghan i-a transmis că știe despre abuzurile sexuale comise de el împotriva unor minore, că autoritățile au fost informate despre aceste fapte oribile și că este ultima dată când va mai auzi vreodată de ea, interzicându-i categoric accesul la prințul Archie și prințesa Lilibet.

Cazul pune acum într-o lumină nefavorabilă și Poliția Metropolitană din Londra (Met Police), care este verificată pentru că nu ar fi declanșat o anchetă oficială în baza semnalărilor primite în 2019.

Fratele vitreg a găsit probele ororilor: 4 cutii predate poliției din Filipine

Ancheta a căpătat o turnură penală internațională vineri, după ce Thomas Markle Junior, în vârstă de 60 de ani, a predat poliției din Cebu City patru cutii pline cu materiale incriminatoare, găsite în locuința din Filipine unde îl îngrijise pe tatăl său în ultimii patru ani. Descoperirea a fost făcută în timp ce tatăl lor se afla în Statele Unite pentru tratamente medicale.

Conform datelor apărute în presa britanică, printre materialele descoperite s-ar afla inclusiv o fotografie în care Thomas Markle Senior apare întreținând relații sexuale cu o fată aparent minoră.

Scuze publice în lacrimi: „Îmi pare atât de rău, Meghan”

Șocat de dovezile găsite, Thomas Markle Junior, care în trecut a atacat-o public pe ducesă pe propriul canal de YouTube și a ironizat-o purtând perucă și rochie în timpul nunții regale din 2018, a făcut un pas în spate dramatic și i-a cerut iertare surorii sale vitrege.

„Îmi pare atât, atât de rău, Meghan. Acum știu că am protejat persoana greșită în ultimii nouă ani. După tot ce am văzut, cred că omul pe care l-am apărat și l-am îngrijit este un monstru. Acum înțeleg exact de ce nu mai vorbești cu el și de ce nu îl lași să se apropie de Harry sau de nepoți. Îmi este rușine că am petrecut ani de zile ținându-i partea când te-ai certat cu el. Știu că nu suntem apropiați, dar îmi amintesc și acum când te țineam în brațe când erai bebeluș și aveam grijă de tine când erai mică. Te rog să îmi accepți scuzele și să știi că îți doresc ție și familiei tale tot ce este mai bun pentru viitor.”