Domenico Perri, împăcare neașteptată cu fosta parteneră după jaful de 2 milioane de euro

O apariție neașteptată a readus în atenție povestea dintre Domenico Perri și Simona Perri. La câteva luni după ce femeia și tatăl ei au fost implicați în dosarul privind furtul unor bunuri din locuința milionarului, Simona a publicat o fotografie în care apare din nou alături de acesta.

Foto: Facebook

Imaginea a fost realizată în mașina lui Domenico Perri. Milionarul se afla la volan, în timp ce Simona era pe scaunul din dreapta. Prin această postare, femeia a lăsat să se înțeleagă că cei doi au reluat legătura.

Apariția este cu atât mai surprinzătoare cu cât între cei doi au existat probleme serioase în ultimele luni. Simona Perri este mama copiilor lui Domenico Perri, iar numele ei a apărut în ancheta referitoare la dispariția unor bunuri din vila acestuia din Corbeanca.

Nu sunt prezentate însă declarații directe ale celor doi privind împăcarea și nici motivele exacte pentru care au decis să se apropie din nou.

Foto: Instagram

Prejudiciul reclamat s-a ridicat la 2 milioane de euro

În luna mai, Domenico Perri a sesizat autoritățile prin intermediul numărului de urgență 112, după ce a constatat că în locuința sa din Corbeanca ar fi pătruns persoane prin efracție și că mai multe bunuri dispăruseră.

Potrivit informațiilor prezentate în sursă, lista obiectelor reclamate ca fiind furate a fost una foarte lungă. Printre acestea s-ar fi aflat ceasuri și bijuterii din aur și platină, haine și accesorii de la branduri exclusiviste, obiecte decorative și piese de mobilier, electrocasnice, dar și sume importante de bani.

Valoarea totală a prejudiciului reclamat s-a ridicat la aproximativ două milioane de euro.

În urma perchezițiilor, autoritățile ar fi reușit să recupereze o parte dintre bunurile menționate în dosar. Valoarea acestora a fost estimată la aproximativ un milion de euro, ceea ce ar reprezenta jumătate din prejudiciul reclamat.

În dosar, Simona Perri a fost reținută și ulterior plasată sub control judiciar, în timp ce tatăl acesteia a fost arestat preventiv.

Cum ar fi fost pregătit jaful din vila din Corbeanca

Potrivit informațiilor prezentate în anchetă, presupusele fapte s-ar fi desfășurat pe parcursul mai multor luni, între februarie și aprilie 2026.

Simona Perri și tatăl ei ar fi ajuns în repetate rânduri la imobilul din Corbeanca. Pentru a intra, ar fi folosit inclusiv o cheie autentică pe care ar fi obținut-o anterior, dar și forțarea unor uși de acces.

Anchetatorii susțin că, înainte de pătrunderea în locuință, sistemele de alarmă și camerele de supraveghere ar fi fost dezactivate și distruse. Potrivit informațiilor din sursă, scopul ar fi fost eliminarea urmelor care puteau ajuta la identificarea celor care intrau în imobil.

În același context, cei doi ar fi pătruns și în două mașini care îi aparțineau lui Domenico Perri. De acolo ar fi fost luate alte bunuri și aproximativ 5.000 de euro.

Pe 22 aprilie 2026, pe numele designerului a fost emis un ordin de protecție provizoriu, valabil timp de cinci zile. Acesta prevedea păstrarea unei distanțe de cel puțin 100 de metri față de Simona Perri și față de locuința acesteia din Tunari.

Documentele menționate în material arată că femeia nu ar fi solicitat montarea unui dispozitiv electronic de supraveghere și nici nu ar fi depus o plângere penală. Ulterior, ordinul de protecție ar fi fost retras, iar Domenico Perri ar fi plecat în Italia.

După plecarea lui, Simona Perri și tatăl ei s-ar fi întors la vila din Corbeanca. Potrivit anchetei, aceștia ar fi încărcat într-o dubă mai multe bunuri din locuință, iar la plecare yalele imobilului ar fi fost schimbate din nou.

Când Domenico Perri s-ar fi întors în România, acesta ar fi descoperit că vila fusese golită de numeroase obiecte de valoare. Ulterior, anchetatorii au stabilit un prejudiciu reclamat de aproximativ două milioane de euro.