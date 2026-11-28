Jennifer Lopez are o nouă dorință profesională și nu s-a ferit să vorbească despre ea. Artista în vârstă de 57 de ani și-ar dori să apară în serialul „MobLand”, producția Paramount+ în care rolul principal este interpretat de Tom Hardy. Deși nu a primit până acum o propunere oficială pentru un rol, cântăreața a recunoscut că visează să facă parte din distribuția unor seriale pe care le urmărește cu plăcere.

Jennifer Lopez a dezvăluit că și-ar dori să joace alături de Tom Hardy. Foto: Profimedia

Mărturisirea a fost făcută în timpul unei apariții la postul de radio SiriusXM, unde Jennifer Lopez a vorbit și despre felul în care își petrece timpul liber. Vedeta a explicat că, dincolo de programul încărcat și de proiectele profesionale, îi place să se relaxeze acasă, în fața televizorului. Printre producțiile pe care le urmărește se numără „MobLand”, „The Gilded Age” și „Nobody Wants This”.

Jennifer Lopez vrea să apară în „MobLand”, serialul cu Tom Hardy

Întrebată dacă, în timp ce urmărește „MobLand”, simte nevoia să pună mâna pe telefon și să întrebe dacă există posibilitatea unei apariții speciale în serial, Jennifer Lopez a răspuns afirmativ. Artista a recunoscut că își imaginează adesea cum ar fi să joace în producțiile care îi plac.

„Da. Știți ceva? Da. Visez să fac parte din toate serialele pe care le iubesc”, a mărturisit Jennifer Lopez, potrivit Daily Mail.

Cântăreața a povestit că a fost, la un moment dat, foarte atrasă și de universul serialului „Peaky Blinders”, în care și-ar fi dorit să primească un rol. Din păcate, a descoperit producția prea târziu pentru a mai putea avea o asemenea oportunitate.

„Am fost obsedată de Peaky Blinders o perioadă și mi-am dorit să joc în Peaky Blinders. Dar era deja prea târziu, pentru că nu am văzut serialul decât la șase ani după ce se terminase”, a explicat vedeta.

Jennifer Lopez a vorbit și despre obiceiurile sale de relaxare, descriind o rutină simplă, departe de agitația evenimentelor și a aparițiilor publice. „Abia aștept să merg să mă schimb și să mă așez pe canapea”, a spus ea în timpul interviului.

Artista a explicat că îi place să îmbrace pijamale sau un hanorac foarte larg și să urmărească serialele preferate. „Îmi place să-mi pun pijamalele sau un hanorac mare și să mă uit la MobLand, The Gilded Age sau Nobody Wants This. Sunt mereu la curent cu serialele. Asta îmi place să fac. Am o viață destul de liniștită”, a mai declarat Jennifer Lopez.

Ce se știe despre noul sezon „MobLand” și viața personală a artistei

Interesul lui Jennifer Lopez pentru producția în care joacă Tom Hardy vine într-un moment în care serialul se pregătește să continue cu un nou sezon. În septembrie, a fost confirmată revenirea „MobLand” pentru sezonul al treilea, iar filmările au început pe 20 noiembrie.

Tom Hardy, care interpretează personajul Harry Da Souza, se va întoarce în distribuție. De asemenea, Pierce Brosnan, în rolul lui Conrad Harrigan, și Helen Mirren, care o interpretează pe Maeve Harrigan, sunt confirmați pentru continuarea poveștii. Premiera celui de-al treilea sezon este așteptată, fără să existe însă o dată oficială anunțată, spre finalul anului 2027.

În paralel cu discuțiile despre proiectele pe care și-ar dori să le încerce, Jennifer Lopez a vorbit și despre felul în care privește succesul de care se bucură. Deși a vândut peste 80 de milioane de discuri la nivel mondial și are o avere estimată în articol la 100 de milioane de lire sterline, artista spune că nu și-a pierdut legătura cu locurile în care a crescut.

„Nu mă obișnuiesc niciodată cu asta. Nu mă simt diferită față de persoana care a crescut în New York, în Bronx”, a mărturisit vedeta. Ea a adăugat că se consideră norocoasă pentru oportunitățile pe care le-a primit și pentru faptul că poate face în continuare ceea ce iubește.

Jennifer Lopez a vorbit și despre copiii săi, gemenii Max și Emme, în vârstă de 18 ani, pe care îi are din căsnicia cu Marc Anthony. Cei doi au plecat de acasă pentru a merge la facultate, iar artista a recunoscut că despărțirea de ei este un moment încărcat emoțional.

„Tocmai au plecat. Nici măcar nu pot vorbi despre asta fără să-mi dea lacrimile”, a spus Jennifer Lopez.