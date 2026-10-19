 Meghan Markle, intens comentată după prima apariție publică în Marea Britanie. Ce au observat internauții: „Și-o merită”
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Meghan Markle, intens comentată după prima apariție publică în Marea Britanie. Ce au observat internauții: „Și-o merită”

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Prima apariție publică a lui Meghan Markle și a Prințului Harry în Marea Britanie, după revenirea lor la sfârșitul lunii august, a stârnit numeroase reacții în presa britanică și pe rețelele sociale. Deși cuplul a fost întâmpinat călduros de o parte dintre admiratori, atenția s-a îndreptat rapid către schimbările de imagine ale Ducesei de Sussex.

Meghan Markle Profimedia jpg
Foto: Profimedia

Reproșurile internauților

Prezenți în același loc în care au apărut împreună pentru prima dată în mod oficial, în 2017, Meghan și Harry au fost întâmpinați de susținători, au oferit autografe și au stat de vorbă cu oamenii veniți să îi vadă. Cu toate acestea, imaginile surprinse la eveniment au generat numeroase comentarii online.

Mai mulți comentatori regali și utilizatori ai platformei Reddit au remarcat faptul că Meghan pare mult mai slabă decât în urmă cu câțiva ani și au discutat despre schimbările intervenite în aspectul său fizic. Pe forum au apărut numeroase opinii legate de siluetă, postură și stilul său vestimentar, însă acestea reprezintă exclusiv păreri personale ale internauților.

„Se înfometează, bea prea mult alcool, nu face mișcare. Asta e tot. A îmbătrânit 20 de ani. E stresată. Și-o merită”,

„A mai avut o asemenea postură oribilă (cu capul și umerii aplecați în față). Fata asta ar trebui să o lase mai moale cu injecțiile pentru slăbit, să ia niște suplimente de calciu și să facă antrenamente de rezistență. Are nevoie de fiecare centimetru din înălțimea ei de 160 cm!”,

„Postura ei groaznică e responsabilă în proporție de 50% pentru felul groaznic în care arată în orice. Pun pariu că stă toată numai o eleganță forțată, cu spatele drept și burta suptă când e prin magazine, dar habar n-are cât de rea îi este postura în viața de zi cu zi pentru că „face yoga”. E o risipă pentru orice ținută reușită!”, „Începe să arate ca o bătrână cocoșată”, sunt câteva dintre comentariile internauților.

Unii utilizatori au comentat faptul că ducesa ar părea mai obosită decât în trecut, în timp ce alții au criticat postura sa în fotografiile realizate la eveniment. Comentariile au fost împărțite, existând atât critici, cât și mesaje de susținere din partea celor care consideră că schimbările de imagine sunt firești odată cu trecerea timpului.

Meghan Markle nu a comentat public reacțiile apărute după eveniment, iar speculațiile privind starea sa de sănătate, alimentația sau stilul de viață nu au fost confirmate de aceasta sau de reprezentanții săi. În lipsa unor informații oficiale, astfel de afirmații rămân doar opinii exprimate în spațiul public.

Cei doi au revenit în Anglia după șase ani, cu tot cu controverse

Revenirea cuplului în Regatul Unit a avut loc în august, la șase ani după retragerea din rolurile regale și mutarea în Statele Unite. Potrivit apropiaților, cei doi s-ar fi adaptat bine noii vieți din Marea Britanie, deși întoarcerea lor nu a fost lipsită de controverse privind securitatea și statutul lor în cadrul familiei regale. 

Ducesa de Sussex a declanșat o alertă de securitate după ce numărul său personal de telefon a fost divulgat dintr-un grup WhatsApp al părinților de la școala copiilor.

Meghan intrase în conversația de grup cu o seară înainte ca cei doi copii ai săi, Archie și Lilibet, să aibă prima zi la o școală din Marea Britanie.

O mamă a scris: „Bine ai venit, Meghan! Archie ni se alătură de mâine.”

O altă mamă a adăugat: „Bine ai venit!!” Meghan a răspuns: „Bună, mamelor! Vă mulțumesc pentru primirea călduroasă! Sunt foarte fericită să fac parte din această comunitate.”

Însă o captură de ecran a conversației a fost distribuită ulterior de mai multe ori. Informația a apărut după ce Archie, în vârstă de șapte ani, și Lilibet, în vârstă de cinci ani, au fost retrași de la noua lor școală după doar două zile, din cauza îngrijorărilor exprimate de agenții de securitate privind traficul.

Harry a povestit că este bucuros că familia sa s-a întors în Marea Britanie și că faptul că cei doi copii s-au acomodat la școală îi permite să se concentreze asupra proiectelor sale.

A fost minunat să revin pe pământ britanic. Copiii sunt fericiți la școală, iar acest lucru îmi oferă ocazia de a mă concentra cu adevărat asupra Jocurilor Invictus, care vor avea loc la Birmingham în luna iulie a anului viitor”, a declarat prințul Harry pentru postul canadian CTV.

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