Dana Săvuică, mărturisiri emoționante despre fiica sa. Cum arată relația lor la un an de la nunta lui Julie: „Fiecare are libertatea de a-și urmări visul”

Dana Săvuică face mărturisiri pline de emoție despre fiica sa, Julie. La un an de la nunta acesteia, vedeta vorbește deschis despre schimbările din familie, principiile care le leagă și perspectiva noului rol din viața sa.

Dana Săvuică face mărturisiri despre fiica sa Foto: instagram

Plină de vitalitate și mereu atrasă de noi provocări, Dana Săvuică trăiește o etapă de maturitate și împlinire. La 56 de ani, vedeta îmbină călătoriile și proiectele profesionale cu o viață de familie armonioasă. Într-un dialog sincer, aceasta a oferit detalii rare despre Julie, fiica ei care a ales conștient să stea departe de lumina reflectoarelor și să își construiască o carieră de succes în mediul corporatist.

Libertate totală și valori solide: secretele unei legături indestructibile

Relația dintre Dana Săvuică și Julie s-a bazat întotdeauna pe respect reciproc și libertate de alegere, fără ca vedeta să încerce vreodată să-și impună propriile dorințe asupra traseului profesional sau personal al fiicei sale.

„Relația noastră este una de susținere, iubire necondiționată, încredere absolută și respect reciproc. Nu am împins ideile sau dorințele mele pentru viitorul ei. Ea și l-a clădit singură, cu sprijinul părinților și al bunicilor. Așa e în familia noastră. Fiecare are libertatea de a-și urmări visul, doar să acorde atenție și să nu compromită fundamentul valoric cu care a fost crescut”, a mărturisit vedeta într-un interviu acordat publicației Viva.ro.

În loc să cadă în capcana nostalgiei sufocante sau a sentimentului de abandon resimțit adesea de părinți, Dana Săvuică pune accentul pe firescul vieții.

„Fiecare mamă este mândră când copilul ei prinde aripi, iar Julie nu m-a dezamăgit nicio clipă. Sunt foarte fericită pentru ea și acest moment este unul firesc, unul încărcat de emoție bineînțeles, dar firesc. Indiferent că e la casa ei, cum se spune în termeni populari”.

Căsătoria lui Julie și perspectiva de a deveni bunică

Întrebată despre etichetele de soacră mică sau de viitoare bunică, Dana Săvuică a precizat că preferă să ia viața pas cu pas, fără planuri rigide sau titulaturi formale.

„Viața trebuie luată pas cu pas. Nu fac planuri și nici nu sunt adepta etichetelor. Eu sunt Dana, mama lui Julie. Soacră mică, bunică, asta e irelevant. Când fata mea are nevoie de mine, voi fi lângă ea în rol de mamă”, a conchis aceasta.

Dana Săvuică ținută de invidiat

Dana Săvuică a trecut printr-o schimbare vizibilă în ultima perioadă, după ce a reușit să slăbească aproximativ 12 kilograme. Fosta prezentatoare le-a povestit urmăritorilor săi despre transformarea sa și despre stilul de viață pe care l-a adoptat pentru a ajunge la rezultatele dorite.

Vedeta spune că schimbarea se vede acum și în garderoba sa, fiind nevoită să își înlocuiască o mare parte dintre haine. Dana Săvuică a dezvăluit că a apelat la postul intermitent, alături de o alimentație potrivită, și susține că această combinație a ajutat-o să slăbească și să se simtă mai bine.