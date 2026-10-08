Prințul Harry, dezvăluiri dureroase despre plecarea din familia regală: „Am intrat în depresie”. Regula de 10 zile pe care o respectă alături de Meghan și copii

Prințul Harry a vorbit deschis despre una dintre cele mai dificile perioade din viața sa. Ducele de Sussex a dezvăluit că, după plecarea din familia regală britanică și mutarea în Canada, a trecut printr-o perioadă în care s-a confruntat cu depresia și s-a simțit „inutil”.

Prințul Harry, dezvăluiri dureroase despre plecarea din familia regală Foto: Getty Image

Într-un interviu acordat platformei americane MasterClass, Harry a făcut mărturisiri extrem de personale despre lupta sa cu doliul după moartea mamei sale, Prințesa Diana, despre atacurile de panică pe care le-a avut în timpul îndatoririlor regale, dar și despre felul în care terapia l-a ajutat să își proceseze emoțiile.

Prințul Harry spune că a intrat în depresie după Megxit

La șase ani de la decizia de a renunța la rolurile de membri activi ai familiei regale, Prințul Harry a povestit ce s-a întâmplat după ce el și Meghan Markle au părăsit Marea Britanie.

Cei doi s-au mutat inițial în Canada pentru a se îndepărta de presiunea pe care o resimțeau și pentru a avea timp să își pună ordine în viață. Însă schimbarea a avut un efect neașteptat asupra lui Harry.

„Ne-am mutat în Canada pentru a avea puțin spațiu față de toate lucrurile și pur și simplu să ne gândim”, a povestit acesta.

Ducele de Sussex a explicat că, la doar câteva zile după ce a ieșit din mediul pe care îl considera extrem de stresant, organismul său a reacționat puternic.

„În două sau trei zile de la plecarea din acel mediu stresant, am avut o scădere a adrenalinei cum nu mai trăisem niciodată”, a spus Harry.

El a recunoscut că ajunsese să creadă că are nevoie de stres și adrenalină pentru a putea funcționa.

„A fost ca și cum aveam nevoie de stres pentru ca creierul meu să funcționeze. Am devenit inutil prin casă. Am intrat în depresie timp de aproximativ două săptămâni și am simțit că nu pot funcționa fără adrenalină.”

Harry spune că nu a știut cum să își trăiască durerea după moartea Dianei

O mare parte din problemele emoționale despre care vorbește acum Prințul Harry își au originea, potrivit propriilor sale mărturisiri, în moartea Prințesei Diana.

Harry avea doar 12 ani când mama sa a murit, în 1997, în urma accidentului de la Paris. El spune că, timp de aproape două decenii, nu și-a permis să plângă și a confundat lipsa manifestării emoțiilor cu puterea.

„Nu am plâns când mi s-a spus că mama mea a murit, doar la înmormântarea ei, iar apoi nu am mai plâns aproape două decenii”, a mărturisit Harry.

Ducele de Sussex a explicat că, în copilărie, nu știa cum să gestioneze pierderea și simțea că trebuie să rămână puternic.

„Eram convins că asta înseamnă putere, dar nu era. Era un băiat de 12 ani căruia nu i se permitea să se prăbușească și care nu avea nicio idee despre cum să se vindece.”

Harry spune că, ani la rând, s-a simțit vinovat atunci când era fericit, ca și cum bucuria ar fi reprezentat o formă de trădare față de mama sa.

„Am fost atât de mult timp amorțit emoțional pentru că mă simțeam neloial și vinovat la gândul că aș putea fi fericit fără ea. Simțeam că trebuie să rămân trist și închis emoțional pentru a demonstra că îmi era dor de ea.”

Parfumul Prințesei Diana i-a readus amintiri pe care le uitase

Unul dintre cele mai emoționante momente povestite de Prințul Harry are legătură cu parfumul mamei sale.

În timpul terapiei, un specialist i-a sugerat să găsească parfumul pe care îl folosea Diana. Harry ajunsese să uite inclusiv anumite detalii legate de vocea și râsul mamei sale.

Experiența a avut însă un impact puternic asupra lui.

„A fost ca și cum aș fi fost transportat într-o altă perioadă. A deblocat tot ceea ce fusese închis.”

Harry a descris parfumul mamei sale ca pe o cheie care i-a permis să acceseze amintiri și emoții pe care le ținuse ascunse timp de ani întregi.

„Pulverizarea parfumului mamei mele a fost aproape ca și cum aș fi dărâmat anumite cărămizi, astfel încât să pot vedea prin ele, iar anumite amintiri și experiențe au început să iasă la suprafață.”

„Tot ceea ce fac, sper că mama mea va fi mândră”

În cadrul episodului MasterClass, intitulat „Redefining Grief: Building Resilience Through Loss”, Harry a vorbit și despre felul în care încearcă să păstreze vie memoria mamei sale.

„Tot ceea ce fac, tot ceea ce îmi canalizează energia, sper că mama mea va fi mândră.”

Ducele de Sussex a spus că, privind în urmă, a realizat că multe dintre proiectele și cauzele către care s-a îndreptat seamănă cu activitatea pe care Diana o desfășura.

„Încercând să continui și să îi protejez moștenirea, ceea ce nu mi-am dat seama a fost că munca spre care eram atras era atât de asemănătoare cu munca pe care o făcea ea.”

Prințul Harry a găsit un refugiu în armată

Harry a explicat că, timp de 15-20 de ani, a folosit aceeași frază atunci când era întrebat dacă este în regulă: „Sunt bine”.

În realitate, spune el, era vorba despre o stare de amorțeală emoțională.

„Pentru 15 sau 20 de ani, când oamenii mă întrebau «Ești bine?», răspunsul meu era întotdeauna «Sunt bine». Era amorțeală. Era închiderea emoțiilor.”

Adrenalina a ajuns să îi ofere un scop, iar acest lucru l-a influențat inclusiv în momentul în care a ales să intre în armată.

„Fără să îmi dau seama, adrenalina mă conducea. A fost forța care m-a făcut să intru în armată la 20 de ani. A fost distragerea perfectă.”

Prințul Harry a povestit și că, în acea perioadă, s-a îndepărtat tot mai mult de prieteni și de viața socială și că se simțea mai confortabil atunci când stătea singur acasă.

Atacurile de panică și presiunea vieții regale

Ducele de Sussex a vorbit și despre impactul pe care l-au avut îndatoririle regale asupra sănătății sale mintale.

Harry a spus că simplul fapt de a se îmbrăca pentru evenimente oficiale, în cămașă și cravată, îi putea provoca senzația că este strangulat sau că nu mai poate respira.

„Ai crede că aveam cel mai bun ajutor din lume. Sunt prinț, pentru numele lui Dumnezeu, dar încă eram în doliu și nu aveam unde să pun acele sentimente.”

El a explicat că trauma acumulată de-a lungul anilor a fost amplificată de experiențele trăite în timpul serviciului militar, inclusiv în Afganistan.

„Lucrurile pe care le-am văzut și le-am trăit au părut să declanșeze alte traume care fuseseră stocate în mine.”

Terapia l-a ajutat să își dea „permisiunea de a jeli”

Harry spune că, la început, nu a găsit cu ușurință ajutorul de care avea nevoie. A apelat inclusiv la medici, însă consideră că soluțiile propuse atunci nu l-au ajutat.

„Din păcate, mai mulți medici de familie nu erau pregătiți să mă ajute. Era vorba despre a primi un sfat sau despre a mi se oferi o pastilă.”

Prințul a spus că nu voia să ia medicamente și a continuat să caute o metodă prin care să își poată procesa traumele.

În cele din urmă, terapia i-a oferit ceea ce consideră că îi lipsea: „permisiunea de a jeli”.

„Să stau într-o cameră cu un străin complet și să am încrederea și siguranța de a mă deschide.”

Harry a vorbit și despre terapia asistată de substanțe psihedelice, despre care spune că poate ajuta anumite persoane să treacă de barierele emoționale.

„Terapia asistată de substanțe psihedelice nu mai este o idee sau un concept marginal. Cred că începe cu adevărat să devină mainstream.”

Regula de 10 zile pe care Prințul Harry o respectă pentru Meghan și copii

Viața de familie are acum un rol central în echilibrul emoțional al lui Harry. Ducele de Sussex a dezvăluit că și-a impus o regulă clară: nu vrea să petreacă mai mult de 10 zile departe de Meghan Markle și cei doi copii ai lor, Archie și Lilibet.

„Cel mai important factor pentru mine este energia, bucuria și fericirea pe care le obțin atunci când sunt alături de familia mea, în special de copiii noștri, dar și atunci când sunt pe teren și îmi fac munca.”

Harry spune că această regulă îl ajută să își păstreze echilibrul între responsabilitățile profesionale și rolul de soț și tată.

„Cheia pentru menținerea acestui echilibru este să nu petrec mai mult de zece zile departe de soția și copiii mei. Este vorba despre echilibrul dintre munca mea și sentimentul de a avea un scop, pe de o parte, și faptul că sunt tată și soț, pe de altă parte.”

Meghan Markle și Malala Yousafzai, întâlnire discretă la Claridge's

În timp ce Prințul Harry vorbește despre sănătatea sa mintală și despre felul în care și-a regăsit echilibrul, Meghan Markle a avut o apariție publică importantă la Londra.

Ducesa de Sussex s-a întâlnit cu Malala Yousafzai la celebrul hotel Claridge's, situat în inima cartierului Mayfair. Cele două au luat ceaiul de după-amiază într-unul dintre cele mai exclusiviste restaurante ale capitalei britanice.

Un afternoon tea la Claridge's costă aproximativ 95 de lire sterline de persoană, iar pentru șampanie se plătesc încă 30 de lire. Meghan și Malala ar fi ales însă ceai și apă minerală. Malala, care este musulmană, nu consumă alcool.

Întâlnirea a avut loc într-un decor Art Deco celebru, acompaniat de muzică live la pian. Potrivit unei surse din cadrul hotelului, cele două au discutat animat pe durata mesei, iar alți clienți au încercat discret să le fotografieze.

Femeile au fost politicoase, însă au interacționat foarte puțin cu ceilalți invitați, fiind în permanență însoțite de agenți de securitate.

„Nimeni nu știe încă despre ce vorbeau”, a declarat sursa citată de presa britanică.

Potrivit aceleiași surse, Meghan și Malala au avut parte de protecție pe întreaga durată a vizitei. Mai multe mașini ale poliției au fost observate în apropierea hotelului, putând fi identificate inclusiv după elementele specifice ale numerelor de înmatriculare.

Vizita lui Meghan la Claridge's vine în contextul în care Prințul Harry și soția sa continuă disputa privind protecția polițienească de care beneficiază în Marea Britanie.

Harry a contestat în instanță nivelul de securitate oferit atunci când se află în Regatul Unit, însă demersul său juridic nu a avut succes.

Între timp, comitetul responsabil de securitatea membrilor familiei regale și a persoanelor VIP, cunoscut sub numele Ravec, ar urma să reanalizeze nivelul de protecție acordat familiei Sussex, în condițiile în care Harry, Meghan și cei doi copii ai lor locuiesc acum permanent în Marea Britanie, potrivit informațiilor citate de presa britanică.

Meghan și Malala au vorbit despre educația fetelor încă din 2020

Întâlnirea dintre Meghan Markle și Malala Yousafzai nu este una întâmplătoare. Cele două au colaborat pentru prima dată în octombrie 2020, când au participat la o discuție online dedicată Zilei Internaționale a Fetelor.

Evenimentul a avut loc în timpul pandemiei de COVID-19 și a avut ca temă principală accesul tinerelor la educație și obstacolele cu care acestea se confruntă.

La discuția virtuală a participat și Prințul Harry.

Cu acea ocazie, Meghan Markle a vorbit despre importanța educației pentru fete și despre rolul femeilor în societate.

„Când fetele tinere au acces la educație, toată lumea câștigă și toată lumea are de câștigat. Acest lucru deschide pur și simplu ușa către succesul societății la cel mai înalt nivel.”

Meghan a explicat atunci și de ce consideră că implicarea femeilor în luarea deciziilor este esențială.

„Ceea ce am realizat foarte devreme a fost că atunci când femeile au un loc la masă, discuțiile despre schimbarea politicilor, despre legislație și despre dinamica unei comunități se schimbă.”

Ducesa de Sussex a subliniat că încurajarea femeilor să își folosească vocea trebuie să înceapă încă din copilărie.

„Iar atunci când trebuie să vezi cum faci o femeie să își accepte vocea, trebuie să începi de acolo de unde se află ea, când este o fată tânără.”

Meghan Markle ar putea reveni la proiectele filantropice

În ultima perioadă, Meghan s-a concentrat în special asupra proiectelor asociate brandului său, însă întâlnirea cu Malala la Londra poate indica o posibilă revenire către activitățile filantropice.

Tema educației fetelor este una pe care Meghan a susținut-o în trecut, iar colaborarea cu Malala ar putea reprezenta un indiciu că acest domeniu ar putea ocupa din nou un loc important în proiectele sale publice.

Între timp, Prințul Harry continuă să vorbească despre propria experiență cu trauma, pierderea și sănătatea mintală. După ani în care spune că și-a reprimat emoțiile, acesta susține că terapia l-a ajutat să înțeleagă că vindecarea nu înseamnă să uite persoana pe care a pierdut-o.

Pentru Harry, una dintre cele mai importante concluzii a fost aceea că nu trebuie să rămână blocat în suferință pentru a demonstra că și-a iubit mama.

„Realitatea este că ceea ce am descoperit a fost că ea voia doar să fiu fericit. A fost o schimbare mentală uriașă pentru mine. M-a eliberat și mi-a oferit o perspectivă complet diferită asupra vieții”.