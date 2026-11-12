 Fosta bombă sexy Jenny McCarthy a ajuns să trăiască într-un cort! „Nu mai aveam nici haine!”
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Fosta bombă sexy Jenny McCarthy a ajuns să trăiască într-un cort! „Nu mai aveam nici haine!”

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Considerată cândva una dintre cele mai sexy apariții de la Hollywood, Jenny McCarthy trece printr-o perioadă extrem de dificilă. Ce s-a întâmplat cu celebra blondină?

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Foto: Profimedia

În decembrie 2025, Jenny McCarthy a vorbit public despre diagnosticul care i-a dat lumea peste cap. În cadrul podcastului „The Jenny McCarthy Wahlberg Show”, actrița a povestit că a ajuns în situația de a-și arunca absolut toate hainele pe care le avea. Decizia nu a fost deloc ușoară, mai ales că printre lucrurile abandonate se aflau ținute purtate la evenimente importante, apariții pe covorul roșu și piese adunate de-a lungul a trei decenii.

Vedeta de 53 de ani a dezvăluit că lupta cu o intoxicație provocată de mucegai i-a schimbat radical viața, obligând-o să renunțe inclusiv la toate hainele din garderobă. Soțul ei, Donnie Wahlberg, a fost nevoit să accepte și el măsuri drastice pentru a-și proteja sănătatea.

„Am ajuns să arunc totul. Literalmente, aceasta este prima ținută pe care mi-am cumpărat-o aseară, pentru că nu mai aveam nici haine. Am purtat haine comandate de pe TikTok Shop”, a mărturisit vedeta.

Actrița nu a vrut să riște ca obiectele contaminate să le afecteze din nou sănătatea. „A trebuit să încerc să-mi conving soțul că și hainele lui trebuiau să dispară”, a explicat ea.

Pentru Jenny, pierderea garderobei a însemnat și despărțirea de o mulțime de amintiri. Cu toate acestea, starea de sănătate a ajuns să fie mai importantă decât orice obiect vestimentar. 

„Coșmarul a început cu o durere de dinți...”, a început să povestească vedeta. Problemele de sănătate ale actriței ar fi început încă din 2024, când aceasta a dezvoltat o durere puternică de dinți, care nu a cedat nici după administrarea calmantelor și nici în urma unor intervenții stomatologice.

Ulterior, Jenny a ajuns la concluzia că problemele ar putea avea legătură cu mucegaiul din încăperea în care se machia. 

„Am ajuns să locuim într-un cort, deși aveam specialiști care ne curățau casa...”, a adăugat blodina. Situația a fost atât de gravă încât Jenny și Donnie au luat măsuri extreme. Într-un episod anterior al podcastului, vedeta a povestit că, la un moment dat, cei doi au ajuns să locuiască într-un cort, în ciuda faptului că plătiseră specialiști pentru a elimina mucegaiul din locuința lor.

Din dorința de a nu-și pune sănătatea în pericol, au decis să renunțe inclusiv la mobilierul din casă și să lase în urmă numeroase bunuri personale. Actrița spune acum că starea ei s-a îmbunătățit considerabil față de lunile precedente. „Mă simt mult mai bine decât mă simțeam înainte”, a mărturisit ea.

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