JLo a decis să vorbească deschis despre cele mai dificile perioade din viața sa. După patru divorțuri, mai crede oare în iubire?

Foto: Instagram

Invitată în podcastul „Friends Keep Secrets”, vedeta a recunoscut că ultima ei căsnicie, cea cu actorul Ben Affleck, a fost extrem de dificilă, pe toate planurile. „A fost atât de dezamăgitor!”, a mărturisit Jennifer Lopez, referindu-se la experiența trăită alături de fostul soț.

Întrebată dacă mai crede în iubire și dacă și-ar dori să se îndrăgostească din nou, Jennifer Lopez a răspuns că da, însă perspectiva sa asupra relațiilor s-a schimbat. „Îmi doresc, dar acum este diferit”, a spus diva latinp, explicând că, în trecut, avea tendința de a trece dintr-o relație în alta, sperând de fiecare dată că a găsit iubirea pe viață. Însă n-a fost deloc așa…

„Eram un fel de monogamă în serie, încercând să găsesc acel ceva... sperând că de data aceea va fi pentru totdeauna”, a explicat vedeta.

„A fost rău. A fost groaznic. Am fost trădată!”

Jennifer Lopez nu s-a ferit să vorbească nici despre momentele în care s-a simțit dezamăgită și rănită de oamenii în care a avut încredere. JLo a recunoscut că a oferit mult în relațiile sale și că, uneori, a primit în schimb suferință și dezamăgire.

„Nu este ca și cum oamenii nu mi-ar fi făcut lucruri urâte. Ba da, mi-au făcut. A fost rău. A fost groaznic. A fost o trădare la atât de multe niveluri ale inimii și sufletului, pe care le oferi cuiva și ai încredere că va avea grijă de ele, iar apoi acea persoană te dezamăgește cumplit”, a declarat Jennifer Lopez.

Foto: Instagram Jennifer Lopez

Vedeta a povestit că uneori a continuat să spere până în ultimul moment că lucrurile se vor îndrepta, însă realitatea a fost dureroasă. „Crezi că acea persoană va fi acolo pentru tine chiar și în ultimul moment, dar nu este. Iar tu trebuie să accepți și să trăiești cu asta”, a mai spus artista.

Mărturisirile ei au devenit și mai emoționante atunci când a descris efectele despărțirii asupra stării sale psihice. „Da, te înfurii, devii trist, ești devastat, simți că vrei să mori, nu te poți ridica din pat... Am trecut prin toate aceste stări”, a recunoscut ea.