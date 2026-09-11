 Ionuț Petrescu vrea să îi dea în judecată pe fiii lui Ion Dolănescu: „Ei refuză testul ADN”. Ce condiții dure impune?
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Ionuț Petrescu vrea să îi dea în judecată pe fiii lui Ion Dolănescu: „Ei refuză testul ADN”. Ce condiții dure impune?

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Ionuț Petrescu, fiul bucătăresei care a lucrat, preț de 35 de ani, în casa lui Ion Dolănescu, are o mare dorință. Cum în certificatul lui de naștere, în dreptul numelui tatălui, este trasată o linie, e hotărât să afle adevărul. Este sau nu Ion Dolănescu tatăl lui biologic? Numai un test ADN cu Ionuț și cu Dragoș Dolănescu, fiii regretatului artist, l-ar putea ajuta. În caz că aceștia continuă să-l refuze, Ionuț Petrescu e decis să îi acționeze în judecată. Iată declarațiile acestuia, exclusiv prin intermediul Click!

Ionuț Petrescu le cere fiilor lui Ion Dolănescu să efectueze testul ADN, pentru a afla dacă sunt sau nu frații lui biologici
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Ionuț Petrescu le cere fiilor lui Ion Dolănescu să efectueze testul ADN, pentru a afla dacă sunt sau nu frații lui biologici Foto: foto: arhiva personala

Ionuț Petrescu: „Nu voi renunța până nu voi afla adevărul. Cine este tatăl meu?”

Solistul de muzică populară Ionuț Petrescu ne-a vorbit, exclusiv pentru Click!, despre această situație dureroasă: 

„Nu voi renunța până nu voi afla adevărul. Am 48 de ani și port în suflet o întrebare care nu m-a părăsit niciodată. O întrebare care s-a născut în copilărie și care a crescut odată cu mine: „Cine este tatăl meu?”.

Am încercat, de-a lungul anilor, să merg mai departe, să-mi văd de viață, să muncesc, să construiesc, să fiu puternic. Dar există răni pe care timpul nu le vindecă și întrebări pe care timpul nu le poate face să dispară. Aceasta este una dintre ele”. 

„Nu vreau să trăiesc toată viața spunând „poate”

Vrea cu orice preț să afle adevărul, să afle cine anume este tatăl lui:

„De multe ori am avut sentimentul că sufletul meu îmi spune ceva. Că, undeva, în adâncul meu, există o presimțire, o legătură, o persoană despre care simt că ar putea fi tatăl meu. Inima mea îmi spune ceva. Sufletul meu îmi spune ceva.

Dar mă întreb în fiecare zi: „Dacă mă înșală inima? Dacă mă înșală sufletul? Dacă ceea ce simt este doar dorința mea de a avea, în sfârșit, un răspuns?”. De aceea nu vreau să mă opresc la o bănuială. Nu vreau să trăiesc toată viața spunând „poate”. Vreau să știu sigur. Vreau adevărul, indiferent cât de greu va fi să-l accept”. 

„Nu vreau răzbunare, nu vreau scandal!”

Ca o ultimă soluție, este decis să îi acționeze în judecată, indiferent cât îl va costa acest proces cu fiii regretatului Ion Dolănescu, artistul care s-a stins din viață în urmă cu 17 ani: 

„Sunt dispus să fac tot ceea ce este posibil și legal pentru a afla. Sunt dispus să plătesc oricât va fi nevoie, dacă există o cale reală și sigură prin care pot afla adevărul despre tatăl meu. Banii se pot câștiga din nou. Anii nu se mai întorc. Și după 48 de ani, simt că nu mai pot să las această întrebare fără răspuns.

„Vreau să știu dacă inima mea m-a făcut să cred într-un adevăr care nu există”

Nu vreau răzbunare. Nu vreau scandal. Nu vreau să rănesc pe nimeni. Vreau doar adevărul. Vreau să știu cine este omul care mi-a dat viață. Vreau să știu de unde vin. Vreau să știu dacă omul pe care îl simt în sufletul meu este într-adevăr tatăl meu sau dacă, undeva pe drum, inima mea m-a făcut să cred într-un adevăr care nu există.

Și dacă va trebui să caut în arhive, în acte, în trecut, să vorbesc cu oameni pe care nu i-am mai văzut de zeci de ani, să reconstruiesc povești de familie sau să fac un test ADN, voi face tot ce este posibil în mod legal”. 

„Poate că unii vor crede că sunt nebun”

Nu-l interesează gura lumii, este dispus să lupte până la capăt pentru stabilirea adevărului: 

„Nu voi renunța. Poate că unii vor spune că sunt nebun. Poate că unii vor spune că după atâția ani nu mai are rost. Dar numai eu știu ce înseamnă să trăiești o viață întreagă cu o întrebare în suflet. Numai eu știu câte nopți am adormit gândindu-mă la acest lucru. Și poate că, într-o zi, voi avea în fața mea răspunsul.

Poate că voi plânge. Poate că voi râde. Poate că voi fi dezamăgit. Poate că voi simți o liniște pe care nu am cunoscut-o niciodată. De aceea, indiferent cât va dura, indiferent cât mă va costa și indiferent cât de greu va fi drumul, nu voi renunța până nu voi afla sigur. Pentru că aceasta nu este doar o simplă curiozitate. Este o parte din mine. Și atât timp cât voi trăi, voi căuta adevărul despre tatăl meu”, a mai menționat el, exclusiv pentru Click!

Ce condiții dure impune, la efectuarea testului ADN: „Un test și cu unul dintre frații lui Ion Dolănescu”

Iată și în ce anume condiții vrea să fie efectuat testul ADN:

„Dacă aș ajunge să fac testul ADN cu unul dintre copiii persoanei despre care există suspiciunea că ar putea fi tatăl meu biologic, mi-aș dori, pentru a avea o confirmare cât mai sigură, să pot face în paralel sau, dacă este posibil, un test și cu unul dintre frații marelui artist Ion Dolănescu.

Mi-aș dori în mod special ca unul dintre frații lui să accepte acest test, pentru că pentru mine ar însemna o confirmare extrem de importantă și mi-ar oferi liniștea că rezultatul este cât se poate de clar. Mă voi consulta cu un avocat. Aș vrea să asiste și una dintre cele mai puternice instituții ale statului român, pentru a fi corect testul ADN”.

De ce Dragoș Dolănescu refuză testul ADN: „Ionuț Petrescu nu este fiul lui Ion Dolănescu și el știe asta”

În urmă cu ceva vreme, fiul cel mic al lui Ion Dolănescu, fostul deputat Dragoș Dolănescu, ne-a precizat de ce a refuzat categoric testul ADN:

„Ionuț Petrescu nu este fiul lui Ion Dolănescu și el știe asta. Mama lui, care a fost bucătăreasa tatălui meu și a locuit în vila lui din strada Caimatei, i-a spus asta, înainte să moară, dar el tot nu crede.

Nu am de ce să fac testul ADN, el știe foarte bine cine este tatăl lui biologic, nicidecum tata. El se îmbracă pe scenă precum tata, s-a și tuns ca el. Eu înțeleg că l-a admirat ca artist și îi sunt recunoscător că îi îngrijește mormântul din Cimitirul Bellu, dar asta nu înseamnă că este fratele meu și al lui Ionuț.

„Nu mi-e teamă să fac testul, ce avere să împărțim?”

Tata a avut doi copii, pe mine și pe Ionuț. Nu mi-e teamă să fac testul, dar chiar nu își are rostul. Ce avere să împărțim? El nu are de-a face cu noi, cu familia Dolănescu, în sensul că nu suntem rude de sânge. Pentru el este un laitmotiv. L-am lăsat în pace, nici n-am mai zis nimic”, spune Dragoș Dolănescu, exclusiv pentru Click!

Nici Ionuț Dolănescu nu vrea să facă testul ADN: „Mă surprinde”

Ce spunea însă și Ionuț Dolănescu, despre testul ADN, propus de Ionuț Petrescu, în aflarea adevărului?

„Mă surprinde, este omul care avea grijă de mormântul tatălui meu şi de care eu aveam grijă de el. Acum nu ştiu dacă suntem fraţi. Ideea cu ADN-ul, asta ne mai lipsea acum. După ani de procese cu Dragoş trebuia să mai apară încă un frate. Vreau să vorbesc şi eu cu Ionuţ, aş vrea să mă consult şi cu familia puţin…

Toţi apar la şapte ani după moartea tatălui meu. Nu prea mai am cuvinte acum, dar să vedem. Dacă e nevoie şi de test ADN, i-aş invita şi pe toţi ceilalţi. Sincer, mai bine frate cu Ionuţ Petrescu, decât cu Dragoş din Costa Rica, care visează cai verzi pe pereţi. Sper că Ionuţ Petrescu e mai cu picioarele pe pământ”, menționa el, în urmă cu câțiva ani, potrivit wowbiz.ro.

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