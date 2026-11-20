Jennifer Lopez (57 de ani) a ales o ținută spectaculoasă la premiera filmului-concert „The JLO Show: Live in Las Vegas”, organizată la studiourile Paramount din Los Angeles.

Jennifer Lopez a purtat o rochie Dolce & Gabbana Foto: 2026 Getty Images

Artista, care deține o avere de 400 de milioane de dolari, a purtat o rochie transparentă din dantelă, semnată de casa de modă Dolce & Gabbana, cu decolteu adânc și fustă lungă cu volane. Peste aceasta, a îmbrăcat un palton extravagant, decorat cu broderii florale colorate, guler de blană și franjuri. Lopez și-a completat apariția cu bijuterii cu diamante galbene, cercei lungi, inele strălucitoare și o agrafă florală prinsă în coc.

Secretul siluetei lui J.LO

Dincolo de aparițiile sale spectaculoase, artista a vorbit și despre eforturile pe care le face pentru a-și menține silueta. Invitată în podcastul „Friends Keep Secrets”, realizat de Benny Blanco, Jennifer a povestit că și-a schimbat rutina de sport și alimentația în urmă cu aproape zece ani, în timpul filmărilor pentru „Hustlers”.

A introdus antrenamentele regulate cu greutăți mari și a renunțat la orez, fasole, pâine, unt, carne de porc și prăjeli, înlocuindu-le în principal cu pește.

„Înainte mâncam orice îmi doream. Apoi, pe măsură ce am înaintat în vârstă, mi-am dat seama că trebuie să schimb acest lucru (...) . Încă îmi plac toate acele alimente, dar acum mi-am schimbat alimentația pentru că vreau să mă mențin în formă. Mă face să mă simt bine. Nu o fac pentru altcineva, ci pentru că mă simt excelent atunci când am mai multă grijă de mine”, a povestit artista.

Totuși, nu a eliminat complet deserturile. Jennifer a mărturisit că adoră fursecurile cu ciocolată și chiar și-a creat propria rețetă, pe care o a numit-o „J-Dough”.

„Fac sport, ridic greutăți. Cred că am început acum aproximativ zece ani, poate acum opt-zece ani. Asta chiar a schimbat lucrurile pentru mine. Dezvoltarea musculaturii mi-a oferit mai multă forță", a mai spus ea.