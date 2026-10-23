 Tatăl lui Meghan Markle, anchetat după ce fiul său ar fi descoperit în telefonul acestuia imagini cu abuzuri sexuale asupra copiilor. „Am fost îngrozit”
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Tatăl lui Meghan Markle, anchetat după ce fiul său ar fi descoperit în telefonul acestuia imagini cu abuzuri sexuale asupra copiilor. „Am fost îngrozit”

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Thomas Markle, tatăl înstrăinat al ducesei de Sussex, Meghan Markle, este vizat de o anchetă după ce fiul său, Thomas Markle Jr., ar fi descoperit un volum mare de imagini și materiale suspectate că înfățișează abuzuri sexuale asupra minorilor. Potrivit publicației britanice The Sun, fiul său a sesizat autoritățile din Filipine și a contactat, de asemenea, instituții americane. Materialele ar urma să fie supuse unor examinări criminalistice.

Tatăl lui Meghan Markle, anchetat după ce fiul său ar fi descoperit la acesta imagini cu abuzuri.
Tatăl lui Meghan Markle, anchetat după ce fiul său ar fi descoperit la acesta imagini cu abuzuri. Foto: Collect

Thomas Markle, în vârstă de 82 de ani, este tatăl lui Meghan Markle, cu care nu mai are o relație apropiată din 2018.

Cum ar fi fost descoperite materialele suspecte

Potrivit relatării publicate de The Sun pe 22 octombrie, Thomas Markle Jr. ar fi descoperit materialele în timp ce căuta un telefon mobil printre bunurile tatălui său, aflate într-o locuință din orașul Cebu, Filipine.

Bărbatul ar fi găsit un telefon vechi pe care ar fi apărut un videoclip cu minore dezbrăcate, precum și alte imagini suspecte. Ulterior, acesta ar fi decis să verifice și alte obiecte depozitate în mai multe cutii de carton.

Conform declarațiilor atribuite lui Thomas Markle Jr., în cele patru cutii s-ar fi aflat telefoane mobile, cărți, casete video, obiecte personale și dispozitive de stocare a datelor. Unele dintre acestea ar fi conținut materiale pe care el le-a considerat extrem de grave.

Fiul lui Thomas Markle ar fi solicitat ajutorul unui specialist în informatică pentru a accesa trei hard diskuri. În urma verificărilor, ar fi descoperit și alte fișiere suspecte, inclusiv imagini digitale și materiale tipărite.

Fiul lui Thomas Markle a declarat că a fost îngrozit de descoperire

Thomas Markle Jr., în vârstă de 60 de ani, ar fi depus o declarație oficială în fața autorităților din Filipine, după ce a raportat descoperirea materialelor suspecte.

În declarațiile publicate de The Sun, acesta a explicat că a considerat necesar să sesizeze poliția, deși, potrivit propriei relatări, își ajutase tatăl de-a lungul anilor.

„Când am găsit aceste materiale, am fost îngrozit și nu am avut altă opțiune decât să-mi denunț tatăl”, ar fi declarat Thomas Markle Jr.

Acesta a mai afirmat:

L-am sprijinit, am avut grijă de el și l-am ajutat ani la rând, dar asta se oprește aici. Nu voi mai vorbi niciodată cu tatăl meu, decât dacă voi fi chemat să depun mărturie împotriva lui.

Potrivit publicației britanice, bărbatul le-ar fi povestit unor apropiați că descoperirea l-a afectat puternic și că, inițial, nu a știut cum să procedeze.

Ceea ce am văzut mi-a provocat o stare de greață. Toate aceste lucruri au ajuns dintr-odată în fața mea și nu știam ce să fac”, ar fi spus acesta.

În aceeași relatare, Thomas Markle Jr. ar fi explicat că a înțeles imediat gravitatea situației și că a decis să contacteze autoritățile.

Au fost sesizate autoritățile din Filipine și Statele Unite

Potrivit informațiilor publicate de The Sun, Thomas Markle Jr. ar fi raportat descoperirea către autoritățile americane încă din 10 iulie, contactând o linie de sesizare a Biroului Federal de Investigații al Statelor Unite (FBI), Centrul Național pentru Copii Dispăruți și Exploatați și poliția statului Pennsylvania, unde tatăl său locuia la acel moment.

Ulterior, bărbatul ar fi sesizat și autoritățile din Filipine, după ce a decis să verifice mai amănunțit bunurile rămase în cutiile de depozitare.

Publicația britanică relatează că, în Filipine, a fost desemnată o echipă de anchetă coordonată de o structură specializată în protecția femeilor și copiilor, în cadrul mecanismului interinstituțional de combatere a traficului de persoane.

De asemenea, FBI ar fi confirmat primirea documentelor transmise de Thomas Markle Jr. și ar putea desfășura propriile verificări.

O sursă apropiată cazului, citată de The Sun, a declarat că un agent FBI ar fi solicitat deja datele de contact ale anchetatorilor din Filipine.

Aceeași sursă a explicat că investigația americană ar putea avea în vedere inclusiv posibile fapte aflate în competența autorităților din Statele Unite.

Materialele ar urma să fie analizate criminalistic

Potrivit publicației britanice, Thomas Markle Jr. ar fi acceptat să predea cele patru cutii de carton pentru o examinare criminalistică detaliată.

Procedura ar urma să permită specialiștilor să analizeze dispozitivele, documentele și celelalte obiecte, pentru a stabili natura materialelor, proveniența acestora și eventualele legături cu fapte ilegale.

O astfel de analiză poate fi esențială pentru verificarea autenticității fișierelor și pentru stabilirea contextului în care au fost create sau păstrate.

Reprezentanții structurii specializate care se ocupă de caz nu au oferit comentarii publice, potrivit informațiilor publicate de The Sun.

De ce relația dintre Meghan Markle și tatăl său este din nou în atenția publicului

Cazul readuce în atenție relația tensionată dintre Meghan Markle și tatăl său, ruptură care durează din 2018.

Thomas Markle nu a participat la nunta fiicei sale cu prințul Harry, organizată la Castelul Windsor în mai 2018. El a susținut atunci că a suferit un atac de cord cu puțin timp înainte de ceremonie.

În anii care au urmat, tatăl ducesei de Sussex a făcut mai multe declarații publice în care și-a exprimat dorința de a se împăca cu fiica sa. Relația dintre cei doi a rămas însă distantă.

Potrivit The Sun, o sursă apropiată lui Meghan a comentat noul caz astfel:

Poate că acum oamenii vor înțelege, în sfârșit, de ce nu a mai avut nicio legătură cu tatăl său din 2018.”

Thomas Markle Jr., care în trecut și-a susținut tatăl și a făcut comentarii critice la adresa surorii sale vitrege, ar fi adoptat acum o poziție radical diferită, alegând să sesizeze autoritățile.

Unde se află în prezent Thomas Markle

Potrivit relatării publicate de The Sun, Thomas Markle se află într-un centru de îngrijire și recuperare din Florida, Statele Unite.

Anterior, acesta ar fi locuit în Filipine, însă problemele grave de sănătate l-ar fi determinat să părăsească locuința în luna mai și să se întoarcă în Statele Unite. Publicația relatează că bărbatul a suferit un accident vascular cerebral și un cheag de sânge, în urma cărora i-ar fi fost amputat piciorul stâng.

Fiul său, Thomas Markle Jr., ar fi fost unul dintre cei care l-au ajutat după problemele medicale. Potrivit aceleiași surse, și Samantha Markle, fiica sa din prima căsătorie, îl sprijină în prezent.

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