Claudia Pătrășcanu vorbește despre cea mai grea perioadă din familie: „Mă întreb și acum cum a reușit”

Claudia Pătrășcanu a vorbit cu emoție despre mama sa și despre sacrificiile pe care aceasta le-a făcut după ce a rămas văduvă la o vârstă fragedă. Artista a mărturisit că abia acum, după propriile experiențe de viață și după ce a devenit mamă, reușește să înțeleagă cu adevărat prin câte a trecut femeia care a crescut-o.

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Artista, mărturisiri emoționante despre mama ei

Vedeta a povestit, pentru podcastul lui Jorge, că mama sa avea doar 32 de ani când și-a pierdut soțul și a rămas singură cu doi copii de crescut. Claudia avea atunci 15 ani, iar fratele său 14 ani.

„Mama a rămas văduvă la 32 de ani. Eu aveam 15 ani, iar fratele meu 14. A trebuit să își ia viața în propriile mâini, să ne crească, să muncească și să ne ofere o educație. Nu era deloc ușor. Mă întreb și acum cum a reușit să facă toate acestea”, a mărturisit Claudia Pătrășcanu.

Claudia spune că și în prezent își întreabă mama cum a găsit puterea să gestioneze toate responsabilitățile, de la muncă și întreținerea familiei până la educația copiilor.

„O întreb uneori: «Mamă, cum ne-ai crescut? Cum te-ai descurcat cu toate?». Aveam o florărie, mergea după marfă la București, muncea permanent. Cred că Dumnezeu i-a dat putere, pentru că acum, după tot ce am trăit și eu, înțeleg că Dumnezeu te întărește și te ajută să mergi mai departe”, a spus ea.

Lecțiile moștenite de la mama sa

Artista a dezvăluit că multe dintre lucrurile pe care le face astăzi le-a învățat de la mama sa. Printre acestea se numără și obiceiurile gospodărești care au făcut parte din copilăria sa.

Claudia își amintește că o vedea adesea pregătind cozonaci, gogoși și alte bunătăți pentru familie și și-a dorit să învețe la rândul ei aceste lucruri.

Astăzi, vedeta spune că privește cu și mai multă admirație eforturile mamei sale și consideră că exemplul acesteia i-a oferit una dintre cele mai valoroase lecții despre curaj, sacrificiu și puterea de a merge mai departe indiferent de greutăți.

Claudia Pătrășcanu, o carieră muzicală de două decenii

Claudia Pătrășcanu este una dintre cele mai cunoscute artiste din România, cu o carieră de peste două decenii în muzică. Născută pe 6 octombrie 1978, la Constanța, aceasta a devenit cunoscută la sfârșitul anilor '90 ca membră a trupei Exotic, alături de Andreea Bănică și Julia Chelaru.

După destrămarea formației, și-a continuat parcursul artistic în trupa Sexxy, iar ulterior a ales o carieră solo. De-a lungul anilor, Claudia Pătrășcanu a lansat numeroase piese, a susținut concerte în țară și în străinătate și a rămas o prezență apreciată în showbizul românesc.

Pe lângă activitatea muzicală, artista este cunoscută și pentru rolul de mamă a doi băieți, despre care vorbește adesea cu emoție și mândrie. Ea este divorțată de fostul soț, Gabi Bădălău, însă cei doi continuă să aibă conflicte în instanță.

După divorț, instanța a hotărât ca minorii să locuiască alături de mama lor, la Constanța. Tatăl are un program de vizită care include weekendurile, vacanțele, sărbătorile legale și zilele de naștere. Pe 25 septembrie 2026, însă, Gabi Bădălău a deschis un nou dosar, având ca obiect „modificare măsuri privind copilul”.