Rugăciunea care i-a dat Claudiei Pătrășcanu putere în cele mai grele momente: „Timp de șapte ani am citit în fiecare seară”

Claudia Pătrășcanu a vorbit deschis despre puterea rugăciunii și despre credința care a ajutat-o să treacă peste cele mai dificile momente din viața sa. Artista a mărturisit că, timp de șapte ani, a citit aproape în fiecare seară același acatist, considerându-l un sprijin esențial în perioadele de cumpănă.

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Credința, loc de refugiu spiritual pentru artistă

În cadrul podcastului moderat de Jorge, artista a povestit că există perioade în care, în ciuda oboselii, aștepta miezul nopții pentru a citi acatistul Maicii Domnului grabnic ajutătoare. Chiar și atunci când simțea nevoia să se odihnească după o zi lungă petrecută alături de copiii săi, alegerea ei era să se roage. Deși cartea de rugăciuni este uzată de trecerea timpului, Claudia Pătrășcanu o poartă constant, fără excepție.

„Timp de șapte ani la rând am citit această rugăciune aproape în fiecare seară. Nu m-am dezlipit niciodată de ea. Au fost ani în care, la miezul nopții, nu închideam ochii până nu citeam acatistul, chiar dacă eram extrem de obosită. Din păcate, nu mai am coperta, s-a rupt atât de mult, la cât am citit-o și merge cu mine, oriunde. Chiar și dacă plec din țară. Nimic nu se face fără Dumnezeu, doar așa am reușit să trec peste toate”, a mărturisit ea.

Claudia Pătrășcanu a vorbit și despre legătura sa profundă cu credința, explicând că rugăciunea unei mame are o putere aparte.

Cântăreața spune că și-a încredințat mereu copiii în grija Maicii Domnului, mai ales în momentele în care nu îi avea aproape. Vedeta consideră că rugăciunea și încrederea în ajutorul divin au ajutat-o să depășească numeroase situații dificile.

„O rugăciune de mamă face întotdeauna minuni. Trebuie să te rogi zi și noapte. Atunci când copiii nu sunt lângă mine, simt că sunt în grija Maicii Domnului. Îi spun mereu: «Tu mi-ai dăruit acești copii, ai grijă de ei. Eu le ofer toată dragostea și tot timpul meu, dar ajută-i și tu»”, a transmis artista.

Gabi Bădălău și Claudia Pătrășcanu, în instanță

La câțiva ani de la divorț, omul de afaceri a deschis un alt proces împotriva fostei soții. De această dată, miza o reprezintă domiciliul celor doi băieți, pe care tatăl și-ar dori să îi aibă alături de el, în București.

Deși au divorțat în urmă cu mai mulți ani, Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău continuă să aibă neînțelegeri care ajung în instanță. De această dată, omul de afaceri a deschis un nou proces împotriva fostei soții, prin care solicită modificarea măsurilor stabilite în privința celor doi băieți pe care îi au împreună.

După divorț, instanța a hotărât ca minorii să locuiască alături de mama lor, la Constanța. Tatăl are un program de vizită care include weekendurile, vacanțele, sărbătorile legale și zilele de naștere. Pe 25 septembrie 2026, însă, Gabi Bădălău a deschis un nou dosar, având ca obiect „modificare măsuri privind copilul”.

Potrivit informațiilor publicate de Spynews, omul de afaceri își dorește ca băieții să se mute la el, în București. Demersul ar fi pornit după ce fiul cel mic i-ar fi spus că vrea să urmeze cursurile unei școli din Capitală. Claudia Pătrășcanu nu este de acord cu această schimbare, astfel că fostul soț a apelat la instanță.

Gabi Bădălău a solicitat printr-o ordonanță președințială ca fiul lor să locuiască în casa sa din București. Instanța urmează să analizeze cererea și să decidă dacă măsurile stabilite anterior vor fi modificate.