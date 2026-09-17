Carmen Rădulescu, mândră de fiul ei pilot: „Este o minune de copil”

Carmen Rădulescu este o mamă mândră de fiul ei, Sorin, despre care vorbește cu multă căldură. Artista spune că acesta este un om bun, apropiat de familie și implicat în viața celor dragi. Sorin a ales să urmeze aceeași profesie ca tatăl său și a devenit pilot, o meserie pe care mama lui o consideră extraordinară, chiar dacă presupune și riscuri.

Carmen Rădulescu Foto: Arhivă

Cântăreața spune că nu a trăit cu teamă în ceea ce privește profesia fiului său. Pentru ea, faptul că îl știe stăpân pe situație îi oferă încredere.

„Am o minunăție de copil și nu că este al meu, dar este o minune de copil. Este bun, este mămos și este tot ce vrei. Își iubește soția și copilul enorm. Și pentru acest lucru îi mulțumesc încă o dată lui Dumnezeu”, a mărturisit Carmen Rădulescu.

Sorin este și tatăl unui băiețel, Vladimir. Nepotul artistei este atras de muzică și îi place să bată la tobe, asemenea tatălui său.

Vladimir este atras de muzică

Carmen Rădulescu a vorbit și despre nepotul său și despre direcția în care ar putea merge acesta mai târziu. Vladimir este pasionat de tobe, însă artista spune că nu își dorește ca băiatul să îi urmeze neapărat cariera artistică.

În schimb, își amintește că fiul ei a avut propriul său drum și a ales să devină aviator, asemenea tatălui.

„Îi place să bată la tobe, cum îi place și tatălui său. Dar eu nu-mi doresc ca el să-mi urmeze în meserie. Mi-aș dori să facă o meserie precum cea a fiului meu, care a zis că vrea să se facă aviator, ca tatăl lui”, a spus artista.

Întrebată dacă profesia lui Sorin o face să se teamă pentru el, Carmen Rădulescu a recunoscut că este vorba despre o meserie care presupune riscuri.

„Da. O meserie extraordinară și riscantă”, a spus ea.

Cu toate acestea, artista nu spune că trăiește cu teamă atunci când fiul său zboară.

„Nu. Pentru că știu că este stăpân pe el”, a explicat Carmen Rădulescu.

Cum a ajuns artista în cabina pilotului

La un moment dat, Carmen Rădulescu a avut ocazia să zboare chiar în avionul în care fiul său se afla la manșă. Călătoria avea ca destinație Köln, iar artista a aflat la plecare că Sorin era pilotul aeronavei.

Reacția lui a fost una de surprindere atunci când și-a văzut mama în avion.

„El a avut emoții. Când, la plecare, s-a anunțat în avion cine este pilotul, m-am dus direct la el. Și a reacționat: «Mama! Nu se poate»”, a povestit artista pentru viva.ro.

Colegul lui Sorin i-a spus acestuia să o invite pe Carmen în cabină, iar ea a rămas acolo pe durata zborului. Artista își amintește cu plăcere de acele momente și spune că atmosfera a fost una relaxată.

„Zburam la Köln. Colegul lui i-a spus să mă invite înăuntru. Și am stat cu ei în cabină până ce am ajuns la Köln. Am mâncat, am băut o cafeluță, de parcă eram pe un bar plutitor. A fost un zbor superb și nu am să îl uit niciodată”, a declarat Carmen Rădulescu.

Povestea părinților care au crescut-o

Dincolo de relația cu fiul său, Carmen Rădulescu a vorbit și despre oamenii care au avut un rol esențial în copilăria și formarea sa. Artista a fost adoptată când era bebeluș și a fost crescută de o familie pe care o descrie cu multă recunoștință.

Părinții adoptivi ai artistei nu mai sunt în viață. Mama ei a murit în 2011, iar tatăl în 1998. Carmen spune că au fost doi oameni extraordinari pentru ea și că și-ar dori ca, dacă ar avea posibilitatea să se nască din nou, să îi aibă tot pe ei drept părinți.

„Mama a plecat în 2011, iar tata în 1998. Au fost doi oameni extraordinari pentru mine și am să îl rog pe Dumnezeu, dacă ar fi să mă mai nasc vreodată, să mi-i dea tot pe ei drept părinți”, a spus artista.

Carmen mărturisește că nu i-a visat și că regretă acest lucru, însă spune că legătura cu ei continuă prin amintirile pe care le păstrează.

„Dar eu vorbesc cu ei în fiecare zi. Sau, dacă nu vorbesc cu ei, atunci îi pomenesc des și spun așa: «Asta o știu de la tăticul» sau «Asta o știu de la mămica». Cu alte cuvinte, chiar dacă ei, fizic, nu mai sunt printre noi, tot sunt lângă mine într-un fel anume.”