Jennifer Lopez se află în pragul unei căderi nervoase? Prietenii ei se tem de ce e mai rău!

JLo nu încetinește deloc ritmul, chiar dacă traversează una dintre cele mai intense perioade din viața ei. Iar prietenii ei simt că au un trist déjà vu…

Foto: @PHOTOGRAPHER_REGINA_VORONINA / Regina Voronina

Vedeta de 57 de ani își împarte timpul între muzică, filme, afaceri de tot felul, colaborări cu branduri de lux și pregătirile pentru un nou turneu internațional. Însă apropiații ei se tem că programul încărcat ar putea duce la epuizare. N-ar fi prima dată…

2026 e unul dintre cei mai aglomerați ani din cariera lui Jennifer Lopez. Pe lângă pregătirile pentru turneul de anul viitor, vedeta e ocupată să promoveze două producții importante: „The JLo Show”, inspirat de concertele ei din Las Vegas, și thrillerul „The Last Mrs. Parrish”.

Potrivit unor surse apropiate ei, munca a devenit și o modalitate de-a face față schimbărilor din viața personală. După divorțul de Ben Affleck, Jennifer e singură, lucru care va deveni și mai greu de îndurat după ce gemenii ei vor pleca la facultate. Cu alte cuvinte, se „îngoapă” în muncă pentru a uita de sentimentele care o încearcă la nivel personal.

„Muncește enorm pentru că vrea să rămână ocupată, dar există îngrijorarea că ar putea ajunge la burnout”, a declarat un apropiat. Și temerile prietenilor nu sunt întâmplătoare. Jennifer Lopez a vorbit în trecut despre un episod complicat, petrecut în 2002, în timpul filmărilor pentru „Enough”. Atunci, lipsa somnului și volumul uriaș de muncă au dus la o cădere nervoasă în toată regula.

Vedeta a povestit că, la un moment dat, a rămas pur și simplu blocată în rulota de filmare, în imposibilitatea de-a face ceva. „Nu voiam să mă mișc, nu voiam să vorbesc, nu voiam să fac nimic”, și-a amintit ea. Experiența a făcut-o să conștientizeze cât de mare poate fi prețul succesului atunci când odihna lipsește.

Iar acum ritmul epuizant a apărut din nou în viața ei. Jennifer Lopez urmează să fie imaginea unei noi campanii Dolce & Gabbana, într-un contract estimat la peste 20 de milioane de dolari. Însă diva latino visează la ceva mult mai mult.

Cu o avere estimată la aproximativ 400 de milioane de dolari, cântăreața și actrița nu-și ascunde ambiția de a intra, într-o bună zi, în clubul miliardarilor.

Rămâne, însă, întrebarea: poate ea să susțină la nesfârșit un program de lucru de 14 ore pe zi? Pentru că, data trecută, căderea nervoasă a apărut după aproape 100 de zile lucrate în continuu...

foto - Profimedia