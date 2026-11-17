Hollywoodul a fost din nou scena unei petreceri care a șocat multă lume! Leonardo DiCaprio și-ar fi sărbătorit cea de-a 52-a aniversare în stil mare, cu o mulțime de vedete de primă mână, dar și cu un autocar plin de tinere superbe, îmbrăcate provocator, care au atras toate privirile!

Foto: Profimedia

Evenimentul exclusivist a avut loc sâmbătă seara, într-o reședință privată din Los Angeles, unde distracția s-a desfășurat departe de ochii publicului. Printre invitații aleși pe sprânceană s-au numărat Tobey Maguire, Jonah Hill, Casey Affleck, Edward Norton, Adrien Brody, Al Pacino, Orlando Bloom, Cara Delevingne și fostul premier canadian Justin Trudeau.

Însă adevărata surpriză a serii nu a fost lista impresionantă de celebrități, ci apariția unui autocar alb din care au coborât zeci de tinere atrăgătoare, îmbrăcate în ținute extrem de îndrăznețe! Fetele au intrat la petrecere și s-au alăturat invitaților, transformând aniversarea actorului într-un subiect fierbinte de discuție.

50 Cent a aruncat bomba: „Leo, ce petrecere!”

Rapperul 50 Cent nu a ratat ocazia de a face haz de eveniment. Acesta a publicat pe Instagram un colaj cu mai multe vedete prezente la aniversare și a transmis un mesaj ironic: „Nu ai fost invitat la petrecere, la naiba! Ce înseamnă asta? Petrecerea lui Leo a fost o nebunie!”

Mesajul artistului a alimentat și mai mult curiozitatea fanilor, mai ales că imaginile și relatările despre grupul de tinere sosite cu autocarul au făcut rapid înconjurul internetului.

Nu este pentru prima dată când Leonardo DiCaprio ajunge în atenția publicului din cauza preferințelor sale amoroase și a companiei feminine din jurul său. Actorul a fost ironizat în repetate rânduri pentru relațiile cu femei mult mai tinere, iar în trecut au circulat numeroase comentarii despre presupusa sa limită de vârstă de 25 de ani în alegerea partenerelor.

Clubul 25 al lui Leo

În prezent, starul este asociat cu modelul italian Vittoria Ceretti, în vârstă de 28 de ani, cu care a fost văzut începând din 2023. De-a lungul timpului, DiCaprio a fost fotografiat și în compania modelelor Victoria Lamas și Eden Polani, ultima având doar 19 ani la momentul apariției imaginilor care au stârnit controverse. Atunci, surse apropiate actorului au negat că între cei doi a existat ceva romantic, precizând că participaseră la același eveniment muzical, alături de alte persoane.

Cert este că aniversarea de 52 de ani a lui Leonardo DiCaprio a avut toate ingredientele unui eveniment hollywoodian de senzație: staruri de top, invitați exclusiviști, tinere spectaculoase și dezvăluiri care au pus internetul pe jar. Iar întrebarea care stă acum pe buzele tuturor este una singură: ce s-a întâmplat, de fapt, în spatele ușilor închise?