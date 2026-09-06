 Maria Ciobanu a împlinit 89 de ani. A fost ea marea dragoste a lui Ion Dolănescu? „Iubirea nu este la cântar”
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Maria Ciobanu a împlinit 89 de ani. A fost ea marea dragoste a lui Ion Dolănescu? „Iubirea nu este la cântar”

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Regretatul Ion Dolănescu a avut două mari iubiri: pe solista de muzică populară Maria Ciobanu și pe Margarita Valenciano, din Costa Rica, pe atunci studentă la Medicină, în România. Ambele i-au dăruit câte un moștenitor. Pe cine a iubit însă mai mult? Exclusiv pentru Click!, Dragoș Dolănescu face dezvăluiri impresionante despre artista care, pe 3 septembrie 2026, a împlinit 89 de ani. 

Ion Dolănescu și Maria Ciobanu au format un cuplu și pe scenă. Au avut un uriaș succes la public în această formulă
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Ion Dolănescu și Maria Ciobanu au format un cuplu și pe scenă. Au avut un uriaș succes la public în această formulă Foto: foto: Facebook

Dragoș Dolănescu: „Maria Ciobanu a fost marea lui pasiune!”

Dragoș Dolănescu, fost deputat în Costa Rica, este de părere că regretatul lui tată, solistul de muzică populară care s-a stins din viață în urmă cu 17 ani, le-a iubit, deopotrivă, pe ambele femei. Însă, dragostea pentru mama lui, Margarita, a fost mai matură, fără tragedii și scandaluri. De altfel, relația părinților săi a rămas strânsă până în ultima clipă de viață a artistului: 

„Sunt două povești de dragoste, complet diferite, în momente diferite ale vieții tatălui meu. Maria Ciobanu a fost marea lui pasiune din tinerețe, o poveste intensă, din care s-a născut fratele meu, Ionuț, și alături de care a scris istorie pe scenă.

Pe mama mea, Margarita, a iubit-o cu o dragoste profundă și matură, o dragoste din care am apărut eu. Nu cred că iubirea se poate măsura pe cântar, fiecare a avut un loc unic și de neînlocuit în viața și în sufletul tatălui meu”, a menționat el, exclusiv pentru Click!

„Maria Ciobanu a vizitat-o pe mama, la căminul din Grozăvești, ca să îi aducă haine de bebeluș”

Deși s-a tot spus că Maria Ciobanu și Margarita Valenciano ar fi fost rivale și că s-ar fi aflat într-un permanent război al orgoliilor, iată că Dragoș Dolănescu infirmă zvonurile. Mai mult, Maria Ciobanu chiar a ajutat-o, la greu, pe mama lui: 

„Maria Ciobanu a și vizitat-o pe mama, la căminul din Grozăvești, unde stătea cu mine, după ce m-a născut. Este un gest de o mare noblețe, pe care mama mi l-a povestit mereu cu multă emoție. Când m-am născut, doamna Maria Ciobanu a venit personal să o viziteze pe mama și i-a adus hăinuțe și lucruri de copil pentru mine.

Și nu a venit singură, ci însoțită de o altă mare și respectată artistă a muzicii noastre, Elena Merișoreanu. Dincolo de orice speculații din presă, între ele a existat mereu un respect reciproc profund ca femei și ca mame. Acest gest arată clar că, în familia noastră, omenia și respectul au fost mereu mai presus de orice”.

Admiră talentul artistic al Mariei Ciobanu: „Este, fără îndoială, un fenomen unic și o legendă vie”

Dragoș Dolănescu a dorit să mai precizeze, exclusiv pentru Click!, și că o admiră pe Maria Ciobanu pentru inegalabilul său talent vocal. Cu acest prilej a dorit însă să reamintească și alte nume importante din muzica populară, care au făcut istorie sau care duc mai departe cântecul popular: 

„Clasamentele în artă sunt întotdeauna greu de făcut, deoarece fiecare epocă are uriașii săi. Înainte de doamna Maria Ciobanu, România a fost binecuvântată cu voci legendare, care au pus bazele folclorului nostru, precum Maria Lătărețu, Maria Tănase și Ioana Radu.

Din aceeași generație de aur, nu putem să nu o numim pe marea și iubita noastră artistă, doamna Irina Loghin, o altă emblemă sacră a muzicii noastre. Prin urmare, Maria Ciobanu este, fără îndoială, un fenomen unic și o legendă vie, dar ea împarte acest panteon cu alte nume colosale”.

„În Oltenia, zona de suflet a tatălui meu, avem voci extraordinare, precum Olguța Berbec și Niculina Stoican”

Dragoș Dolănescu are cuvinte de laudă și la adresa artistelor aflate acum pe val, din toate regiunile țării:

„Mai mult, după ele a venit o întreagă pleiadă de mari artiste. Ele duc tradiția mai departe cu un succes imens în prezent. Astăzi avem interprete excepționale în fiecare zonă istorică a țării. În Oltenia, zona de suflet a tatălui meu și a doamnei Maria, avem voci extraordinare, precum Niculina Stoican, Olguța Berbec și Roberta Crintea. În Ardeal și în Banat, publicul vibrează cu artiste extrem de iubite, precum Vlăduța Lupău, Georgiana Lobonț, Mariana Deac sau Liliana Laichici”. 

„Toate aceste generații au respectul meu deplin”

Le apreciază, deopotrivă, și pe Laura Lavric și pe Emilia Ghinescu, alte voci cu un timbru impresionant, din Moldova și din Muntenia: 

„În Moldova, tradiția rămâne la cel mai înalt nivel datorită unor nume precum Laura Lavric sau Andreea Haisan. În Muntenia, avem interprete foarte îndrăgite de public, cum este Emilia Ghinescu.

Sunt atât de multe voci extraordinare și calitatea este atât de înaltă, în fiecare regiune. Toate aceste generații au respectul meu deplin, pentru că folclorul românesc este un tezaur nesfârșit, iar România este cu adevărat binecuvântată cu o bogăție culturală unică în lume”, a mai menționat Dragoș Dolănescu, exclusiv pentru Click!

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