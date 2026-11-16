 Johnny Depp, viață de lux, departe de Hollywood. Actorul a renunțat la agitație: „Asta e singura libertate adevărată”
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Johnny Depp, viață de lux, departe de Hollywood. Actorul a renunțat la agitație: „Asta e singura libertate adevărată”

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Johnny Depp și-a găsit refugiul, departe de agitația marilor orașe din Statele Unite. Celebrul actor și-a găsit liniștea totală pe insula sa din Bahamas. Cum își petrece timpul în vila sa de lux.

Johnny Depp.
Johnny Depp. Foto: Instagram

Actorul a dezvăluit faptul că locuiește în cea mai mare parte a timpului în Bahamas, acolo unde și-a cumpărat propria insulă în 2004. În cadrul unui interviu acordat publicației Wall Street Journal, Johnny Depp a vorbit despre dorința sa de a avea cât mai multă intimitate, scrie pagesix.com.

Johnny Depp s-a refugiat pe insula sa din Bahamas

Johnny Depp a vorbit despre nevoia sa de discreție, de care nu poate avea parte în Statele Unite. Acesta locuiește în mare parte pe insula sa, unde și-a găsit liniștea. De asemenea, și-a făcut acolo și un studio de pictură.

„Astăzi, locuiesc cea mai mare parte a timpului în Bahamas. Acolo am găsit pace și liniște deplină. Nimeni nu se uită fix la mine cu camera. Mi-am cumpărat casa din lemn din anii 1940 în 2004 și am adăugat o iurtă și un studio de pictură. Arta continuă să fie un sanctuar care îmi permite să procesez lumea din jurul meu”, a declarat Depp pentru publicația mențioantă.

În 2009, el a declarat pentru Vanity Fair că „evadarea înseamnă supraviețuire” pentru el și că, după ce a jucat un rol dificil, mintea lui era „distrusă”. De asemenea, acela este locul în care se poate desprinde de cotidian și de presiunea publică.

„Nu cred că am mai văzut vreodată un loc atât de pur și frumos. Poți simți cum îți scade pulsul cu aproximativ 20 de bătăi. E libertate instantanee. Și acea bestie rară - simplitatea - poate fi obținută. Și o mică fărâmă de anonimat”, a mai declarat actorul.

Pasiune pentru artă, lectură și muzică

Puțină lume știe și cum își petrece Johnny Depp timpul. Actorul a declarat pentru SCMP Style în 2023, că locul său este în Bahamas, deoarece acolo nimeni nu îl poate vedea. De asemenea, el face mai multe activități, de la cititi și meditație, până la pictură.

„Trebuie să ai un refugiu, un loc sigur unde să scapi de atenția și interesul celorlalți, un loc unde poți pur și simplu să stai pe o plajă, să citești, să pictezi, să meditezi sau orice altceva, asta înseamnă libertate pentru mine. Asta e singura libertate adevărată”, a mai afirmat vedeta de la Hollywood.

Depp se ocupă și de muzică în tot acest timp. „Îmi place să iau vreo patru sau cinci cărți și să mă trântesc pe canapea și să citesc. Sau cânt la chitară în studioul meu de muzică”.

Cum a ajuns Johhny Depp la Hollywood

În anii '80, Depp era într-o trupă. Muzica a fost cea care l-a adus inițial la Los Angeles în 1983, nu actoria. „La scurt timp după aceea, l-am întâlnit pe actorul Nicolas Cage la casa unui prieten. Nic a venit să-mi vadă trupa de mai multe ori și am devenit prieteni. Șase luni mai târziu, mi-a sugerat să încerc să acționez. Eram dispus la orice m-ar ajuta să-mi plătesc facturile”, a mai mărturisit el.

Depp a devenit un nume cunoscut datorită unor filme precum „Edward Scissorhands” și „What’s Eating Gilbert Grape”. După o pauză îndelungată, Johnny Depp revine pe marile ecrane în primul său film major la Hollywood după opt ani. Actorul joacă rolul principal în lungmetrajul „Ebenezer”.

Vorbind despre viața sa personală, Johhny Depp are doi copii cu fosta sa parteneră, cântăreața și actrița Vanessa Paradis, pe Lily-Rose Depp, de 27 de ani, și pe Jack Depp, în vârstă de 24 de ani.

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