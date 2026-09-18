 Noi dezvăluiri despre Mădălina Apostol. Ce spune o apropiată despre tatăl fiicei sale. „Era un pic însurat”
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Noi dezvăluiri despre Mădălina Apostol. Ce spune o apropiată despre tatăl fiicei sale. „Era un pic însurat”

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După moartea Mădălinei Apostol, în spațiul public s-a discutat intens despre relația pe care aceasta o avea cu Nick Rădoi și despre responsabilitățile care ar fi putut reveni celor din jurul ei. O apropiată a Mădălinei aduce însă în atenție un alt episod din viața acesteia, legat de tatăl fiicei sale. 

Mădălina Apostol
Mădălina Apostol Foto: Social media

Femeia consideră că atenția nu ar trebui concentrată exclusiv asupra lui Nick Rădoi și vorbește despre mai multe aspecte care ar fi făcut parte din viața Mădălinei. În același timp, ea precizează că nu îl consideră lipsit de vină pe Nick Rădoi.

„Nick Rădoi și-a asumat și eu m-am luat de el și cred în continuare că are o vină. Doar Dumnezeu va ști ce vină are cu adevărat”, a spus Alexandra Bădescu pe Tik Tok.

Declarațiile sale mută atenția către relația Mădălinei cu tatăl uneia dintre fiicele sale și către felul în care acesta s-ar fi implicat în viața copilului.

Ce susține Alexandra Bădescu despre tatăl copilului

Alexandra Bădescu afirmă că despre tatăl fiicei Mădălinei s-ar fi vorbit mult mai puțin. Ea susține că bărbatul ar fi lipsit din primii ani ai vieții copilului, perioadă în care Mădălina s-ar fi ocupat de creșterea fiicei sale.

Un alt subiect abordat în declarațiile făcute pe pagina personală de TikTok este recunoașterea oficială a copilului. Femeia susține că, la început, Mădălina nu ar fi fost de acord ca tatăl să recunoască fetița, iar ulterior situația s-ar fi modificat.

„Care tată, în primii ani, a renegat fata. Știa că e fata lui, dar n-a vrut să recunoască, că era un pic însurat.”, au fost declarațiile Alexandrei Bădescu.

Afirmațiile sale se referă astfel la o perioadă din copilăria fetei și la relația pe care tatăl ar fi avut-o cu aceasta.

Apropiata Mădălinei a vorbit și despre prima zi de priveghi. Ea susține că tatăl fetiței ar fi venit însoțit de o tânără. Povestind despre acel moment, femeia a avut o reacție dură și a mărturisit că, dacă s-ar fi aflat acolo, ar fi reacționat impulsiv.

Mesajul transmis despre copiii Mădălinei

Dincolo de discuțiile despre relațiile Mădălinei și de acuzațiile lansate după moartea acesteia, Alexandra Bădescu pune accentul pe legătura pe care femeia ar fi avut-o cu copiii săi.

Ea susține că fiica despre care vorbește era extrem de importantă pentru Mădălina și că aceasta ar fi crescut-o cu multă dragoste, la fel ca pe ceilalți copii ai săi.

„E foarte trist și nu-și dă seama că micuța aia senzațională pe care mama ei nu doar că a iubit-o, a divinizat-o”, a mai spus femeia.

Declarațiile fac referire la relația dintre mamă și fiică și la locul pe care copilul l-ar fi ocupat în viața Mădălinei.

Apropiata acesteia a vorbit și despre perioada de după moartea femeii și despre modul în care dispariția ei i-ar fi apropiat din nou pe oamenii care au cunoscut-o.

Moartea Mădălinei i-ar fi apropiat din nou pe cei care au cunoscut-o

Potrivit declarațiilor Alexandrei Bădescu, dispariția Mădălinei a avut și efectul de a-i reuni pe unii dintre oamenii care se îndepărtaseră de-a lungul timpului.

Femeia spune că, indiferent de conflictele existente sau de distanța care se poate instala între prieteni, uneori este suficient un simplu mesaj pentru ca oamenii să reia legătura.

Pentru ea, Mădălina a reușit să-i aducă din nou aproape pe cei care au făcut parte din viața sa, chiar și după plecarea ei.

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