 Cine cântă în casele fraților Dolănescu, găina sau cocoșul? „Ne înțelegem aproape perfect”. Ce meserii au soțiile lor
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Cine cântă în casele fraților Dolănescu, găina sau cocoșul? „Ne înțelegem aproape perfect”. Ce meserii au soțiile lor

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Ionuț și Dragoș Dolănescu, fiii regretatului solist de muzică populară Ion Dolănescu, au avut noroc în căsnicii. Cine e însă jupânul în familiile lor? În timp ce Doinița Dolănescu susține că soțul Ionuț este șeful, Dragoș Dolănescu ne-a oferit, exclusiv pentru Click!, un răspuns plin de umor. Iată și ce meserii au frumoasele lor soții. 

Frații Ionuț și Dragoș Dolănescu au noroc în căsnicii
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Frații Ionuț și Dragoș Dolănescu au noroc în căsnicii Foto: foto: arhiva personala

Ionuț și Doinița Dolănescu se iubesc de 21 de ani

Artiștii Ionuț și Doinița Dolănescu s-au cunoscut în 2005, la Chişinău, în cadrul unui eveniment de muzică populară. La acea vreme, ea făcea parte din celebra orchestră Lăutarii, condusă de maestrul Nicolae Botgros. Ionuț i-a remarcat, deopotrivă, și talentul și frumusețea. Au trei copii frumoși, doi dintre ei îmbrățișând pasiunea pentru muzică a părinților. Iată ce spune Ionuț Dolănescu despre Doinița, care, de dragul lui, s-a mutat la București, locuind în prezent în vila din strada Caimatei, moștenită de la Ion Dolănescu:

„Ne înţelegem aproape perfect, nu există familii perfecte. Ne înţelegem foarte bine, este o fiinţă deosebită, foarte sensibilă, ştie să fie artistă pe scenă, frumoasă, de-o calmitate extraordinară şi foarte înţeleaptă.

Ultima perioadă din cariera mea i se datorează ei, pentru că ea mă împinge tot timpul, îmi face piese, mă îndeamnă să înregistrăm. Ne completăm frumos chiar şi acasă!”, a declarat Ionuț Dolănescu într-un interviu recent.

Doinița Dolănescu: „El este șef, mie îmi place!”

Pe de cealaltă parte, Doinița Dolănescu recunoaște că Ionuț este jupânul în casă:

„Ionuț este omul care face toate lucrurile la superlativ. Tată bun, soț bun, artist, bineînțeles, cel mai bun. Pentru noi, el este stâlpul. El este șef, îmi place. Băiatul mai mare când vrea ceva zice: „Mami, te rog, du-te tu! Pe tine tata nu te refuză niciodată!”.

M-a cucerit prin omul Ionuț Dolănescu. Este un om foarte bun, recunoscător!”, a menționat Doinița Dolănescu, în cadrul emisiunii Iulianei Tudor de la TVR. Au trei copii, Vlad Ionuţ, Ioana Maria și mezinul Iancu Marian Nicolae.

Dragoș Dolănescu: „La noi în casă este egalitate în drepturi!”

Iată însă cum stau lucrurile și în casa din Costa Rica a lui Dragoș Dolănescu:

„Eu și Melissa, soția mea, suntem împreună de 17 ani. Suntem un cuplu normal, chiar dacă eu sunt psiholog, iar ea este avocat de profesie. Fiecare ajută cu ce poate, gătim pe rând, spălăm rufe, vase, care are timp liber, pregătim împreună mâncarea pentru căței.

Când mă întreabă lumea cine are ultimul cuvânt în familie îi răspund: „Eu am ultimul cuvânt. Îi zic: „Da, dragă, ai dreptate!”. Glumesc, dar cam așa e. Aș vrea să cred că la noi în căsnicie este egalitate în drepturi. Eu am fost crescut numai de mama, respect intuiția feminină.

Suntem o familie unită. Eu sunt Scorpion, ea este în Gemeni, există o compatibilitate și din acest punct de vedere, potrivit zodiacului”, a menționat Dragoș Dolănescu, exclusiv pentru Click!

„Îi mulțumesc că m-a ajutat să-mi cresc fiul orfan!”

Îi este recunoscător Melissei și pentru că l-a ajutat să-l crească pe Ioan, fiul lui cel mare, orfan de mamă:

„Îi mulțumesc că m-a ajutat să-l cresc pe Ioan, fiul meu cel mare, rămas orfan de mamă, la câteva zile după ce a venit pe lume. Eu și Melissa avem un fiu, pe Darius, pe care l-am adus în România, anul trecut. Se simte atras de țara mea natală, l-am dus să viziteze cele mai frumoase locuri. Locuiește cu noi în Costa Rica este un băiat frumos, atras de literatură”, a mai menționat Dragoș Dolănescu, exclusiv pentru Click!

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